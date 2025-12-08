Perché su X mettono tutti la bandiera europea

In queste ore X, il social ex Twitter ora di proprietà di Elon Musk, è invaso da migliaia di post di persone che pubblicano la bandiera europea e frasi del tipo: «this is my flag» o «questa è la mia bandiera». Una campagna di difesa dell’Europa e della democrazia dopo le dure parole pronunciate dal presidente USA Donald Trump ieri in occasione della presentazione della nuova National Security Strategy. Parole contro l’Europa, attaccata su vari fronti, che hanno generato nel vecchio continente un’ondata di disappunto non solo da parte di chi ricopre ruoli politici, ma anche di semplici cittadini. Ecco che cosa ha detto Trump tale da provocare una vera rivolta social.

Le parole di Trump che non sono piaciute in Europa

Ieri il presidente statunitense Donald Trump ha presentato la nuova National Security Strategy, un documento di 33 pagine sulla difesa del Paese che guida, con l’obiettivo di mettere in primo piano sempre la sua protezione.

Trump ha usato parole dure nei confronti dell’Europa, criticandola su più fronti: dalle politiche migratorie alla presunta censura della libertà di parola, fino alle aspettative ritenute irrealistiche sulla guerra in Ucraina. Proprio su quest’ultimo tema il presidente ha pronunciato la frase che sembra aver colpito maggiormente i cittadini europei.

«L’amministrazione americana si trova in contrasto con i funzionari europei che nutrono aspettative irrealistiche per la guerra in Ucraina, arroccati su governi di minoranza instabili, molti dei quali calpestano i principi fondamentali della democrazia per reprimere l’opposizione», si legge nel documento.

E ancora: «Se continua con il trend in atto l’Ue fra 20 anni sarà irriconoscibile tra le attività dell’Ue e di altri organismi internazionali che minano la libertà e la sovranità politica, le politiche migratorie che stanno trasformando il continente, la censura della libertà di parola e la soppressione dell’opposizione politica».

La replica di Bruxelles non si è fatta attendere: un portavoce ha dichiarato che «quando si tratta di decisioni che riguardano l’Unione europea, queste vengono prese dall’Unione europea, per l’Unione europea, comprese quelle relative alla nostra autonomia normativa, alla tutela della libertà di espressione e all’ordine internazionale fondato sulle regole».

La reazione dell’Europa è arrivata anche su X, dove è partita una campagna a difesa dell’Unione. In tantissimi stanno postando la bandiera europea con il motto «this is my flag» o «questa è la mia bandiera», perché simboleggia «unità, libertà, pace, democrazia, eguaglianza, civiltà, diversità, stato di diritto, scienza, bellezza e forza. Non c’è nulla di più importante per cui valga combattere».

La campagna pare sia partita dall’imprenditore francese Leon Chaland, a cui si sono aggiunte varie figure politiche di rilievo, come la presidente della Banca europea degli investimenti Nadia Calvino o la consigliera della BCE Isabel Schnabel. In Italia, tra i primi ad aderire figurano Enrico Letta e Carlo Calenda.