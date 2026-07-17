Mettersi in sella sembra una di quelle decisioni semplici (vado, compro la moto e parto), finché non ci si scontra con la realtà: categorie diverse, età minime, prove d’esame, foglio rosa, visita medica, bollettini PagoPA e, ovviamente, il conto finale. Questa guida affronta con taglio pratico i costi della patente moto in Italia: cosa cambia tra AM, A1, A2 e A (la patente senza limiti), quali sono le procedure passo passo e, soprattutto, quanto aspettarsi di spendere tra Motorizzazione e autoscuola, con range di preventivo definiti per ogni categoria e canale.

Un dato che vale la pena chiarire subito, perché ha già generato parecchia confusione: dal 1° gennaio 2026 è scattato l’obbligo di 8 ore di guida certificate in autoscuola (in luogo delle vecchie 6), organizzate in quattro moduli e tracciate digitalmente. Attenzione, però: il decreto MIT n. 294 del 17 novembre 2025 riguarda esclusivamente la patente B.

Per le patenti moto (AM, A1, A2 e A) le regole sulle esercitazioni restano quelle di categoria, con il minimo di 6 ore di guida obbligatorie e senza il percorso modulare imposto per l’auto. È un equivoco diffuso, e sapere che le due cose non coincidono evita di mettere a budget spese che, almeno per le due ruote, non esistono.

Sul fronte dei costi «statali» (bollettini, diritti, imposte di bollo), da gennaio 2026 un decreto interministeriale ha adeguato al rialzo i diritti di Motorizzazione, con un aumento di una ventina di euro sul totale della pratica. Gli importi cambiano nel tempo e a seconda della sede: prima di pagare conviene sempre ricontrollarli sul Portale dell’Automobilista.

Tipologie di patente moto: cosa puoi guidare davvero

Se stai scegliendo che patente fare, la domanda giusta non è «qual è la migliore», ma tre: quanti anni hai, che mezzo vuoi guidare e quanto vuoi investire. Vediamo le quattro categorie.

Patente AM: per i 50 cc

Si consegue a partire dai 14 anni ed è comunemente nota come «patentino». Abilita alla guida di ciclomotori a due o tre ruote con cilindrata fino a 50 cc e velocità massima di 45 km/h (o veicoli elettrici con potenza continua fino a 4 kW), oltre ai quadricicli leggeri nei limiti di legge. È la scelta di chi vuole uno scooter da città e partire presto.

Patente A1: per i 125 cc

Età minima 16 anni. Consente di guidare motocicli fino a 125 cc, con potenza massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. Include anche i tricicli fino a 15 kW e tutto ciò che si guida con la AM. Il trasporto del passeggero è consentito. È il primo vero salto sulle due ruote, pensato soprattutto per l’uso urbano ed extraurbano leggero.

Patente A2: per moto limitate

Età minima 18 anni. Abilita alla guida di moto fino a 35 kW (circa 47 CV) con rapporto potenza/peso non oltre 0,2 kW/kg. Nessun limite di cilindrata, ma attenzione alla regola del depotenziamento: la moto non deve derivare da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza consentita, cioè la potenza originaria non deve superare i 70 kW. È la categoria più «centrata» per chi vuole una moto vera ma con limiti chiari, adatta anche a viaggi e tratti autostradali. Un dettaglio non banale: dal 18 settembre 2023 chi possiede la A1 da almeno due anni può passare alla A2 senza esame pratico, frequentando un corso di formazione di 7 ore in autoscuola.

Patente A: per moto senza limiti

È la patente più completa, quella senza limitazioni di cilindrata o potenza. Nel linguaggio comune viene talvolta chiamata «A3», ma si tratta semplicemente della A illimitata. Si ottiene per accesso diretto a 24 anni, oppure per accesso graduale a 20 anni se si possiede la A2 da almeno due anni. Anche in questo caso, chi arriva dalla A2 biennale può salire di categoria con il solo corso di 7 ore o con la prova pratica, senza rifare la teoria.

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Tutti i costi della patente per le moto: le voci di spesa scomposte una per una

Partiamo da una verità che i preventivi «a partire da» tendono a nascondere: il costo dipende più dal tuo percorso che dalla categoria. La categoria incide (perché cambia il tipo di moto e spesso il numero di guide necessarie), ma a pesare davvero sono le ore di pratica e l’eventuale ripetizione dell’esame. Scomponiamo il preventivo nelle sue tre componenti fondamentali.

