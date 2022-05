Pensioni, bonus 200 euro insieme alla quattordicesima: a luglio maxi assegno

A luglio 2022 potrebbe essere in arrivo un maxi assegno di pensione. Alla già attesa quattordicesima, infatti, si aggiunge il nuovo bonus di 200 euro introdotto dal Governo con il decreto Aiuti, provvedimento con il quale vengono stanziati 14 miliardi di euro per far fronte alle conseguenze economiche causate dalla guerra in Ucraina.

Un provvedimento che introduce una misura per il sostegno al reddito dei pensionati - e dei lavoratori - necessaria per far fronte al caro vita. Ne hanno parlato in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco, i quali hanno dato importanti anticipazioni su come e quando il bonus 200 euro verrà pagato in favore dei titolari di pensione.

Come anticipato, secondo i piani del Governo il pagamento del bonus 200 per i pensionati ci dovrebbe essere nel mese di luglio, importante perché con lo stesso cedolino è in programma anche l’accredito della quattordicesima. Per coloro che ne soddisfano i requisiti reddituali, dunque, quello di luglio potrebbe essere un vero e proprio maxi assegno.

Cos’è il bonus 200 euro per la pensione

Con il decreto aiuti vengono stanziati 14 miliardi di euro per far fronte alla crisi economica scaturita dalla guerra in Ucraina. L’inflazione corre, specialmente per l’aumento dei prezzi dell’energia: anche se si tratta di una situazione temporanea, questa sta comportando una notevole perdita d’acquisto delle famiglie.

Serviva, come spiegato da Mario Draghi, un intervento straordinario, necessario per tamponare l’attuale soluzione. Per questo motivo in Consiglio dei ministri è stato introdotto un bonus del valore di 200 euro - esentasse - che verrà riconosciuto in un’unica soluzione ai titolari di reddito da pensione e da lavoro.

A quali pensionati spetta il bonus di 200 euro

Il bonus 200 euro spetterà esclusivamente ai titolari di trattamenti di tipo previdenziale. Niente bonus, quindi, per chi percepisce trattamenti assistenziali, come nel caso - ad esempio - delle pensioni d’invalidità civile o dell’assegno sociale.

Ma non a tutti: viene fissato, infatti, un limite reddituale oltre il quale il bonus in oggetto non spetta. Nel dettaglio, per averne diritto è necessario non superare un reddito annuo di pensione del valore di 35 mila euro.

Come viene pagato il bonus 200 euro per i pensionati

Per i pensionati è semplice immaginare le modalità di pagamento del suddetto bonus. Come spiegato dal presidente del Consiglio in conferenza stampa, infatti, la somma in oggetto sarà caricata nel cedolino e verrà pagata contestualmente al rateo mensile della pensione.

Quando viene pagato il bonus 200 euro per i pensionati

Non ci sono ancora informazioni certe su quando il bonus 200 euro verrà caricato sulla pensione. Secondo le informazioni fornite dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa, bisognerà osservare dei tempi tecnici, ma l’obiettivo è quello di rendere disponibile tale somma nella pensione di luglio 2022.

Maxi pensione a luglio: oltre al bonus 200 euro anche la quattordicesima

Se il piano del Governo dovesse essere rispettato, la pensione in arrivo a luglio avrà un importo superiore rispetto alle aspettative, in particolare per coloro che hanno un reddito non superiore a 13.633,10 euro, ossia due volte l’importo del trattamento minimo: questi, infatti, oltre al bonus 200 euro avranno diritto anche alla quattordicesima.

Quindi, mentre il bonus 200 euro spetta a una platea più ampia di beneficiari, in quanto la soglia di reddito è di 35 mila euro, la quattordicesima è maggiormente selettiva.

Gli importi sono fissi ogni anno. Nel dettaglio, per coloro che hanno un reddito individuale inferiore a 1,5 volte l’importo della pensione minima va da 437,00 a 655,00 euro, variabile in base agli anni di contributi versati. Quando il reddito individuale è compreso tra le 1,5 e le 2 volte il trattamento minimo, invece, l’importo della quattordicesima va da 336,00 a 504,00 euro.

Sommando il bonus 200 euro, quindi, al rateo di luglio potrebbe aggiungersi una somma che a seconda dei casi va da un minimo di 556 a un massimo di 855 euro.

Maxi pensione: serve farne richiesta?

Né per il bonus 200 euro, né per la quattordicesima, serve fare “domanda”: entrambe le misure, infatti, saranno erogate in automatico agli aventi diritto.