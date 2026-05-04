Perché i BTP a 10 anni potrebbero crollare (e cosa fare ora)

Rendimenti in salita, prezzi in caduta libera. Mentre la Bce alza i tassi per combattere l’inflazione, chi detiene BTP decennali potrebbe trovarsi intrappolato in una spirale di perdite silenziose.
La guerra in Iran ha riacceso un incubo che molti credevano sepolto negli anni ’70: la stagflazione. Inflazione alta, crescita ferma, e nel mezzo il tuo portafoglio obbligazionario.
Se possiedi BTP a 10 anni, quello che sta accadendo sui mercati energetici potrebbe trasformare il tuo «investimento sicuro» in una macchina per bruciare capitale. E la Bce, invece di aiutarti, potrebbe darti il colpo di grazia. La domanda è, davvero un giorno potresti accorgerti di essere rimasto intrappolato?
Partiamo dai numeri. Il rendimento del BTP decennale è cresciuto in due mesi. Per un’obbligazione con duration di circa 9 anni, questo si traduce in una perdita di prezzo intorno al 5%/6%. Se avevi €100.000 investiti, oggi il valore di mercato potrebbe essere sceso a €94.000/€95.000. E questo prima del rialzo dei tassi Bce di giugno. [...]
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