1) Costi statali della Motorizzazione (uguali per tutti)

Sono identici per privatisti e allievi delle autoscuole, e destinati allo Stato. Secondo il tariffario nazionale PagoPA:

esame di teoria per una nuova patente (codice tariffa N067 ): 26,40 € di diritti più 16 € di imposta di bollo , per un totale di 42,40 € , importi dovuti anche da chi sostiene solo la prova pratica;

per una nuova patente (codice tariffa ): più , per un totale di , importi dovuti anche da chi sostiene solo la prova pratica; prova pratica : ulteriore bollo da 16 € ;

: ulteriore bollo da ; accesso graduale (passaggi A1-A2-A): tariffa dedicata di circa 42,20 € tra diritti (10,20 €) e bolli (32 €) a ogni step.

Nel complesso, i soli versamenti per aprire la pratica si aggirano sui 58,40 €. Da tenere presente l’adeguamento al rialzo dei diritti scattato a gennaio 2026, che porta una ventina di euro in più sul totale.

2) Costi medici

Certificato anamnestico del medico di base (circa 30-50 €) più visita di idoneità psicofisica presso un medico abilitato, ai sensi dell’articolo 119 del Codice della Strada, con marca da bollo da 16 €. La spesa complessiva della parte medica varia da città a città e a seconda del canale, ma di norma si colloca in una fascia tra 40 e 90 €.

Sommando questa voce ai versamenti PagoPA, il totale amministrativo minimo difficilmente resta sotto i 100 €, a prescindere dal canale scelto.

3) Costi di mercato: la voce che può rivoluzionare un preventivo

Qui si concentra tutta la variabilità, ed è il vero motivo per cui due persone possono spendere il doppio l’una dell’altra per la stessa patente. La componente decisiva è il costo orario delle guide: la media nazionale di un’ora di lezione pratica è di circa 45 €, con una forchetta che va da 40 a 60 € l’ora.

La geografia pesa moltissimo: in provincia un’ora si attesta sui 45-50 €, mentre nel centro delle grandi città come Milano sale frequentemente a 60-65 €. Attenzione anche alla durata reale della lezione, perché alcune scuole propongono sessioni da 45 o 50 minuti allo stesso prezzo di un’ora piena, aumentando di fatto il costo orario.

Le guide obbligatorie minime sono 6 ore per la moto, ma è un minimo legale, non una previsione realistica: nella pratica molti candidati neofiti ne svolgono 8-12 per arrivare sicuri all’esame, soprattutto sul controllo lento del mezzo (slalom e otto), che è dove si concentra il maggior numero di bocciature. Sei ore a tariffa media valgono circa 270-360 €; ogni ora aggiuntiva costa sempre tra 40 e 60 €.

A ciò si aggiungono, in autoscuola, l’iscrizione e la gestione della pratica (150-250 €, con punte di 290-486 € a Milano) ed eventualmente il corso di teoria in aula (fino a circa 300-500 €), che chi ha già la patente B non deve sostenere.

4) Noleggio della moto per l’esame

È la voce che più spesso sfugge ai conti, e non è trascurabile. Per sostenere la prova pratica serve un motociclo idoneo alla categoria (per la A2 almeno 250 cc e 20-35 kW, per la A almeno 600 cc, 50 kW e massa a vuoto oltre 180 kg): chi non possiede un mezzo conforme deve noleggiarlo, e il servizio si paga tra 50 e 150 € a sessione d’esame.

In autoscuola il mezzo d’esame è talvolta già incluso nel pacchetto, ma non sempre: in molti listini è una voce a parte, e proprio per la moto (dove servono cilindrate importanti come la 600 della categoria A) può incidere in modo sensibile. Da verificare sempre nel preventivo, perché fa la differenza tra due offerte all’apparenza simili. Da privatista, invece, è una spesa quasi inevitabile per chi non ha già una moto della categoria giusta.

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Quanto costa la patente della moto per ogni categoria: i range di preventivo

Mettendo insieme le quattro componenti, ecco le forchette realistiche categoria per categoria. Le cifre in autoscuola valgono per chi supera l’esame al primo tentativo e presuppongono il mezzo d’esame incluso nel pacchetto; se il noleggio è a parte, o se si va da privatista senza moto propria, vanno aggiunti 50-150 € a sessione. Ogni bocciatura, inoltre, sposta il totale verso l’alto.

