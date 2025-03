Per capire perché i dazi non aumentano la produzione interna bisogna guardare alla formula del PIL

Nel discorso politico attuale negli Stati Uniti, è comune sentire affermare, come una verità incontestabile, che l’economia statunitense sia più piccola a causa del deficit commerciale degli Stati Uniti – o, in modo equivalente, che i dazi per ridurre le importazioni faranno crescere l’economia statunitense. Tali affermazioni, in genere, non sono ben fondate. Ma qui voglio evidenziare uno degli argomenti a favore di questa affermazione che riflette un fraintendimento più fondamentale.

Come si apprende in qualsiasi testo introduttivo di economia, ci sono diversi modi per misurare la dimensione di un’economia, e uno degli approcci standard è:

PIL = C + I + G + X – M [...]