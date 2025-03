Perché le azioni Ferrari mettono oggi il turbo

Focus oggi a Piazza Affari sulle azioni Ferrari, che mettono il turbo, confermandosi le migliori dell’indice benchmark Ftse Mib.

I buy portano il titolo dell’azienda di Maranello a balzare di oltre il 3%, viaggiando attorno alla soglia di 402 euro circa.

Ferrari in testa del Ftse Mib, le azioni corrono dopo annuncio aumento prezzi fino a +10% con dazi Trump

La decisione del gigante di rispondere ai dazi imposti da Trump sulle importazioni di auto degli Stati Uniti con un aumento dei prezzi del 10% è piaciuta ai mercati e agli analisti.

Le azioni sono sostenute anche dal fatto che il Cavallino Rampante ha ribadito i target finanziari del 2025, a dispetto delle tariffe di Trump.

Ieri, giovedì 27 marzo 2025, l’annuncio dell’azienda che ha reagito ai dazi del 25% che l’amministrazione americana Trump ha imposto su “tutte le auto che non sono prodotte negli Stati Uniti”, diffondendo un comunicato, relativo all’aggiornamento della propria politica commerciale.

In evidenza soprattutto la decisione di alzare i prezzi di alcuni modelli di auto fino a +10%.

I rialzi dei prezzi, che entreranno in vigore il prossimo 2 aprile 2025, proprio nel giorno che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha battezzato Giornata della Liberazione, rappresentano la prima risposta concreta arrivata da un produttore europeo di auto alle tariffe imposte da Trump.

“Nel riaffermare il proprio impegno per garantire la massima attenzione e tutela dei clienti e con l’obiettivo di garantire loro certezza: le condizioni commerciali rimarranno invariate per gli ordini di tutti i modelli importati prima del 2 Aprile 2025 e per gli ordini delle seguenti tre famiglie - Ferrari 296, SF90 e Roma – a prescindere dalla data di importazione”, ha annunciato Ferrari, aggiungendo che, “per i restanti modelli, le nuove condizioni doganali si rifletteranno parzialmente sul prezzo, fino ad un massimo del 10 per cento di aumento, in coordinamento con la nostra rete di distribuzione”.

Sulla base di queste novità, il gruppo ha annunciato di avere confermato i propri obiettivi finanziari per il 2025, che includono “un potenziale rischio di diluizione di 50 punti base sui margini percentuali di redditività (margini percentuali EBIT ed EBITDA)”.