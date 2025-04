Perché nessuno parla dei referendum 2025 su lavoro e cittadinanza

Come investire in borsa?

Nessuno parla dei referendum 2025. Un dato di fatto inconfutabile a meno di due mesi dall’apertura dei seggi, nonostante in estate siano state raccolte circa 4 milioni di firme per i quesiti riguardanti il lavoro e quello sulla cittadinanza abbia raggiunto l’obiettivo delle 500mila firme un mese prima della scadenza.

I referendum 2025 si terranno in data domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con i ballottaggi delle elezioni amministrative 2025. Come detto in totale saranno quattro i quesiti sottoposti agli italiani, quattro riguardanti il lavoro e uno la cittadinanza.

Essendo dei referendum abrogativi per essere validi occorrerà che si rechino alle urne almeno il 50% più uno degli aventi diritto, altrimenti il tutto si risolverà con un nulla di fatto a prescindere dalla vittoria del Sì oppure del No.

Nel dettaglio i quattro referendum sul lavoro riguarderanno temi come il contratto a tutele crescenti (Jobs Act), l’indennità di licenziamento nelle piccole imprese, i contratti a termine e la responsabilità solidale nei contratti; quello sulla cittadinanza invece mira a ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale richiesto agli stranieri extracomunitari per ottenere la cittadinanza italiana, un quesito che riguarda 2,5 milioni di persone nel nostro Paese.

A poche settimane dal voto, alzi la mano adesso chi ha sentito parlare in tv, sui giornali o anche nel web, di questi cinque referendum che trattano temi importanti come lavoro e diritti, un silenzio che potrebbe non essere casuale.