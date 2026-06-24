Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Perché i robot umanoidi non sono ancora nei negozi?

Pasquale Conte

24 Giugno 2026 - 21:47

I robot umanoidi potrebbero rappresentare il futuro della tecnologia ma, nonostante i numerosi prototipi, non ce n’è nemmeno uno in vendita. Perché?

Perché i robot umanoidi non sono ancora nei negozi?
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Il mondo della tecnologia sembra da tempo procedere a passo spedito verso il lancio definitivo dei robot umanoidi per tutti. Se già oggi alcune aziende li stanno utilizzando nei magazzini e per operazioni meccaniche, gli utenti comuni si chiedono quando questi device finiranno sul mercato definitivamente per poter venire utilizzati in casa propria.

Che sia per passare l’aspirapolvere, per rifare il letto, per cucinare o più semplicemente per avere una compagnia artificiale in più, la curiosità aumenta. E con essa, anche la paura. Se per il momento non esiste nessun modello acquistabile a livello commerciale, un motivo c’è. Aziende come NVIDIA stanno sviluppando sistemi per poter giungere a un risultato che soddisfi tutti.

leggi anche

I produttori di robot umanoidi vogliono usarli per sostituire gli operai delle fabbriche
I produttori di robot umanoidi vogliono usarli per sostituire gli operai delle fabbriche

Il progetto NVIDIA per i robot umanoidi

Un tema legato alla sicurezza dei robot umanoidi non ne ha ancora permesso il lancio sul mercato. Ed è proprio per questo che NVIDIA ha presentato ufficialmente Halos for Robotics, un’architettura di sicurezza completa per la robotica e per l’intelligenza artificiale applicata alla fisica. Questo sistema integra elaborazioni AI, connettività dei sensori, software, app di sicurezza e funzionalità di ispezione per i robot autonomi che operano negli ambienti industriali.

Questo sistema è stato pensato per robot che sono in grado di decidere e di agire in spazi occupati anche da persone, per evitare problemi su larga scala. La fase di valutazione è stata gestita dal laboratorio di ispezione dei sistemi di intelligenza artificiale NVIDIA Halos, con l’obiettivo di preparare integrazioni per le certificazioni di terze parti con organizzazioni estere.

Agility sarà la prima azienda a integrare elementi di Halos for Robotics nei propri sistemi di sicurezza. Come spiegato dal CEO dell’azienda Peggy Johnson, per far sì che i robot umanoidi possano generare valore su larga scala, c’è bisogno di sistemi di sicurezza integrati nei robot stessi e che siano validati in tutto il sistema.

Perché i robot umanoidi fanno paura

I robot umanoidi spaventano in tema di sicurezza per un motivo principale: uniscono l’imprevedibilità dell’AI alla potenza di una macchina con sembianze umane. Fattori come la mancanza di empatia o malfunzionamenti improvvisi potrebbero provocare grossi problemi, in stile film di fantascienza.

Ci sono poi vulnerabilità di tipo informatico, come la possibilità che malintenzionati riescano ad hackerare i sistemi interni dell’androide, oppure utilizzarli per pratiche di spionaggio continuo.

Non si possono non menzionare infine i fattori psicologici e sociali. Da anni si parla del cosiddetto effetto Uncanny Valley, ossia l’aspetto quasi umano che genera una naturale risposta biologica di diffidenza e repulsione.

leggi anche

Questo nuovo robot cinese ti sveglia, pulisce e ti prepara la colazione
Questo nuovo robot cinese ti sveglia, pulisce e ti prepara la colazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# Robot
# NVIDIA

Seguici su

FT logo

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 26/06/2026 Sei favorevole ad una tassa patrimoniale per i milionari?
VOTA ORA

Selezionati per te

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio

Tecnologia

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio
TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Tecnologia

TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Correlato

Queste 5 tecnologie possono farci diventare ricchi. E l'Italia, per una volta, non è in ritardo

Trend e innovazione

Queste 5 tecnologie possono farci diventare ricchi. E l’Italia, per una volta, non è in ritardo