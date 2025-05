Patrimonio Volodymyr Zelensky, guadagni e stipendio del presidente ucraino

Quanto guadagna Volodymyr Zelensky? Può sembrare strano, ma nell’ultimo anno le entrate del presidente ucraino sono aumentate anche se restano sempre molto inferiori rispetto a quelle di molti altri leader mondiali.

La storia di Volodymyr Zelensky ormai è ben nota: ex attore che imitando il personaggio da lui interpretato in una serie televisiva si candida a presidente dell’Ucraina, venendo eletto nel 2019 con una schiacciante vittoria alle presidenziali.

Con ogni probabilità Zelensky avrebbe fatto volentieri a meno della notorietà planetaria che gli è piombata addosso quando, nel febbraio 2022, la Russia ha invaso l’Ucraina dando vita a una guerra che è ancora in atto.

In questi mesi il passato finanziario dell’inquilino di Palazzo Mariyinsky è stato più volte oggetto d’indagine ma con risultati spesso discrepanti, tra voci di un patrimonio miliardario e stime invece più contenute.

Da quel momento al pari del patrimonio di Vladimir Putin anche le disponibilità economiche di Volodymyr Zelensky sono state oggetto di inchieste giornalistiche, ma il presidente ucraino ha semplificato il lavoro dei reporter pubblicando puntualmente le sue dichiarazioni dei redditi.

Vediamo allora a quanto ammonterebbe il patrimonio di Volodymyr Zelensky, dando uno sguardo anche allo stipendio percepito in qualità di presidente dell’Ucraina.

Il patrimonio di Volodymyr Zelensky

A livello monetario verrebbe quasi da dire che Zelensky fosse ben più fortunato come comico che come politico. Nel 2017 aveva infatti dichiarato 7 milioni di grivne (207.481 euro) mentre sua moglie arrivava a 800mila (23.712 euro).

La percezione di un ridimensionamento economico però era crollata davanti allo scandalo dei Pandora Papers.

Con questo termine ci si riferisce alla più grande indagine nella storia del giornalismo investigativo sul fronte finanziario. A partire dal 3 ottobre 2021 infatti l’International Consortium of Investigative Journalists ha pubblicato milioni di documenti capaci di svelare la realtà dei conti bancari dei personaggi più ricchi e influenti del mondo.

Tra questi al tempo sembrava esserci anche il leader ucraino, ma a seguito delle indagini condotte da Forbes il fatto sembra essere stato smentito.

A differenza del suo predecessore Petro Poroshenko, Zelensky non è mai stato un miliardario e il suo patrimonio stando a Forbes ammonterebbe a circa 20 milioni di dollari.

La propaganda russa invece gli attribuiva fino a cinque yacht di lusso e tre jet privati così come 60 milioni di euro in azioni in società come Saudi Aramco, Meta e Tesla. I dati più realistici invece riportano 434mila dollari a suo nome detenuti principalmente nella Privatbank in Lettonia e una villa da quattro milioni a Forte dei Marmi.

L’introito maggiore sarebbe la sua quota del 25% in Kvartal 95, un gruppo di società che producono spettacoli umoristici tra cui anche la serie Servant of the People, l’opera che lo ha reso celebre e che lo ha consacrato come vincitore delle elezioni nazionali nel 2019.

Zelensky inoltre avrebbe azioni di 76 marchi commerciali legati allo studio Kvartal 95, oltre a diversi orologi di lusso (Breguet, Rolex, Tag Heuer, Bovet).

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, Zelensky possiede ancora un appartamento di 132 mq a Kiev, due posti auto, quote di altri due appartamenti di sua proprietà con dei soci e un contratto di locazione per un appartamento di 92 mq nel Regno Unito.

Come Forbes stessa ha ironizzato però, al momento attorno alla figura di Zelensky girano questioni forse ben più cruciali di quelle relative ai suoi conti personali.