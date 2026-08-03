Se i mercati dei futures stanno già scontando un rialzo BCE di 25 punti base a settembre, c’è una domanda che ogni mutuatario a tasso fisso dovrebbe porsi con urgenza: quanto tempo manca prima che quella pressione si trasferisca sui prezzi dei nuovi contratti, anche senza che Francoforte abbia ancora premuto il grilletto?

Per chi sta valutando un mutuo casa nei prossimi mesi, o per chi sta considerando una surroga, il rischio concreto sembrerebbe quello di trovarsi a sottoscrivere un contratto fisso a condizioni già deteriorate rispetto a oggi, pagando in anticipo il costo di una decisione BCE che formalmente non è ancora stata presa.

Il meccanismo nascosto dietro ai tassi fissi

Per comprendere perché i mutui a tasso fisso possano incorporare rialzi ancora non deliberati, occorre chiarire una distinzione tecnica che spesso sfugge anche a chi ha già un finanziamento in corso: la differenza strutturale tra tassi di policy e tassi di mercato.

I tassi ufficiali BCE, quelli annunciati nelle riunioni di luglio o settembre, determinano il costo del denaro overnight interbancario, il cosiddetto tasso sui depositi o il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali. Questo parametro influenza direttamente l’Euribor, al quale si agganciano i mutui a tasso variabile. I mutui fissi, però, seguono una logica radicalmente diversa: il loro parametro di riferimento è l’Eurirs, acronimo di Euro Interest Rate Swap, un indice costruito sul mercato degli swap a tasso d’interesse su orizzonti temporali pluriennali, che può arrivare fino a venti o trent’anni.

La natura degli swap è fondamentale per capire perché il meccanismo anticipi le decisioni ufficiali. Un Interest Rate Swap è un contratto derivato con cui due controparti si scambiano flussi di cassa: una paga un tasso fisso, l’altra un tasso variabile. Il valore di questo scambio dipende dalle aspettative di mercato sui tassi futuri lungo l’intera curva dei rendimenti, non soltanto dal livello corrente fissato da Francoforte. Ne consegue che ogni volta che il mercato aggiorna la propria percezione della traiettoria futura della politica monetaria, l’Eurirs si ricalibra di conseguenza, spesso in modo istantaneo e ben prima che la riunione BCE sia anche solo convocata.

La pressione invisibile sui rendimenti obbligazionari

Il contesto macroeconomico attuale sembrerebbe amplificare questa dinamica. A luglio, l’inflazione nell’eurozona si è attestata al 2,9% su base annua, dal 2,8% di giugno, con la componente energetica che potrebbe continuare a esercitare pressioni strutturali, già visibili nell’accelerazione al 10% annuo, alimentata dalla scadenza degli sgravi fiscali tedeschi sui carburanti e dalla rinnovata tensione geopolitica in Medio Oriente, che ha riportato il Brent sopra i $98 al barile. La componente core, quella che la BCE monitora con maggiore rigore perché esclude energia e alimentari freschi, si è collocata al 2,5% a luglio rispetto al 2,4% del mese precedente, ancora ben distante dall’obiettivo del 2%.

In questo quadro, i dati BCE sul mercato del credito relativi a giugno hanno già mostrato segnali concreti di trasmissione anticipata: il costo composito dei nuovi prestiti alle imprese è salito di 15 punti base, raggiungendo il 3,79%, mentre il costo dei depositi a scadenza concordata per le famiglie ha segnato un incremento di 13 punti base al 2,09%. Questi movimenti avvengono nelle condizioni offerte quotidianamente dagli istituti di credito, indipendentemente dall’agenda delle riunioni BCE: le banche incorporano nelle loro proposte commerciali il costo atteso della raccolta futura, non quello corrente.

Vale la pena ricordare che anche il mercato dei BTP e più in generale delle obbligazioni sovrane europee risente di queste dinamiche: quando la curva dei rendimenti si irripidisce per effetto delle aspettative di rialzo, l’intera struttura dei tassi a lungo termine si ridisegna, e l’Eurirs si muove di conseguenza lungo la stessa traiettoria.

Le aspettative di mercato e la curva di forward guidance

Un elemento che potrebbe risultare decisivo nella lettura del momento attuale riguarda l’orizzonte temporale delle aspettative scontate dai futures. Il rialzo di 25 punti base atteso a settembre non sembrerebbe essere l’unico evento già incorporato nei prezzi. Gli operatori prezzerebbero almeno un ulteriore intervento restrittivo entro la fine del 2026, con il tasso di riferimento BCE che potrebbe raggiungere il 2,50% dopo il prossimo movimento, partendo da livelli già superiori ai valori pre-pandemia.

Questa traiettoria, anche se graduale e soggetta a revisione, eserciterebbe una pressione continua lungo l’intera curva degli swap. L’Eurirs a dieci o vent’anni non si limita a riflettere il prossimo singolo rialzo: incorpora l’intera sequenza attesa, ponderata per la probabilità che ciascun evento si materializzi. Quando quella probabilità sale, l’indice sale con essa, e le banche aggiornano le loro offerte di conseguenza.

A questo si aggiunge la comunicazione della BCE successiva alla riunione di luglio, che sembrerebbe aver mantenuto deliberatamente aperta la possibilità di ulteriori restrizioni, citando l’incertezza legata alle prospettive energetiche e ai rischi inflazionistici strutturali. Questo tipo di forward guidance volutamente ambigua, che non chiude esplicitamente la porta a nuovi interventi, tende a mantenere elevata la volatilità implicita sui mercati a lungo termine: gli operatori preferiscono non scommettere su un allentamento che non è stato esplicitamente segnalato, e ciò si traduce in una pressione verso l’alto che potrebbe rivelarsi persistente.

Il calendario delle aste del BTP di agosto potrebbe nascondere un’opportunità

Cosa osservano le banche prima di fissare il tasso

Dal punto di vista operativo, le istituzioni che erogano mutui fissi aggiornano quotidianamente le proprie offerte commerciali sulla base delle variazioni dell’Eurirs rilevate sui mercati interbancari, non sulla base del calendario BCE. In pratica, una banca che oggi propone un mutuo ventennale a tasso fisso incorpora nel proprio pricing il livello corrente dell’Eurirs a venti anni, a cui aggiunge lo spread legato al costo del rischio creditizio e alla propria struttura di margine. Se l’Eurirs si muove di 20 punti base in un arco di settimane per effetto di aspettative di rialzo, il tasso offerto alla clientela si adegua in misura analoga, spesso senza che i media o i comunicati ufficiali abbiano registrato alcuna variazione nei tassi BCE.