Perché la caduta delle azioni STMicroelectronics non va presa alla leggera

STMicroelectronics scende in borsa, ed ecco la domanda che rimbalza ovunque: è davvero un’occasione? Dopo il piccolo recupero di venerdì molti hanno tirato un sospiro di sollievo, come se il mercato avesse già esagerato. Ma cosa ha davvero senso aspettarsi da qui in avanti? E soprattutto: se le attese operative restano tutto sommato positive, perché il mercato ha scelto comunque di vendere con forza? Fermiamoci un attimo, perché qui c’è qualcosa che non va liquidato come semplice rumore.

Partiamo dai dati, perché è lì che spesso si nasconde il primo cortocircuito interpretativo. STMicroelectronics ha registrato un margine lordo pari al 35,2%, in diminuzione rispetto ai periodi precedenti. Non un collasso, ma un deterioramento progressivo che segnala una pressione reale sulla redditività industriale. A questo si aggiunge la guidance preliminare per il primo trimestre 2026, che indica una contrazione dei ricavi del 8,7% rispetto al trimestre precedente.

Ed è qui il paradosso: questi numeri, nel complesso, sono risultati superiori alle aspettative del mercato. Non solo: i commenti del CFO Grandi hanno lasciato intravedere segnali di maggiore disciplina operativa, con un focus esplicito sulla ristrutturazione e sull’efficienza del capitale investito. Letto freddamente, il messaggio è quello di una fase di assestamento, non di deterioramento strutturale.

Eppure, il mercato ha reagito in modo diametralmente opposto.

La reazione del mercato: quando il prezzo racconta altro

Nella giornata di giovedì le azioni STM sono crollate di oltre il 7%, per poi recuperare solo parzialmente nella seduta del 30 gennaio, a chiusura di settimana. Apparentemente una reazione sproporzionata, quasi irrazionale. Ma il mercato raramente si muove solo sui numeri headline. Spesso reagisce a ciò che intravede dietro la curva, non a ciò che è già stampato a bilancio.

Ed è proprio qui che la caduta di STMicroelectronics diventa qualcosa che non va preso alla leggera.

Il vero nodo: il posizionamento industriale

STMicroelectronics non produce i chip più “affascinanti” del momento. Il suo core business è fatto di microcontrollori, sensori e componenti per la gestione dell’alimentazione. Sono i cavalli di battaglia dell’elettronica industriale, dell’automotive e dell’embedded systems. Segmenti fondamentali, ma ciclici. Segmenti che vivono di volumi, di capex industriale, di domanda reale, non di narrazioni.

Tecnologia sì, ma non tutta la tecnologia è uguale

Qui arriva l’errore concettuale più diffuso. STMicroelectronics appartiene al settore tecnologico, e il settore tecnologico, nel suo complesso, gode ancora di momentum. Ma questo non significa che ogni azienda tech benefici automaticamente dello stesso vento favorevole.

A differenza degli acceleratori AI di Nvidia o dei chip di memoria di Samsung, la domanda per i prodotti di STM non è trainata dal boom dell’intelligenza artificiale. È trainata dall’andamento dell’industria manifatturiera globale, dall’automotive europeo, dall’elettronica di consumo non premium.

Questo rende il paragone estremamente fuorviante. Il segmento è lo stesso, ma la fonte della domanda è completamente diversa. Dire “la tecnologia è il futuro” e collegarlo automaticamente a STM significa ignorare la natura ciclica e industriale del suo business. STM non è un play diretto sull’AI. È un play sull’economia reale che usa tecnologia.

E quando l’economia reale rallenta, o anche solo perde slancio, il mercato anticipa. Sempre.

Valutazione e rischio: il nodo del multiplo

Secondo i dati di TradingView, STM scambia su multipli che arrivano anche oltre 150x su alcune metriche prospettiche. Al di là della precisione del singolo indicatore, il messaggio è chiaro: il rischio di compressione del multiplo aumenta quando la crescita rallenta e la visibilità si riduce.

In queste condizioni, anche notizie “meno negative del previsto” non bastano. Il mercato non cerca conferme di stabilità, ma segnali di accelerazione. E STM, oggi, sta raccontando una storia di transizione, non di espansione.

Sezione tecnica: cosa dice davvero il grafico

Sul timeframe 1D il quadro tecnico aggiunge un ulteriore livello di complessità, tutt’altro che rassicurante. L’RSI è chiaramente in contrazione, segnale tipico di perdita di momentum più che di un semplice eccesso di ipervenduto.

Un passaggio chiave è stata la rottura del livello dei €25, un numero tondo che il mercato tende a considerare come riferimento psicologico prima ancora che tecnico. La perdita di questo livello ha cambiato la percezione del rischio, in una zona di fragilità.

Ancora più significativo è il fatto che il prezzo non riesca a superare il range laterale iniziato nel 2025.

Di conseguenza, la tendenza attuale è incerta e laterale. Dal punto di vista tecnico, il mercato potrebbe trovarsi sia in una fase di accumulazione sia in una fase di distribuzione. La differenza tra le due non la fa il prezzo in sé, ma il contesto valutativo e fondamentale. Ed è qui che il tema del P/E diventa centrale e non può essere ignorato o trattato superficialmente.

È vero che il titolo quota ancora a oltre il 50% sotto i massimi, elemento che a colpo d’occhio può far pensare a un forte potenziale di recupero.

La caduta di STMicroelectronics non è necessariamente l’inizio di qualcosa di peggiore. Ma non è nemmeno un semplice scivolone da comprare d’istinto. È il riflesso di un disallineamento tra narrativa settoriale e realtà industriale.