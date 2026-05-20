All’ATx Summit di Singapore, il più importante appuntamento tecnologico dell’Asia con oltre 4.000 leader provenienti da più di 50 paesi, OpenAI ha annunciato la nascita dell’OpenAI Singapore Applied AI Lab, il suo primo laboratorio di intelligenza artificiale applicata al di fuori degli Stati Uniti.

L’investimento impegnato è di oltre 300 milioni di dollari singaporiani, equivalenti a circa 234 milioni di dollari americani, formalizzati in un memorandum d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Digitale e dell’Informazione della città-stato. Nei prossimi anni, il team tecnico locale crescerà fino a superare le 200 posizioni, con un focus su ingegneri specializzati nel dispiegamento di sistemi AI in contesti reali.

Non si tratta di un annuncio come un altro. È la prima volta che OpenAI, l’azienda che con ChatGPT ha ridefinito il modo in cui il mondo intero concepisce l’intelligenza artificiale, decide di costruire una struttura operativa di ricerca e sviluppo applicato fuori dal suo perimetro domestico.

Cosa fa davvero un “Applied AI Lab” (e perché conta)

La distinzione tra un laboratorio di AI applicata e una sede commerciale è rilevante, e va capita per valutare correttamente il peso della mossa.

OpenAI ha già un ufficio a Singapore dal 2024, aperto per supportare clienti e partner nella regione Asia-Pacifico. Ma si tratta di un insediamento commerciale. Quello annunciato oggi è strutturalmente diverso: un lab in cui ingegneri tecnici lavorano direttamente con organizzazioni locali per portare i modelli di frontiera non per venderli, ma per farli funzionare in contesti specifici.

Il termine che OpenAI usa per descrivere i profili centrali di questo lab è rivelatore: Forward-Deployed Engineers, ingegneri “schierati in avanti”. Nella descrizione dell’azienda, questi professionisti “si posizionano nel punto in cui la ricerca di frontiera incontra il dispiegamento nel mondo reale”, lavorando direttamente con le organizzazioni sui loro problemi più difficili per generare nuovo valore. Non sviluppatori di prodotto, non consulenti: tecnici che siedono a cavallo tra il laboratorio e il mercato.

Il lab lavorerà su priorità nazionali di Singapore (istruzione, servizi pubblici, finanza, sanità, infrastrutture digitali) ma la scelta di Singapore come hub regionale implica chiaramente un orizzonte più ampio: l’intera area Asia-Pacifico, con tutto ciò che significa in termini di accesso a mercati, talenti e governi.

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Perché Singapore: tre ragioni che non si leggono nel comunicato stampa

Il comunicato congiunto tra OpenAI e il governo singaporiano parla di “talenti tecnici eccellenti, istituzioni affidabili e un’ambizione chiara di usare l’AI per la crescita di lungo periodo”. Sono affermazioni vere ma non del tutto complete. Le ragioni reali per cui Singapore è diventata la prima scelta di OpenAI fuori dagli USA sono almeno tre, e nessuna è puramente tecnica.

La prima è la neutralità geopolitica . Singapore è da anni il territorio in cui le grandi aziende tech americane e cinesi si incontrano senza dichiarare apertamente di farlo. È il luogo in cui i capitali di Silicon Valley cercano accesso ai talenti e ai mercati asiatici senza attraversare direttamente la frontiera cinese, e in cui le aziende cinesi cercano di internazionalizzarsi con un’identità neutra. Questa neutralità, però, si è incrinata: poche settimane fa, Pechino ha bloccato l’acquisizione da due miliardi di dollari della startup AI cinese Manus da parte di Meta, nonostante Manus avesse trasferito la propria sede a Singapore proprio per rendersi «internazionale». Il segnale è stato netto: per la Cina, l’origine conta più della sede legale. OpenAI, che non opera in Cina e non ha intenzione di farlo, ha invece tutto l’interesse a usare Singapore come piattaforma di accesso legittima all’Asia senza i vincoli normativi, ideologici e di sicurezza che renderebbero impossibile operare altrove nella regione. Singapore resta il posto dove Est e Ovest possono ancora condividere una stanza, e lo fa deliberatamente: come ha detto il fondatore di SuperAI, la più grande conferenza AI asiatica che si terrà a giugno proprio lì, “Singapore è l’unico posto al mondo in cui lo spettro completo dell’AI globale si incontra in un’unica stanza: laboratori, costruttori di modelli, infrastrutture e governi da USA, Asia ed Europa. Non è un caso. È la posizione strategica di Singapore.” La seconda è il vantaggio competitivo nella corsa asiatica. La domanda enterprise di AI nell’Asia-Pacifico è in forte crescita in finanza, sanità, logistica, manifattura e settore pubblico. Il 52% dei lavoratori a Singapore usa già l’AI nel proprio lavoro, secondo il Workforce Index di Slack, una delle percentuali più alte al mondo. Essere presenti con un lab operativo, e non solo con un catalogo di prodotti, è una mossa competitiva precisa: si scala più velocemente, si costruisce fiducia con i governi, si acquisisce vantaggio rispetto a concorrenti come Anthropic e Google, entrambi presenti nella regione ma senza strutture di questo tipo. La terza è la corsa ai governi come clienti strategici. Nell’era attuale, i governi non sono solo regolatori dell’AI: sono tra i suoi committenti più rilevanti. Sanità pubblica, istruzione nazionale, infrastrutture digitali e difesa sono mercati enormi e stabili. Avere un lab sul territorio con ingegneri che lavorano fianco a fianco con le amministrazioni è il modo più efficace per aggiudicarsi contratti pubblici di lungo periodo. Il MOU firmato oggi include collaborazioni con il Ministero dell’Istruzione, con GovTech e con l’Autorità per i media digitali: non sono partnership simboliche, sono porte di accesso al procurement governativo singaporiano. leggi anche Addio AI costosa. La Cina lancia un’intelligenza artificiale che costa il 94% in meno delle rivali occidentali

Il contesto: la guerra fredda tecnologica che cambia la geografia dell’AI

Quello di Singapore non è un episodio isolato. Va letto dentro una dinamica più ampia che nel 2026 ha accelerato sensibilmente: la progressiva nazionalizzazione dell’intelligenza artificiale come asset strategico, che sta ridisegnando la geografia degli investimenti tech a livello globale.

Da un lato, gli Stati Uniti mobilitano capitali senza precedenti per consolidare il primato con le Big Tech che nel solo primo trimestre 2026 hanno sacrificato decine di migliaia di posti di lavoro per ridirigere fondi sull’infrastruttura AI. Dall’altro, la Cina consolida il controllo sulla sua filiera tecnologica, blocca acquisizioni straniere di aziende strategiche, e punta sulla velocità dei modelli open source per guadagnare terreno su fronti in cui il software proprietario americano non può arrivare.

In questo scenario OpenAI, che Sam Altman ha definito più volte “un’azienda che costruisce per tutti”, sta di fatto scegliendo i propri alleati governativi uno per uno, paese per paese, attraverso MOU come quello firmato oggi. Non è ancora un’alleanza politica dichiarata, ma ne ha la struttura operativa. Singapore è il primo tassello fuori dagli USA. Non sarà l’ultimo.