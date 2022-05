Pesta suina, scatta l’allarme a Roma: cos’è, cosa sta succedendo e rischi per l’uomo

L’allarme per la peste suina africana (Psa) in Italia si allarga. Un nuovo caso è stato individuato a Roma, come conferma il commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Ferrari.

Il caso di peste suina riguarda un cinghiale nella zona del parco dell’Insugherata, la riserva naturale che si trova a nord-ovest di Roma. Sono subito stati avviati i controlli del caso e la zona potrebbe essere isolata per evitare la diffusione del contagio.

Il caso è stato segnalato dall’Istituto zooprofilattico del Lazio e confermato anche dall’istituto di Umbria e Marche, centro di riferimento nazionale. Il timore, come segnala la Coldiretti, riguarda il fatto che nella provincia di Roma ci sono oltre 20mila cinghiali e la circolazione del virus potrebbe estendersi. Ma qual è la situazione in Italia e quali sono i rischi per gli uomini (praticamente nulli) e per gli allevamenti?

La pesta suina africana in Italia

Il caso di Roma è il primo registrato in Italia fuori dall’area finora interessata dall’emergenza, che si estende dalla provincia di Genova a quella di Alessandria, quindi tra Liguria e Piemonte. In questa zona i casi sono stati individuati a gennaio del 2022.

Si era subito intervenuti con una sorta di zona rossa in cui si prevedeva il divieto di caccia, di raccogliere funghi e tartufi, ma anche di altre attività che potevano comportare per le persone contatti con gli animali a rischio, ovvero cinghiali e maiali.

Cos’è la pesta suina: conseguenze per cinghiali e maiali

La peste suina è una malattia virale che colpisce cinghiali e maiali, causata da un virus che ha la sigla ASFV. Si tratta di un patogeno molto resistente che sopravvive nell’ambiente esterno fino a 100 giorni e può restare per diversi mesi su salumi e carne congelata, così come negli animali guariti.

Coldiretti spiega che la peste suina africana colpisce cinghiali e maiali, è molto contagiosa e molto spesso è letale. Nel 90% dei casi gli animali muoiono entro dieci giorni a causa di emorragie interne. Spesso la soluzione per fronteggiare la malattia è abbattere gli animali contagiati per limitare la diffusione. Non esistono farmaci o vaccini.

Peste suina, ci sono pericoli per l’uomo?

Sempre la Coldiretti assicura che, comunque, la peste suina non è trasmissibile agli esseri umani e che non esiste alcun problema relativo al consumo della carne. Resta invece un’altra problematica riguardante gli uomini: le persone sono un potenziale veicolo di trasmissione, nel senso che non si ammalano ma possono diffondere il virus. Comunque finora tutti i casi registrati di peste suina hanno riguardato solamente cinghiali e maiali.