Quali sono i Paesi più ricchi del mondo?

Partiamo dai fondamentali. Quando possiamo definire un Paese “ricco”?

Non è solo una questione di prodotto interno lordo (PIL). Per capire chi siano davvero i «paperoni» del mondo, gli economisti preferiscono guardare al PIL PPA pro capite, un valore che non si limita a calcolare la ricchezza prodotta, ma che la rapporta al costo della vita locale. La parità di potere d’acquisto (PPA), espressa in dollari, permette così di fare confronti più accurati tra Paesi con valute e prezzi al consumo profondamente diversi.

Ad esempio, uno stipendio di 4.000 dollari in Svizzera permette uno stile di vita molto più sobrio rispetto alla stessa cifra spesa in un Paese dove il costo del pane o dell’affitto è un decimo. La parità di potere d’acquisto corregge queste distorsioni, così da offrire una fotografia nitida di quanta «capacità di spesa» abbiano realmente i cittadini.

Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nei 10 Paesi più poveri del mondo il potere d’acquisto medio pro capite è di circa 1.432 dollari. Al contrario, nei 10 Paesi più ricchi il potere d’acquisto medio pro capite supera i 105.170 dollari, numeri che riflettono la grande disparità economica esistente a livello globale.

Paesi come il Lussemburgo, la Svizzera e l’Irlanda spesso dominano le classifiche dei Paesi più ricchi, grazie ai loro PIL pro capite alti e alle loro economie forti e stabili mentre, per quanto riguarda l’Italia, la sua posizione nelle classifiche economiche globali varia a seconda dei criteri utilizzati per stilarle. Nonostante il Belpaese sia una delle maggiori economie del mondo, con un PIL significativo e un elevato tenore di vita rispetto a molte altre nazioni sparse per il globo, le sfide economiche interne, come l’alto debito pubblico e la crescita economica (presente ma non galoppante) influenzano la sua posizione nelle classifiche mondiali.

I Paesi più ricchi del mondo: classifica 2026

La classifica sui Paesi più ricchi del mondo riportata di seguito si basa sull’indice World Richest Countries, un’elaborazione dei dati da parte del Fondo Monetario Internazionale contenuti nel World Economic Outlook dell’aprile 2025 (la versione aggiornata del report sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2026). I valori sono espressi in dollari internazionali correnti, così da riflettere i corrispondenti tassi di cambio e gli aggiustamenti in termini di PPA.

Dov’è l’Italia in classifica? In 32° posizione, in salita rispetto alla 33° posizione conquistata lo scorso anno.

