Perché l’India è oggi protagonista nel settore della difesa internazionale

L’India sta emergendo come un attore di primaria importanza all’interno del panorama difensivo internazionale: una mossa strategica decisiva che mira a potenziarne il suo peso bellico.

Uno dei motivi che spinge Nuova Delhi ad assumere maggiore importanza militare al livello internazionale è la crescente assertività cinese all’interno dell’area marittima indiana, che pone il Paese in una posizione di bilanciamento strategico per riaffermarsi anche al livello regionale.

Questo ha portato la nazione all’erogazione di massicci progetti di investimento - il governo ha previsto 200 miliardi di dollari da utilizzare nel prossimo decennio per la modernizzazione del suo arsenale - che porteranno ad una trasformazione radicale delle Forze Armate indiane.

Uno di questi cambiamenti aspira al rafforzamento dell’industria militare indiana, con un focus diretto sulla produzione interna volto a ridurre la dipendenza dal Paese dai fornitori stranieri e ad affermare l’India come uno dei principali hub per la produzione difensiva al livello internazionale.

L’iniziativa Make in India

Nel 2014 il governo di Nuova Delhi ha varato l’iniziativa “Make in India” che puntava alla ricostruzione della nazione indiana come hub per la produzione e l’innovazione tecnologica al livello globale.

Il progetto è stato istituito in un momento di crisi per l’economia indiana e mirava a ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni e a stimolare lo sviluppo di capacità tecnologiche e produttive.

La scelta rappresentava un cambiamento strategico delle capacità industriali indiane e un desiderio di assumere una posizione più centrata all’interno delle dinamiche geopolitiche in atto nel contesto internazionale.

Questo programma di investimenti ha incentivato lo sviluppo in ogni settore industriale indiano, arrivando ad assumere una connessione sinergica tra le iniziative governative e l’imprenditoria privata, un simbolo del crescente successo della politica nazionale dell’“Atmanirbhar” (dell’autosufficienza).

La spinta verso una maggiore autonomia della nazione mette in luce la profonda trasformazione che il Paese sta affrontando per arrivare ad essere un attore con un crescente peso nel contesto regionale e internazionale.

Attraverso questi investimenti, l’India punta a conquistare nuovi mercati esteri e a posizionarsi come un competitor di primo piano in grado di proiettare la sua influenza politica e militare in uno scacchiere geopolitico sempre più multipolare e caratterizzato da una crescente competitività strategica - ad iniziare dalla regione dell’Oceano Indiano.

Nuova Delhi vuole porsi come un’alternativa valida a Pechino soprattutto per gli Stati dell’area Indo-Pacifica, proiettando la sua leadership nel contesto asiatico ed extraregionale.