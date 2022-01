Perché il petrolio può arrivare a $100 al barile

Prezzo del petrolio in corsa: l’oro nero ha registrato il suo sesto guadagno settimanale consecutivo, con prezzi scambiati vicino al massimo di sette anni.

I contratti benchmark hanno segnato la loro più lunga serie di guadagni da ottobre a livello settimanale.

I future sul Brent sono saliti di 69 centesimi per attestarsi a 90,03 dollari al barile, dopo aver toccato i 91,70 dollari, il più alto da ottobre 2014.

Il greggio statunitense ha chiuso in rialzo di 21 centesimi a 86,82 dollari al barile, dopo aver toccato un picco di sette anni di 88,84 dollari durante la sessione.

In questa cornice, segnata da un mix di eventi e condizioni straordinarie nel rapporto domanda/offerta e nelle tensioni geopolitiche, la stima di 100 dollari al barile diventa sempre più realistica.

Petrolio a $100 al barile è possibile: motivi e stime

Avanzano le previsioni sul prezzo del greggio in aumento e la soglia dei $100 al barile non è più così lontana.

“Il mercato petrolifero si sta dirigendo verso scorte contemporaneamente basse, bassa capacità di riserva e investimenti ancora bassi”, hanno scritto gli analisti di Morgan Stanley in una nota di ricerca, alzando le loro previsioni sui prezzi per il trimestre estivo di $ 10 al barile, a $ 100 per il Brent.

Goldman Sachs ha aumentato di 20 dollari al barile la sua stima per il periodo, anche a 100 dollari per il Brent e leggermente meno per il greggio statunitense.

Bank of America prevede che il West Texas Intermediate raggiungerà $ 117 entro luglio e che il Brent raggiungerà $ 120.

Come sottolineato da un’analisi di Washington Post, il tema dei 100 dollari per l’oro nero si basa sul consumo che è sempre più svincolato dal Covid-19, sulla diminuzione delle scorte tra le nazioni industrializzate e sul dubbio che l’OPEC possa aumentare la produzione come ha promesso al mercato.

Con la ripresa del traffico aereo e la riapertura delle economie ancora limitate in tutto il mondo, le forniture saranno ridotte, affermano gli analisti.

Goldman prevede che entro l’estate le scorte di petrolio del mondo sviluppato si troveranno al livello più basso degli ultimi due decenni.

L’OPEC e i suoi cooperatori, inclusa la Russia, non sono stati all’altezza dei loro sforzi per aumentare la produzione ai livelli pre-pandemia. Angola, Nigeria e Iraq hanno problemi di produzione. Mosca ha attribuito la minore produzione ai ritardi nello sviluppo dei giacimenti petroliferi.

Se i negoziati con gli Stati Uniti non riusciranno ad allentare la tensione lungo il confine ucraino, dove si sono radunate le truppe russe, le spedizioni di petrolio da uno dei maggiori produttori mondiali potrebbero essere interrotte.

L’Arabia Saudita, tra i pochi esportatori in grado di aumentare rapidamente la produzione, ha rifiutato di compensare le quote non raggiunte dei suoi alleati di mercato.

Inoltre, la produzione statunitense ha faticato a salire anche se il numero di piattaforme è in aumento. La produzione interna di greggio negli USA è risalita in gran parte dai minimi della pandemia verso i 13 milioni di barili al giorno che venivano pompati quando l’economia è stata chiusa nel marzo 2020. L’attività di perforazione rimane, comunque, al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Dal lato della domanda, le importazioni di greggio in Cina, il più grande compratore mondiale, potrebbero rimbalzare di ben il 7% quest’anno, hanno affermato analisti e funzionari delle compagnie petrolifere.

In questo contesto, il prezzo del petrolio può spingersi sui 100 dollari al barile, con tutte le conseguenze su consumi e inflazione.