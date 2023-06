Perché la ripresa economica in Cina preoccupa: cosa sta accadendo

La Cina non decolla e la lentezza della sua ripresa economica resta un allarme a livello globale.

Mentre le potenza Usa e il blocco dell’Eurozona sono in affanno sotto il peso dell’inflazione da record, colpite da tassi di interesse in forte rialzo, il dragone viaggia su una strada inversa, ma non meno preoccupante. Qui la politica monetaria e non solo si avvia verso un percorso sempre più accomodante, per risvegliare consumi e domanda deboli. [...]