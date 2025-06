Pasolini, analisi del testo Appendice I dal Diario 1943-1944 per la Maturità 2025

Questo è il testo della traccia su cui gli studenti devono effettuare l’analisi del testo. Il brano è tratto da Appennino ed è raccolto in Tutte le poesie, tomo I, a cura di Walter Siti, Mondadori, Milano, 2003:

Mi ritrovo in questa stanza

che non è la mia stanza,

e vedo intorno a me

un’aria nuova, ignota e abbandonata,

e una muta campagna, e non muta

perché non vi sia chi parli, ma muta

come il cuore di chi non ha più

nulla da dire, perché tutto è stato

detto, e tutto è passato.

Non basterà a difendermi un tempo

che non sia il mio tempo,

né una stanza che non sia la mia stanza.

Io sono solo, e intorno a me

la campagna è come me, sola,

e la luna è come me, muta.

E sento che la mia vita, come

la campagna, come la luna,

è senza ricchezza, senza pace,

senza rimpianto.

E la mia vita è come la campagna

che gira muta su se stessa,

e la luna gira con lei,

e io con la luna e con la campagna,

giriamo senza parlare,

senza saggezza, senza pace,

e la notte è finita.