Perché le azioni Campari potrebbero sovraperformare il settore anche in estate (e cosa significa per il portafoglio)

In un’estate in cui il settore degli alcolici sembra navigare tra incertezze geopolitiche, pressioni sui margini e scorte da ottimizzare, Campari potrebbe essere l’eccezione che sorprende.

La risposta sembrerebbe nascondersi in un fenomeno di consumo molto specifico, quello dell’aperitivo nella sua versione spritz, che nei mercati estivi tende a esprimere una domanda strutturalmente più resiliente rispetto ad altre categorie come whisky e rum, creando di fatto un disallineamento di performance all’interno dello stesso portafoglio aziendale.

Per chi gestisce un portafoglio capire se questa sovraperformance settoriale sia sostenibile o episodica potrebbe fare la differenza tra una posizione difensiva ben calibrata e un’esposizione che sottostima i rischi di breve termine.

La stagionalità come fattore strutturale, non episodico

Il concetto di sovraperformance settoriale nel linguaggio dell’analisi ciclica rimanda a qualcosa di preciso: un’azienda cresce organicamente più della media dei suoi comparabili nello stesso comparto, indipendentemente dal fatto che i risultati assoluti siano eccezionali. Non si tratta di utili record, ma di guadagnare terreno relativo quando tutti arrancano. Campari sembrerebbe trovarsi esattamente in questa posizione nel secondo trimestre 2026, e il meccanismo che potrebbe alimentare questa dinamica non sarebbe né speculativo né imprevedibile.

Il motore sembrerebbe identificabile nella domanda stagionale legata agli aperitivi, e in particolare all’ecosistema di prodotti gravitante attorno allo spritz. La stagionalità estiva amplifica storicamente i volumi distributivi in tutti i mercati dove la cultura dell’aperitivo ha radici profonde, dall’Italia alla Germania, fino ai mercati anglosassoni dove la penetrazione del brand è cresciuta in modo costante negli ultimi anni. Ciò che rende questo tipo di domanda interessante dal punto di vista analitico è la sua parziale indipendenza dalla fiducia dei consumatori: le abitudini sociali legate all’aperitivo tendono a resistere meglio di altre voci di spesa discrezionale anche in contesti di incertezza macroeconomica, perché si collocano in una fascia di prezzo accessibile e in un rituale collettivo difficile da erodere nel breve periodo.

Portafoglio biforcato: il motore acceso e quello deliberatamente spento

La tesi, tuttavia, non sembrerebbe priva di contraddizioni interne, e ignorarle significherebbe costruire un’analisi parziale. All’interno del portafoglio prodotti convivono categorie con dinamiche radicalmente diverse. Se gli aperitivi parrebbero beneficiare della spinta stagionale, il segmento whisky e rum si troverebbe in una fase di ottimizzazione delle scorte in maturazione: una scelta strategica deliberata che comprime i volumi nel breve periodo per preservare la qualità e il valore percepito del prodotto nel lungo termine. Questo tipo di decisione, comune tra i produttori di spirits premium, produce un effetto di compressione volontaria dei ricavi che può essere letto correttamente solo se si distingue tra rallentamento strutturale e rallentamento gestito.

La sovraperformance aggregata dell’azienda sembrerebbe dunque essere il risultato di una compensazione dinamica tra due profili di business con temporalità molto diverse: uno che accelera per fattori esterni favorevoli, l’altro che decelera per scelta interna consapevole. Per un investitore abituato a ragionare in termini di qualità degli utili, questa distinzione potrebbe risultare decisiva nell’interpretare i dati di trimestre.

Margini sotto pressione: il costo del posizionamento difensivo

Sul fronte della redditività, il quadro si farebbe più articolato. Le iniziative di riduzione dei costi operative sembrerebbero in corso, ma verrebbero parzialmente neutralizzate da un incremento pianificato delle spese di marketing, specialmente sui canali dove la concorrenza si sarebbe intensificata nel segmento spritz. Nuovi operatori starebbero puntando a erodere la posizione di mercato del brand principale, e investire in visibilità durante l’alta stagione potrebbe essere interpretato come una mossa difensiva del posizionamento, più che come un segnale di debolezza strutturale dei margini.

La conseguenza pratica è che il margine operativo per il secondo trimestre potrebbe non migliorare in modo significativo rispetto ai periodi precedenti, anche in presenza di volumi superiori. Chi valuta questo titolo su Piazza Affari dovrebbe probabilmente tenere separati il concetto di crescita dei ricavi e quello di espansione della marginalità, perché nel breve termine i due indicatori sembrerebbero muoversi in direzioni non coincidenti.

Il profilo tecnico: una zona che sembrerebbe meritare attenzione

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il titolo sembrerebbe trovarsi all’interno di una zona di potenziale accumulazione, identificabile attraverso un rettangolo di massimi e minimi ben definiti, formatosi dopo mesi di ribasso progressivo. Il macrotrend dalla quotazione del titolo su Piazza Affari rimane positivo nel lungo periodo, e la correzione recente sembrerebbe anomala rispetto alla traiettoria strutturale di fondo. In questo contesto, il raggiungimento di valori di RSI intorno ai 30 punti su timeframe settimanale acquisterebbe una rilevanza superiore rispetto a situazioni dove il trend di fondo fosse già compromesso: non come segnale meccanico di inversione, ma come indicatore di un possibile esaurimento della pressione ribassista in un punto tecnicamente significativo.

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In sintesi

La tesi che Campari possa sovraperformare il settore anche in estate sembrerebbe poggiare su basi concrete e identificabili, legate alla stagionalità degli aperitivi e a scelte strategiche deliberate. Eppure, per un investitore attento alla protezione del capitale, potrebbe valere la pena distinguere tra sovraperformance operativa e creazione di valore reale per l’azionista: i due concetti non sempre si muovono nella stessa direzione nello stesso arco temporale. La pressione sui margini e la competizione crescente nel segmento spritz rappresenterebbero variabili che meriterebbero di essere ponderate con altrettanta cura rispetto all’entusiasmo stagionale.