Patente AM . È il percorso più leggero: non sono previste guide obbligatorie come per le altre categorie, basta superare la prova pratica. Da privatista si resta sui 100-130 € di sole spese fisse; in autoscuola i pacchetti completi vanno dai 200 ai 400 € .

. È il percorso più leggero: non sono previste guide obbligatorie come per le altre categorie, basta superare la prova pratica. Da privatista si resta sui di sole spese fisse; in autoscuola i pacchetti completi vanno dai . Patente A1 . In autoscuola il costo medio nazionale 2026 oscilla tra 450 e 700 € , comprensivi di visita medica, iscrizione, bollettini, teoria e guide.

. In autoscuola il costo medio nazionale 2026 oscilla tra , comprensivi di visita medica, iscrizione, bollettini, teoria e guide. Patente A2 . Partendo da zero, in autoscuola ci si colloca in genere tra 500 e 850-900 € . Se si arriva dalla A1 e si sostiene solo la prova pratica, la spesa scende sensibilmente. Da privatista, avendo un mezzo idoneo, il totale può fermarsi attorno ai 200-300 € più le guide che si scelgono di fare; senza moto propria va aggiunto il noleggio del mezzo d’esame.

. Partendo da zero, in autoscuola ci si colloca in genere tra . Se si arriva dalla A1 e si sostiene solo la prova pratica, la spesa scende sensibilmente. Da privatista, avendo un mezzo idoneo, il totale può fermarsi attorno ai più le guide che si scelgono di fare; senza moto propria va aggiunto il noleggio del mezzo d’esame. Patente A. Chi parte da zero con accesso diretto e la consegue interamente in autoscuola arriva mediamente a circa 1.000 € (indicativamente 300 € di teoria più 700 € tra pratica e amministrazione). Chi arriva dalla A2 e deve fare solo la pratica resta più contenuto, intorno ai 700 €; da privatista con moto propria si può scendere sotto, con circa 150 € di Motorizzazione più il costo delle guide. Attenzione: è la categoria in cui il noleggio pesa di più, perché richiede una moto da almeno 600 cc, non sempre disponibile a costo contenuto.

Il messaggio di fondo è che la differenza vera non la fa il «listino» della categoria, ma quante ore di guida servono, se si dispone o meno di un mezzo idoneo e se si supera l’esame al primo colpo.

Costo delle pratiche burocratiche e le altre voci «nascoste»

Oltre alle quattro componenti principali, il budget realistico deve includere alcune voci che i preventivi «a partire da» tendono a omettere. In caso di bocciatura, molte autoscuole applicano un costo di gestione pratica per ogni ripetizione tra 50 e 100 € a tentativo, cui si sommano le eventuali guide di recupero (45-70 € l’ora).

Vanno poi considerati la spedizione della patente (6,86 € da versare al portalettere alla consegna), le fototessere (5-10 €) e l’abbigliamento tecnico obbligatorio per l’esame, se non lo si ha già.

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Come risparmiare?

La leva principale è la scelta tra privatista e autoscuola. Da privatista si risparmia soprattutto sulla parte «servizio»: la teoria, in particolare, non ha costo aggiuntivo perché l’esame è già incluso nei bollettini d’iscrizione, mentre in autoscuola il corso teorico può valere 200-300 € in più. Attenzione, però: le 6 ore di guida certificate con istruttore abilitato restano obbligatorie per tutti, anche per il privatista, che deve comunque appoggiarsi a un’autoscuola autorizzata per svolgerle. Il risparmio del privatista è quindi reale ma parziale, e conviene soprattutto a chi ha già un mezzo idoneo, esperienza in sella e capacità di gestire in autonomia versamenti, prenotazioni e scadenze.

Il consiglio più utile, però, non riguarda dove iscriversi ma su cosa non tagliare. Essere parsimoniosi tagliando le guide quando si parte da zero è quasi sempre un falso risparmio: ogni bocciatura costa nuove prenotazioni, guide di recupero e diritti di gestione, e il conto finale lievita oltre quanto si sarebbe speso con una preparazione strutturata. Un secondo errore frequente è sottoscrivere pacchetti con troppe guide prepagate: se l’apprendimento è rapido, quelle ore in eccesso di norma non sono rimborsabili.

