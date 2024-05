Perché i prezzi di pasta e pane rischiano un nuovo balzo?

Torna l’allarme mondiale sui prezzi del grano e, quindi, sui costi potenzialmente in aumento per pane e pasta.

Sebbene l’inflazione stia dando segnali di raffreddamento, anche in Italia, una mix di fattori esterni legati al cambiamento climatico e ai conflitti in corso sono una minaccia costante per i consumatori globali.

Nel dettaglio, le condizioni metereologiche estreme in diversi Paesi e la guerra in Ucraina rischiano di tenere sotto pressione le forniture mondiali di grano e di riaccendere lo spettro dell’aumento dei costi alimentari. Venti contrari soffiano dal Mar Nero, dall’Europa, dall’Australia e dagli Usa, allertando su un probabile balzo in avanti dei prezzi del grano per i prossimi mesi e anni.

Allarme prezzo del grano, così pane e pasta costeranno di più

Dai campi pieni d’acqua dell’Europa occidentale ai terreni aridi in Australia fino alle forniture ucraine frenate dalla guerra: sono diverse le battute d’arresto per il raccolto di grano che gli agricoltori sparsi in varie parti del mondo devono affrontare.

In questo complesso e problematico contesto, le scorte globali di questa cruciale materia prima agricola rimarranno le più piccole in quasi un decennio, secondo gli analisti intervistati in vista delle prime previsioni del governo americano per la prossima stagione.

I raccolti eccezionali del Mar Nero hanno a lungo tenuto sotto controllo i prezzi e il grano viene scambiato alla metà del suo record stabilito nel 2022, ma le preoccupazioni sull’offerta stanno nuovamente aumentando. I futures sono rimbalzati toccando i massimi da agosto e i fondi stanno tagliando le scommesse ribassiste che avevano mantenuto per quasi due anni.

“La domanda è aumentata, le scorte rimangono limitate a livello globale e i nuovi problemi legati ai raccolti si stanno intensificando”, ha affermato James Bolesworth, amministratore delegato di CRM AgriCommodities.

Il segnale non è affatto rincuorante per i consumatori che hanno finalmente trovato sollievo dall’aumento dei prezzi alimentari. Qualsiasi rally prolungato potrebbe spingere i costi del pane e della pasta e riaccendere la pressione inflazionistica sulle banche centrali, considerando anche l’aumento dei prezzi quest’anno di altre importanti materie prime come il cacao e il caffè.

4 allarmi climatici per il prezzo del grano

Il principale esportatore di grano, la Russia, rischia di non avere l’umidità necessaria alle piantagioni, con settimane di caldo e scarse precipitazioni nel sud del Paese che hanno spinto gli analisti a tagliare le stime del raccolto. La metà del grano invernale russo rimarrà troppo secco nelle prossime due settimane, ha riferito mercoledì il Commodity Weather Group.

La Russia dovrebbe ancora ottenere un grande raccolto, ma il suo dominio significa che qualsiasi scossa ai prezzi locali si ripercuoterà su altri mercati – e il grano del Paese è diventato più costoso ultimamente.

Il secondo allarme proviene dall’Europa occidentale. Una primavera ricca di pioggia ha danneggiato lo sviluppo dei raccolti in questa regione. Anche la qualità dei raccolti invernali, che determina se le forniture vengono utilizzate per il cibo o per l’alimentazione animale, potrebbe risentirne. In Francia, la quota di grano e orzo in condizioni ottimali è molto inferiore al livello dello scorso anno. La pioggia ha rallentato le semine primaverili anche nel Regno Unito, in Germania e in Francia.

La terza allerta è australiana. Un’estate calda e secca in alcune parti dell’Australia ha prosciugato il terreno proprio mentre gli agricoltori piantano il raccolto. Sebbene le recenti piogge abbiano fornito un po’ di sollievo in alcune aree dello stato chiave dell’Australia occidentale, i coltivatori rimangono cauti su cosa accadrà.

I raccolti rischiano di rovinarsi se la pioggia non c’è dopo la germinazione, ha detto questa settimana Dennis Voznesenski, direttore associato di economia sostenibile e agricola presso la Commonwealth Bank of Australia. “Il rally del grano, sia a livello locale che globale, è stato più rapido del previsto”, ha affermato.

Infine, il focus è sugli Usa. La siccità ha colpito una quota maggiore dei campi di grano invernale degli Stati Uniti dall’inizio di aprile e rimane una preoccupazione per le semine primaverili, anche se le previsioni recenti indicano piogge. Tuttavia, negli Usa il ​​grano invernale è nelle migliori condizioni del solito per questo periodo dell’anno e le piantagioni primaverili rimangono superiori al ritmo medio quinquennale.

I timori sui raccolti si stanno comunque trasferendo sui prezzi, con i gestori finanziari che ora sono i meno ribassisti da luglio. Ma le cose potrebbero cambiare prima che inizino i primi raccolti nell’emisfero settentrionale, tra circa quattro settimane.

Il fattore guerra in Ucraina può impattare sul grano

La guerra in Ucraina sta mettendo in chiaro alcuni problemi rilevanti sul raccolto di grano. Gli attacchi alle infrastrutture agricole minacciano infatti le esportazioni, mentre manca la forza lavoro dal momento che gli uomini prestano servizio nell’esercito.

La produzione di grano nella prossima stagione potrebbe diminuire del 6% rispetto all’anno precedente in Ucraina, poiché si prevede che gli agricoltori dirotteranno gli acri coltivati ​​a grano verso colture più redditizie come la colza.