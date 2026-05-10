Pensioni, sconti per la spesa. L’elenco dei supermercati aderenti

Fare la spesa risparmiando è diventato sempre più importante, soprattutto per chi vive con una pensione o comunque ha superato una certa soglia di età. Proprio per questo alcune catene della grande distribuzione prevedono sconti, promozioni o servizi agevolati riservati agli over 60, agli over 65, agli over 70 e, in alcuni casi, anche alle persone con disabilità.

Si tratta di iniziative utili per alleggerire il costo degli acquisti quotidiani, in un periodo in cui, specialmente con la ripresa dell’inflazione, il carrello della spesa continua a pesare molto sul bilancio familiare. Per molti pensionati, infatti, anche uno sconto del 10% o una consegna gratuita a domicilio possono fare la differenza, specialmente se utilizzati con regolarità e programmando bene i giorni in cui andare al supermercato.

Attenzione però: non esiste una regola unica valida per tutti. Ogni supermercato stabilisce autonomamente le condizioni della propria iniziativa, indicando l’età richiesta, il giorno in cui si applica lo sconto, l’eventuale obbligo di avere la carta fedeltà, i prodotti esclusi e i punti vendita aderenti. In alcuni casi non si tratta neppure di uno sconto immediato, ma di un coupon da usare sulla spesa successiva; in altri, invece, l’agevolazione riguarda la consegna a domicilio.

Per questo è importante conoscere nel dettaglio quali supermercati fanno sconti ai pensionati e agli anziani, in quali giorni conviene fare la spesa e quali regole bisogna rispettare per non perdere il beneficio. A tal proposito, di seguito trovate una guida aggiornata con le principali iniziative disponibili, dagli sconti per over 60 e over 65 fino alle agevolazioni per over 70 e persone con invalidità.

Carrefour

Carrefour, oggi al centro del percorso di passaggio al marchio GS dopo l’acquisizione di Carrefour Italia da parte del gruppo NewPrinces, dedica ancora il mercoledì agli extra sconti per le persone con più di 60 anni. Lo sconto previsto è del 10% nei punti vendita aderenti, ma con regole diverse a seconda dell’insegna.

Nei Carrefour Iper e nei Carrefour Market aderenti, ad esempio, non è previsto un minimo di spesa: nel primo caso lo sconto si applica su alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, mentre nei Market riguarda tutta la spesa. Nei Carrefour Express che partecipano all’iniziativa, invece, lo sconto del 10% è riconosciuto su una spesa minima di 10 euro.

Per usufruirne è necessario rispettare le condizioni previste dalla catena, tra cui il possesso della Carta SpesAmica Payback e l’adesione del punto vendita all’iniziativa. Lo sconto, inoltre, non è cumulabile con altre promozioni e non si applica ai prodotti eventualmente esclusi dal regolamento.

Carrefour prevede poi anche un’agevolazione per la spesa online: gli over 60 possono richiedere la consegna gratuita a domicilio una volta ogni 7 giorni, con una spesa minima di 35 euro, previa attivazione dell’agevolazione sul proprio account.

Conad

Niente sconti diretti sulla spesa, invece, per chi acquista da Conad, almeno guardando all’iniziativa nazionale. La catena prevede però un’agevolazione utile per le persone che possono avere maggiori difficoltà a recarsi fisicamente al supermercato: la consegna gratuita a domicilio della spesa.

Nel dettaglio, Conad riconosce questo servizio ai clienti con più di 70 anni e alle persone con invalidità pari o superiore al 60%. L’agevolazione può essere utilizzata una volta ogni sette giorni, dal lunedì alla domenica, a fronte del raggiungimento della soglia minima di acquisto prevista.

Per gli over 70 è sufficiente compilare il form dedicato, inserendo i dati personali e allegando una copia frontale della tessera sanitaria. Per le persone con disabilità, invece, è richiesta la documentazione che attesta l’invalidità, senza indicazione della patologia.

Va comunque precisato che alcuni punti vendita Conad possono prevedere anche iniziative locali di sconto per gli over 65 o per altre categorie di clienti. Non si tratta però di una regola valida ovunque: giornate, percentuale di sconto e condizioni dipendono dal singolo supermercato.

Pam Panorama

Anche Pam prevede iniziative dedicate ai clienti con almeno 65 anni di età, ma in questo caso è bene fare attenzione perché condizioni, giornate e punti vendita aderenti possono variare.

In generale, la catena riconosce agli over 65 uno sconto del 10% sulla spesa, riservato ai titolari di Carta Per Te abilitata. Non sempre, però, l’iniziativa segue le stesse regole in tutti i supermercati: in alcuni punti vendita lo sconto può essere previsto in una giornata specifica della settimana, mentre in altri possono essere applicate condizioni differenti.

Lo stesso vale per eventuali servizi aggiuntivi, come la consegna gratuita della spesa, che possono dipendere dal punto vendita e dalle promozioni attive in quel momento.

