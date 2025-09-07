Pensione anticipata a partire da 60 anni per il personale docente e Ata. La novità, in discussione al Senato, è contenuta nel Ddl Bucalo che nasce da una petizione promossa all’Anief per contrastare il burnout tra i lavoratori del comparto scuola.

Cosa prevede il disegno di legge e come fa a garantire un pensionamento anticipato già a 60 anni? Vediamo nello specifico cosa potrebbe cambiare per le quiescenze nel mondo della scuola.

Pensione a 60 anni nella scuola, la proposta

L’ipotesi è contenuta nella proposta di legge 1413 del 2025 presentata dalla senatrice Carmela Bucalo. L’idea è quella di prevedere per il personale del comparto scuola (docenti, dirigenti scolastici e personale Ata) la possibilità di riscattare la laurea in forma agevolata con aliquota ridotta, per fare in modo di poter accedere alla pensione a partire dai 60 anni.

Lo scopo è quello di valorizzare il percorso formativo di chi è impegnato nelle scuole e garantire un ricambio generazionale dando una soluzione al problema del burnout. L’obiettivo è quello di permettere il riscatto degli anni universitari applicando un’aliquota ridotta al 5%: questo significa che il costo di ogni anno riscattato scenderebbe da 6.076 euro a 900 euro circa.

Con questo significativo sconto sul costo del riscatto laurea il personale della scuola sarebbe facilitato nel pensionamento anticipato. Secondo i dati diffusi dall’Anief, infatti, il 35% dei docenti vorrebbe lasciare il mondo della scuola per sottrarsi allo stress che il lavoro comporta. Il riscatto ultra agevolato della laurea, quindi, può essere considerato un vero e proprio strumento di welfare. Da ricordare, infatti, che per gli ufficiali delle forze armate il riscatto degli anni di studio e formazione è gratuito e si vorrebbe estendere il beneficio anche al comparto scuola.