Un terzo accorgimento riguarda la strategia di percorso: chi punta alla A illimitata prima dei 24 anni ha convenienza a prendere la A2 e poi salire con l’accesso graduale, evitando di ripetere la teoria e maturando nel frattempo esperienza reale su strada.

C’è anche un risparmio «collaterale» da non sottovalutare, quello sull’assicurazione: le tariffe RC moto si abbassano progressivamente con l’esperienza e con l’età del guidatore. Vale infine la pena tenere presente il fattore geografico: all’interno della stessa città il divario tra la scuola più economica e la più cara può superare i 600 €, e tra grandi centri del Nord e piccoli comuni del Sud la differenza può essere anche di diverse centinaia di euro. Richiedere due o tre preventivi scritti e dettagliati, con indicazione chiara di iscrizione, ore incluse, durata effettiva della lezione e costo delle eventuali ore extra, è il modo migliore per non avere sorprese.

Requisiti necessari e documenti richiesti per guidare una moto

Si può fare tutto da privatista in Motorizzazione oppure appoggiarsi a un’autoscuola. In genere servono documento d’identità e codice fiscale, foto tessera, domanda sul modello TT 2112 (disponibile allo sportello o sul Portale dell’Automobilista), ricevute dei versamenti PagoPA e certificazione medica di idoneità psicofisica. Prima dell’esame occorre infatti risultare idonei: di norma si parte con il certificato anamnestico del medico di base e si chiude con la visita presso un medico abilitato (ASL, medico monocratico o autoscuola). È il passaggio che fa perdere più tempo, perché la disponibilità varia da città a città.

Sul fronte della teoria, la regola è semplice: se è la prima patente si sostiene l’esame teorico; se si possiede già un’altra patente (per esempio la B, la A1 o la B1), di norma la teoria non si ripete e il percorso si concentra sulla parte pratica.

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Come funziona l’esame? Ecco per cosa paghi

L’esame di teoria consiste in un questionario informatizzato di 40 domande con risposta vero/falso, da completare in 30 minuti; sono ammessi al massimo 4 errori. Superata la teoria (o, per chi ha già la patente B, dopo l’iscrizione), la Motorizzazione rilascia il foglio rosa, l’autorizzazione a esercitarsi in vista della prova pratica. Il foglio rosa moto è valido 12 mesi e dà diritto a tre tentativi per l’esame pratico. Un vantaggio delle due ruote: per le categorie AM, A1, A2 e A non è previsto l’accompagnatore, perché sul motociclo non c’è posto per un istruttore a fianco. Resta però vietato trasportare passeggeri con il foglio rosa, anche se la moto è omologata per due persone.

La prova pratica chiede, in modo molto concreto, due cose: controllo del mezzo a bassa velocità e guida sicura nel traffico. La parte in area chiusa prevede uno slalom a bassa velocità per valutare equilibrio e destrezza e un secondo esercizio a tempo (da completare in 25 secondi, quindi a velocità più sostenuta, fino a 50 km/h). La prova su strada verifica invece precedenze, posizionamento, segnalazioni, gestione di rotonde e incroci e lettura del traffico. Un consiglio che vale più di dieci video tutorial: non guardare i birilli, guarda l’uscita, come faresti davvero in strada.

Occhio anche al mezzo e all’abbigliamento, che non sono dettagli. Come detto, la moto d’esame deve essere idonea alla categoria: per la A2 serve un motociclo di almeno 250 cc e potenza tra 20 e 35 kW; per la A un motociclo di almeno 600 cc, potenza minima 50 kW e massa a vuoto superiore a 180 kg. Se si sostiene l’esame con un mezzo a cambio automatico, la patente riporterà il codice 78, che limita la guida ai soli veicoli automatici. Quanto all’equipaggiamento, presentarsi «in versione spiaggia» può significare non partire nemmeno: sono richiesti casco integrale omologato, guanti, giacca con protezioni a gomiti e spalle, pantaloni lunghi robusti, scarpe chiuse e paraschiena.

Tempo di attesa per ottenere la patente

Se hai tempo e disponibilità per fare guide ravvicinate, puoi chiudere il percorso in poche settimane. Se invece devi incastrare lavoro, visita medica e date d’esame, può diventare un iter di mesi: chi va da privatista mette in conto in media 4-6 mesi. La conditio sine qua non resta comunque una sola: quanto guidi davvero?