N. Paese PIL-PPA pro capite ($) 1 🇸🇬 Singapore 156.755,35 2 🇱🇺 Lussemburgo 152.915,41 3 🇲🇬 Macao 134.041,95 4 🇮🇪 Irlanda 133.999,52 5 🇶🇦 Qatar 121.605,13 6 🇳🇴 Norvegia 107.891,95 7 🇨🇭 Svizzera 97.581,32 8 🇧🇮 Brunei Darussalam 95.758,15 9 🇬🇾 Guyana 94.258,28 10 🇺🇸 Stati Uniti d’America 89.105,20 11 🇩🇰 Danimarca 88.934,01 12 🇳🇱 Paesi Bassi 84.565,84 13 🇹🇼 Taiwan 84.082,04 14 🇰🇲 Repubblica di San Marino 83.031,15 15 🇪🇸 Emirati Arabi Uniti 81.031,15 16 🇮🇸 Islanda 81.215,00 17 🇭🇰 Hong Kong 77.942,14 18 🇲🇹 Malta 76.705,14 19 🇧🇪 Belgio 75.845,78 20 🇸🇪 Svezia 74.902,02 21 🇦🇹 Austria 74.371,98 22 🇩🇪 Germania 72.599,01 23 🇦🇺 Australia 72.137,53 24 🇦🇩 Andorra 72.059,15 25 🇧🇭 Bahrein 67.794,59 26 🇫🇮 Finlandia 66.496,39 27 🇨🇦 Canada 65.706,53 28 🇫🇷 Francia 65.625,57 29 🇰🇷 Corea del Sud 65.111,90 30 🇰🇼 Cipro 65.088,33 31 🇬🇧 Regno Unito 63.660,65 32 🇮🇹 Italia 63.075,55 33 🇸🇦 Arabia Saudita 61.922,82 34 🇨🇿 Repubblica Ceca 59.368,14 35 🇸🇮 Slovenia 57.984,88 36 🇱🇹 Lituania 57.195,66 37 🇮🇱 Israele 56.435,71 38 🇳🇿 Nuova Zelanda 55.450,39 39 🇵🇱 Polonia 55.185,59 40 🇯🇵 Giappone 54.677,12 41 🇪🇸 Spagna 54.530,00 42 🇭🇷 Croazia 51.441,90 43 🇰🇼 Kuwait 50.961,46 44 🇦🇺 Aruba 50.895,64 45 🇵🇼 Porto Rico 50.772,35 46 🇵🇹 Portogallo 50.037,19 47 🇪🇪 Estonia 49.671,08 48 🇷🇺 Russia 49.382,88 49 🇷🇴 Romania 49.212,72 50 🇭🇺 Ungheria 48.600,28 51 🇸🇰 Repubblica Slovacca 47.425,38 52 🇬🇷 Grecia 45.047,53 53 🇱🇹 Lettonia 44.563,44 54 🇰🇿 Kazakistan 44.445,67 55 🇵🇲 Panama 43.839,19 56 🇲🇾 Malaysia 43.437,16 57 🇹🇷 Turchia 42.450,64 58 🇴🇲 Oman 42.014,51 59 🇸🇨 Seychelles 42.009,46 60 🇧🇬 Bulgaria 41.901,15 61 🇧🇸 Bahamas 38.829,27 62 🇺🇾Uruguay 37.060,03 63 🇲🇬 Maldive 36.584,59 64 🇹🇹 Trinidad e Tobago 36.017,52 65 🇨🇱 Cile 35.146,05 66 🇧🇴 Bielorussia 34.312,69 67 🇸🇰 Saint Kitts e Nevis 34.001,80 68 🇲🇬 Montenegro 33.619,80 69 🇸🇸 Serbia 33.619,80 70 🇲🇱 Maurizio 32.910,82 71 🇦🇼 Antigua e Barbuda 31.780,62 72 🇨🇮 Costa Rica 31.462,66 73 🇦🇷 Argentina 31.379,49 74 🇩🇰 Repubblica Dominicana 30.874,49 75 🇬🇪 Georgia 30.749,50 76 🇲🇳 Macedonia del Nord 29.474,60 77 🇨🇳 Cina 28.978,03 78 🇱🇨 Santa Lucia 28.840,45 79 🇹🇲 Turkmenistan 27.872,80 80 🇹🇭 Thailandia 26.322,86 81 🇦🇺 Azerbaigian 26.235,04 82 🇲🇽 Messico 25.462,86 83 🇦🇲 Armenia 25.059,91 84 🇬🇧 Gabon 24.908,24 85 🇦🇱 Albania 23.404,66 86 🇧🇮 Barbados 23.268,80 87 🇧🇷 Brasile 23.268,80 88 🇧🇬 Bosnia ed Erzegovina 22.830,75 89 🇸🇮 Suriname 22.438,56 90 🇨🇴 Colombia 22.421,03 91 🇬🇲 Grenada 21.672,16 92 🇪🇬 Egitto 21.667,69 93 🇸🇰 Saint Vincent e Grenadine 21.297,74 94 🇺🇦 Ucraina 20.998,83 95 🇲🇺 Mongolia 20.448,43 96 🇽🇰 Kosovo 20.383,31 97 🇬🇪 Guinea Equatoriale 20.165,07 98 🇮🇷 Iran 19.957,43 99 🇲🇼 Moldavia 19.678,00 100 🇬🇧 Dominica 19.583,52 101 🇵🇾 Paraguay 19.571,31 102 🇧🇼 Botswana 19.165,74 103 🇵🇪 Perù 18.688,51 104 🇪🇺 Algeria 18.525,02 105 🇵🇼 Palau 18.344,33 106 🇱🇧 Libia 17.757,59 107 🇧🇭 Bhutan 17.735,09 108 🇮🇩 Indonesia 17.611,82 109 🇻🇳 Vietnam 17.484,19 110 🇫🇯 Figi 16.866,95 111 🇪🇨 Ecuador 16.577,99 112 🇿🇦 Sudafrica 15.988,72 113 🇧🇳 Belize 15.981,77 114 🇬🇬 Guatemala 15.633,57 115 🇮🇶 Iraq 15.177,83 116 🇹🇳 Tunisia 14.778,87 117 🇸🇻 El Salvador 13.746,21 118 🇸🇻 Swaziland 13.733,51 119 🇵🇭 Filippine 12.934,64 120 🇯🇲 Giamaica 12.596,68 121 🇺🇿 Uzbekistan 12.462,38 122 🇳🇦 Namibia 12.372,99 123 🇨🇻 Capo Verde 12.254,67 124 🇮🇳 India 12.131,84 125 🇧🇶 Bolivia 11.574,10 126 🇨🇳 Giordania 11.508,13 127 🇲🇪 Marocco 11.266,20 128 🇳🇷 Nauru 11.148,59 129 🇧🇩 Bangladesh 10.265,13 130 🇦🇪 Angola 10.233,73 131 🇱🇦 Laos 10.124,67 132 🇰🇲 Gibuti 9.414,60 133 🇳🇮 Nicaragua 9.106,61 134 🇲🇲 Kirghizistan 8.780,52 135 🇲🇳 Mauritania 8.653,98 136 🇱🇷 Cambogia 8.646,37 137 🇬🇭 Ghana 8.416,50 138 🇲🇸 Venezuela 8.397,17 139 🇨🇷 Costa d’Avorio 8.111,03 140 🇴🇲 Tonga 8.091,10 141 🇭🇳 Honduras 7.927,31 142 🇰🇳 Isole Marshall 7.695,60 143 🇼🇸 Samoa 7.621,02 144 🇰🇪 Kenya 7.534,00 145 🇺🇲 Tuvalu 7.005,45 146 🇵🇰 Pakistan 6.950,55 147 🇳🇬 Nigeria 6.792,40 148 🇨🇬 Repubblica del Congo 6.592,93 149 🇸🇹 Sao Tomé e Principe 6.422,47 150 🇹🇯 Tagikistan 6.047,67 151 🇮🇳 Birmania 5.923,89 152 🇨🇴 Camerun 5.759,72 153 🇲🇳 Nepal 5.715,25 154 🇸🇳 Senegal 5.498,78 155 🇿🇼 Zimbabwe 5.407,36 156 🇹🇱 Timor Est 4.916,98 157 🇫🇮 Benin 4.788,48 158 🇰🇳 Micronesia 4.768,25 159 🇲🇪 Guinea 4.749,27 160 🇷🇺 Zambia 4.521,85 161 🇪🇹 Etiopia 4.397,78 162 🇹🇿 Tanzania 4.370,56 163 🇷🇼 Ruanda 4.103,71 164 🇧🇷 Comore 4.018,23 165 🇺🇬 Uganda 3.896,33 166 🇵🇳 Papua Nuova Guinea 3.757,17 167 🇰🇳 Kiribati 3.707,10 168 🇰🇪 Gambia 3.687,67 169 🇸🇱 Sierra Leone 3.549,66 170 🇹🇬 Togo 3.473,20 171 🇲🇱 Lesotho 3.383,68 172 🇲🇷 Guinea-Bissau 3.278,64 173 🇭🇹 Haiti 3.042,00 174 🇰🇲 Chad 2.987,88 175 🇲🇴 Vanuatu 2.986,14 176 🇳🇫 Burkina Faso 2.978,14 177 🇲🇳 Mali 2.934,12 178 🇸🇧 Isole Salomone 2.713,25 179 🇸🇩 Sudan 2.335,93 180 🇷🇴 Niger 2.095,57 181 🇲🇱 Madagascar 2.043,02 182 🇲🇳 Liberia 2.005,76 183 🇲🇴 Somalia 1.915,71 184 🇷🇪 Repubblica Democratica del Congo 1.884,15 185 🇲🇷 Malawi 1.777,95 186 🇲🇷 Mozambico 1.728,85 187 🇲🇴 Yemen 1.674,74 188 🇨🇫 Repubblica Centrafricana 1.329,96 189 🇲🇭 Burundi 1.015,17 190 🇸🇸 Sudan del Sud 716,249 — 🇦🇫Afghanistan N/D — 🇪🇷Eritrea N/D — 🇱🇧Libano N/D — 🇱🇰Sri Lanka N/D — 🇸🇾Siria N/D — Cisgiordania e Gaza N/D

