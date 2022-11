Perché il petrolio può essere un investimento interessante?

Il petrolio rimane oggi la merce più scambiata al mondo. È responsabile di circa 1/3 della quantità globale di energia. Perché è la materia prima più importante a livello globale, il petrolio offre grande liquidità sul mercato e, quindi, potenziali opportunità per gli investitori.

Il mercato petrolifero è molto equilibrato. Di solito, l’eccedenza o il disavanzo è solo una piccola parte (massimo 1-2%) dell’offerta.

Allo stesso tempo, questa commodity è caratterizzata da una domanda continua, essendo un bisogno fondamentale: in poche parole, riforniamo l’auto indipendentemente dal prezzo alla pompa. Di conseguenza, i cambiamenti nell’offerta di solito portano solo a fluttuazioni di prezzo a breve termine. Il prezzo del petrolio è spesso considerato un barometro dell’economia. La rilevanza di questo mercato fa sì che il trading continuativo. Le negoziazioni possono essere completate dal lunedì al venerdì, circa 24 ore al giorno.

Quali sono le differenze tra petrolio Brent e WTI?

Il petrolio greggio Brent (OIL) viene da 15 giacimenti posizionati nel Mare del Nord. La poca quantità di zolfo, meno dello 0,37%, indica che si tratta di «olio leggero», essendo l’ideale per la produzione di diesel e benzina. Si stima che quasi il 70% delle transazioni petrolifere globali siano effettuate sul petrolio Brent. I futures sul petrolio greggio Brent sono quotati al London Intercontinental Exchange (ICE).

Il petrolio greggio WTI (OIL WTI) o West Texas Intermediate viene estratto negli Stati Uniti, in Texas. Per il contenuto di zolfo estremamente basso, inferiore allo 0,24%, viene chiamato «olio dolce», avendo anche una bassa densità. L’alta qualità lo rende notato e ambito. Il petrolio WTI è lo strumento sottostante per i contratti future sul New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Quali fattori influenzano il prezzo del petrolio?

La produzione non può adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato. Dal momento dell’esplorazione e perforazione del primo pozzo passa un periodo di tempo piuttosto lungo fino ad ottenere una produzione costante.

Inoltre, in caso di cause di forza maggiore, come pandemie, guerre, disordini geopolitici o scioperi dei dipendenti, può accadere che parte della produzione venga interrotta, e in questo caso il prezzo potrebbe reagire fortemente.

Come per tutti gli strumenti finanziari, gli analisti raccomandano una diversificazione degli investimenti su più mercati. Non sarebbe strategicamente efficace limitarsi, in questo caso, ai soli investimenti in petrolio, ma, se si è appassionati del settore, è meglio orientarsi anche verso altre fonti di energia.

Quali rapporti è importante monitorare?

Ci sono diversi rapporti chiave che dovrebbero essere seguiti per stimare l’evoluzione del prezzo del petrolio.

Variazione delle scorte: il rapporto sulle scorte di petrolio greggio viene pubblicato settimanalmente (di solito il mercoledì) dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DoE). Il rapporto DoE ha il maggiore impatto sulla formazione dei prezzi a breve termine. Come mai? Perché le scorte petrolifere d’oltremare hanno un peso significativo nelle riserve petrolifere dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Il rapporto sulle azioni dell’American Petroleum Institute (API) viene solitamente pubblicato il giorno prima, martedì. Nel suo caso, i produttori e altri partecipanti al mercato segnalano liberamente i livelli di inventario. Il documento può tracciare una direzione prima della presentazione del rapporto DoE.

Rapporti di bilancio: si tratta principalmente di rapporti dell’OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio), dell’IEA (Agenzia internazionale per l’energia), dell’EIA (amministrazione dell’informazione energetica degli Stati Uniti) e anche di operatori privati ​​del mercato come Bloomberg. Forniscono stime di produzione alla fine di ogni mese.

Cambiamento nel numero di piattaforme petrolifere: una forte quantità di piattaforme petrolifere rappresenta un grande impiego nel mercato petrolifero e significa un’onerosa fabbricazione. Il numero di piattaforme petrolifere riguarda, prevalentemente, i costi di mercato. Solitamente viene pubblicato il pomeriggio di venerdì.

Rapporto COT / CFTC: gli investitori e i partecipanti al mercato dei futures devono fornire informazioni sul valore delle posizioni del mercato petrolifero. Ad esempio, il rapporto CFTC per la maggior parte dei mercati statunitensi viene pubblicato ogni venerdì.

Come fare trading di petrolio greggio attraverso i CFD?

Il modo più semplice per accedere a questo mercato ed investire nel petrolio è negoziare contratti per differenza, CFD, su OIL o OIL WTI. I CFD sono strumenti finanziari derivati “a leva”, pertanto l’investitore non possiede il prodotto sottostante. Ciò significa che è possibile effettuare una transazione investendo effettivamente una percentuale del valore totale del bene e non l’intero valore.

I CFD consentono di cercare di guadagnare non solo sull’aumento dei prezzi, ma anche sul calo dei prezzi, attraverso il meccanismo delle vendite allo scoperto. Pertanto, possiamo vendere ora qualcosa che non abbiamo e riacquistare in seguito a un prezzo migliore.

Rappresentando un bisogno fondamentale dell’umanità, la domanda di carburante ha rappresentato l’elemento principale che ha sostenuto e continuerà a sostenere il «prezzo dell’oro nero» in futuro. Nel caso sia interessato ad investire in CFD su petrolio, ti suggeriamo di dare un’occhiata all’offerta di XTB, broker globale one stop shop, quarto al mondo per numero di clienti attivi.

Considera sempre i rischi

Qualsiasi idea, indagine, approfondimento, costi o altre notizie ricevute tramite commento del mercato non rappresenta un suggerimento di investimento. Si prega di notare che le informazioni o le ricerche basate su dati storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri. Investire è un’attività rischiosa che comporta la possibilità di mettere a rischio il proprio capitale e di perdere denaro. In particolare, i CFD sono strumenti finanziari altamente complessi: così come i potenziali guadagni sono amplificati, lo sono anche le eventuali perdite.

Prima di investire in tali strumenti è necessario valutare se si è disposti a correre questo elevato rischio di perdere il proprio denaro. I CFD sono elementi complessi e hanno un rischio importante di diminuire i guadagni velocemente per la leva finanziaria. 82% di conti di investitori al dettaglio perdono le ricchezze per colpa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. Non possiederà né investirà direttamente lo strumento sottostante. L’investimento è solamente fatto attraverso CFD che replicano i prezzi degli strumenti sottostanti e sono soggetti a liquidazione in contanti.