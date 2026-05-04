Perché i BTP a 10 anni potrebbero crollare (e cosa fare ora)

La guerra in Iran ha riacceso un incubo che molti credevano sepolto negli anni ’70: la stagflazione. Inflazione alta, crescita ferma, e nel mezzo il tuo portafoglio obbligazionario.

Se possiedi BTP a 10 anni, quello che sta accadendo sui mercati energetici potrebbe trasformare il tuo «investimento sicuro» in una macchina per bruciare capitale. E la Bce, invece di aiutarti, potrebbe darti il colpo di grazia. La domanda è, davvero un giorno potresti accorgerti di essere rimasto intrappolato?

Partiamo dai numeri. Il rendimento del BTP decennale è cresciuto in due mesi. Per un’obbligazione con duration di circa 9 anni, questo si traduce in una perdita di prezzo intorno al 5%/6%. Se avevi €100.000 investiti, oggi il valore di mercato potrebbe essere sceso a €94.000/€95.000. E questo prima del rialzo dei tassi Bce di giugno. [...]