Un avvertimento su queste statistiche: i numeri vanno interpretati e, in alcuni casi, presi con le pinze. Molti Paesi in nostra classifica sono paradisi fiscali, il che significa che la loro ricchezza è stata originariamente generata altrove, ma viene comunque conteggiata nel loro PIL.

Si stima che oltre il 15% delle giurisdizioni globali siano paradisi fiscali. Il FMI ha stimato che entro la fine di questo decennio circa il 40% dei flussi globali di investimenti esteri diretti potrebbe essere attribuito a delle tattiche di evasione fiscale, rispetto al 30% registrato tra il 2010 e il 2019.

I Paesi più ricchi del mondo secondo The Economist

Secondo The Economist, la Svizzera guida la graduatoria per PIL nominale pro capite, con un reddito medio superiore ai 104.000 dollari, seguita da Singapore con 90.700 dollari e dalla Norvegia con 86.800 dollari. Tuttavia, quando si corregge il PIL pro capite in base alla parità di potere d’acquisto (PPP), Singapore diventa il paese più ricco, con 151.000 dollari, davanti a Macao e Qatar. Se invece si considera la ricchezza per ora lavorata, la Norvegia domina con 115.000 dollari per ora, seguita da Qatar e Danimarca.

Queste differenze testimoniano come ciascun indicatore misuri aspetti diversi della ricchezza: il PIL nominale mostra il reddito medio senza considerare i costi locali, il PIL aggiustato per la PPA mostra quanto effettivamente vale il reddito sul territorio, mentre la ricchezza per ora lavorata riflette produttività e qualità della vita in termini di lavoro.

Oltre ai primi tre posti, emergono altre notevoli dinamiche. Gli Stati Uniti occupano la quarta posizione per PIL nominale, la settima per PPP e la sesta per ricchezza per ora lavorata. Guyana è il Paese che ha registrato la crescita più rapida, con un aumento del reddito medio superiore al 40% grazie al boom del petrolio. Singapore, Qatar e Emirati Arabi Uniti confermano come la ricchezza possa derivare da settori finanziari avanzati o da abbondanti risorse naturali.