Per questo, prima di organizzare la spesa, è consigliabile verificare sul sito Pam o direttamente presso il supermercato di riferimento quali sono le condizioni aggiornate. In ogni caso, lo sconto è generalmente riservato ai possessori di Carta Per Te abilitata e non è cumulabile con altre promozioni.

Unes

Anche da Unes è possibile risparmiare sulla spesa se si hanno almeno 65 anni. In questo caso, però, non si tratta di uno sconto immediato in cassa, bensì di un coupon digitale pari al 10% della spesa effettuata sugli articoli a prezzo pieno, da utilizzare a partire dall’acquisto successivo.

L’iniziativa è valida nei negozi aderenti e consente di accumulare più coupon, che possono poi essere usati insieme, ma fino a un massimo di 5 coupon per spesa. Per usufruirne è necessario essere registrati e utilizzare il proprio codice cliente, ad esempio tramite l’app Unes.

Lo sconto non è valido in caso di utilizzo di sconti riservati ai dipendenti o per i pagamenti effettuati tramite buoni pasto. Sono inoltre esclusi alcuni prodotti e servizi, tra cui:

libri, giornali e riviste;

-* ricariche telefoniche;

-* tariffa per il servizio di consegna della spesa a domicilio;

-* servizio sviluppo foto;

-* servizio lavanderia;

-* biglietti autobus;

-* sushi e prodotti del banco sushi;

-* mascherine;

-* bar e tabacchi;

-* contributi per l’acquisto di prodotti legati a iniziative esclusive;

-* prodotti hi-tech;

-* servizio fax e fotocopie;

-* carte prepagate e Giftcard;

-* prodotti last minute.

Anche in questo caso, quindi, prima di fare la spesa è consigliabile verificare le condizioni aggiornate e l’adesione del punto vendita all’iniziativa.

Esselunga

Per i clienti Esselunga non è previsto uno sconto diretto sulla spesa, ma è comunque possibile usufruire del contributo di consegna gratuito o agevolato per una spesa a settimana, effettuata online oppure in negozio e consegnata a domicilio.

Possono beneficiarne i clienti con più di 70 anni e i clienti disabili. Nel dettaglio, per gli over 70 il contributo di consegna è agevolato rispetto alla tariffa ordinaria, mentre per le persone con invalidità pari o superiore al 60% la consegna è gratuita.

Per i clienti disabili, l’agevolazione viene riconosciuta previa compilazione del form dedicato, allegando copia del Verbale della Commissione Medica ad uso aziendale, cioè il documento idoneo ad attestare la percentuale di invalidità senza indicazione della relativa patologia.

Attenzione: l’agevolazione per gli over 70 viene attivata automaticamente in base ai dati anagrafici rilasciati nel modulo di adesione alla Carta Fìdaty ed è valida per una spesa ogni 7 giorni. Le condizioni economiche della consegna possono comunque variare in base al servizio utilizzato e al punto vendita, quindi è sempre consigliabile verificare il contributo applicato prima di concludere l’ordine.

Altri supermercati con sconti e agevolazioni per pensionati

Oltre alle catene già indicate, ci sono anche altri supermercati che prevedono iniziative dedicate agli over 60, agli over 65 o più in generale alle persone anziane. In questi casi, però, è ancora più importante verificare le condizioni applicate dal singolo punto vendita, perché spesso non si tratta di promozioni valide allo stesso modo su tutto il territorio nazionale.

Tra le insegne da segnalare c’è Basko, che prevede una carta fedeltà dedicata ai clienti con almeno 65 anni. Si tratta della Prima Card 65, gratuita e richiedibile nel proprio supermercato Basko di riferimento, con cui è possibile accedere a vantaggi e iniziative riservate. In alcuni punti vendita aderenti, ad esempio, può essere previsto uno sconto del 10% sulla spesa in specifiche giornate, come il giovedì.

Un discorso simile vale per Coop, dove le promozioni possono cambiare a seconda della cooperativa territoriale e del supermercato. In alcune realtà sono previsti sconti riservati agli over 60 o agli over 65 in determinati giorni della settimana, mentre in altri territori sono attivi servizi di consegna della spesa a domicilio per anziani, disabili o persone in difficoltà. Non esiste quindi una regola nazionale unica, motivo per cui conviene controllare le condizioni previste dalla propria Coop di riferimento.

Ci sono poi anche iniziative locali, come quelle di Max Supermercati, presente soprattutto in Sicilia, dove può essere previsto uno sconto del 10% per i clienti over 60 titolari della carta fedeltà, generalmente in una giornata dedicata e con eventuali limiti di spesa o prodotti esclusi.

In generale, quindi, prima di escludere un supermercato dall’elenco di quelli convenienti per pensionati e anziani, è sempre utile verificare volantini, sito internet, app e regolamenti del proprio punto vendita. Molte promozioni, infatti, non sono pubblicizzate a livello nazionale ma vengono applicate solo localmente, spesso con condizioni legate alla carta fedeltà.