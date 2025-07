Passo carrabile, chi deve richiederlo, come fare e quanto costa

Chi ha una proprietà privata con un ingresso per i veicoli dovrebbe richiedere il passo carrabile.

Quest’ultimo, spesso chiamato anche passo carraio, serve infatti a impedire che le auto sostino davanti all’entrata impedendo il passaggio. Può trattarsi di un garage, di un cancello o di un semplice portone, per esempio, purché destinato al transito dei veicoli tra un’area pubblica e una privata. Non tutti questi sbocchi sono però considerati passi carrabili, a tal proposito è necessario farne richiesta al Comune e sostenere i costi necessari.

In caso contrario, sarà comunque possibile utilizzare il passaggio con i mezzi ma non si potrà chiedere la rimozione di eventuali veicoli parcheggiati che bloccano l’accesso. In alcuni casi, non sarà nemmeno possibile l’uso del passaggio, dato il divieto di installare rampe o altre strutture sul suolo pubblico.

Di conseguenza è sempre preferibile realizzare un passo carrabile, identificato dall’apposito segnale, e tutelarsi così da ogni possibile disagio. Le regole e i costi per il passo carrabile cambiano a seconda del Comune o altro soggetto di riferimento per l’area pubblica, ma vediamo di seguito le disposizioni generali.

L’apertura del passo carrabile deve essere misurata al netto dei pezzi di raccordo o dei tratti inclinati in caso di cordonato, corrispondendo quindi alla dimensione utile effettiva di passaggio. In assenza di spazio sufficiente al transito e allo stazionamento di un veicolo non può essere richiesto il passo carrabile, che esclude i passaggi esclusivamente pedonali. Non è tutto, il passo carrabile deve anche avere:

Per gli edifici che ospitano attività agricole, industriali o similari è invece richiesta un’apertura compresa tra 4 e 8 metri . Il passo carraio, inoltre, deve distare almeno 5 metri da altri passi carrabili e almeno 12 metri dall’intersezione più vicina (come un incrocio o una curva stradale).

Per fare richiesta di un passo carrabile è necessario che l’area di transito abbia determinate caratteristiche . In particolare, per gli immobili privati è richiesta un’apertura compresa tra 2,50 e 4 metri , aumentabili se le dimensioni della strada non consentono di compiere le manovre in sicurezza.

Passo carrabile a raso

Il passo carrabile a raso è un ingresso allo stesso livello della strada. In questo caso, non sono necessarie strutture di alcun genere per il transito dei veicoli e non è nemmeno dovuto il pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap). La tassa, così come la richiesta di passo carrabile, è invece obbligatoria quando il passaggio è in dislivello e sono necessarie strutture come scivoli o rampe.

Chi ha un ingresso a raso può quindi evitare di richiedere il passo carraio e limitare in costi, ma rinunciando a un’importante tutela. Senza il riconoscimento del passo carrabile e l’apposizione del cartello a norma di legge i veicoli di chiunque potranno parcheggiare davanti all’ingresso. Con un passo carrabile, invece, si ottiene un divieto di sosta con tanto di multa e rimozione forzata dei mezzi. Questa regola vale tuttavia anche per il proprietario, in quanto non ha acquistato un parcheggio, bensì appunto solo l’uso dell’area pubblica (impedendo la sosta dei veicoli, che altrimenti sarebbe concessa).