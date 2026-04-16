In un mondo che dovrebbe essere sempre più orientato verso la decarbonizzazione, il petrolio rimane ancora oggi una risorsa cruciale che plasma equilibri geopolitici e strategie energetiche globali. Di fatto, al 2026 chi controlla il petrolio controlla il mondo. Dai privati cittadini ai trasporti, passando per industrie ed energia, l’oro nero rappresenta, purtroppo, la base su cui si fondano i nostri ecosistemi economici e di sopravvivenza. E anche uno dei motivi principali dietro a tantissimi conflitti. Non a caso, la guerra tra USA e Iran, con il ruolo centrale anche di Israele, ci ha riportato sotto gli occhi la cruda verità in cui viviamo.

Ma quali sono le regioni del mondo che possiedono maggiori riserve di petrolio? Sicuramente ai più sarà noto l’estremo e delicato ruolo del Medio Oriente, ma non è solo in quella fetta di pianeta che si concentrano le ricchezze più floride, anzi. Forse per scovare i Paesi più ricchi di petrolio basterebbe seguire le vicende di politica estera degli USA di Donald Trump, ma in soccorso ci vengono dei report dettagliati e aggiornati che ci mostrano una fotografia puntuale e completa che aiuta a capire meglio anche alcune dinamiche sociali. Ecco la situazione aggiornata.

leggi anche Questo Paese ha la maggiore riserva di petrolio al mondo, supera Russia e Stati Uniti

I Paesi con maggiori riserve di petrolio al mondo: la top 10 del 2026

Nel 2026 le riserve petrolifere provate globali si attestano tra 1,5 e 1,6 trilioni di barili, concentrate in pochi Paesi chiave che determinano gli equilibri energetici del pianeta. In cima alla classifica troviamo il Venezuela con oltre 303 miliardi di barili, seguito da Arabia Saudita (258,6 miliardi) e Iran (208,6 miliardi). Subito dietro si collocano Canada (170,3 miliardi) e Iraq (145 miliardi), mentre completano la top 10 Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Russia, Libia e Stati Uniti.

Numeri di una realtà evidente e conclamata: più del 60% delle riserve mondiali è concentrato in una manciata di Paesi, molti dei quali appartenenti all’OPEC (l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio). Tuttavia, il dato più interessante riguarda la differenza tra riserve disponibili e capacità di produzione: avere petrolio nel sottosuolo non significa necessariamente dominarne il mercato. Tecnologie, stabilità politica e investimenti fanno la differenza tra chi possiede l’oro nero e chi riesce davvero a sfruttarlo.

1) Venezuela

Con circa 303,8 miliardi di barili, il Venezuela si conferma nel 2026 il Paese con le maggiori riserve petrolifere al mondo, pari a circa il 17% del totale globale. Gran parte di questo petrolio si trova nella fascia dell’Orinoco Belt, una delle aree più ricche ma anche più complesse da sfruttare, poiché caratterizzata da greggio extra-pesante.

Il vero paradosso venezuelano è proprio questo: enormi risorse ma una produzione limitata. Le difficoltà economiche, le sanzioni internazionali e infrastrutture obsolete hanno ridotto drasticamente l’output negli ultimi anni. Nonostante ciò, il potenziale resta immenso e, teoricamente, potrebbe garantire approvvigionamento energetico per decenni, se non secoli, ai ritmi attuali.

2) Arabia Saudita

Con 258,6 miliardi di barili, l’Arabia Saudita mantiene il secondo posto mondiale, rappresentando circa il 15% delle riserve globali. A differenza del Venezuela, però, il greggio saudita è più leggero e molto più facile da estrarre, rendendo il Paese uno dei produttori più efficienti e redditizi.

Le riserve sono concentrate principalmente nei giganteschi giacimenti della Penisola Arabica, tra cui il celebre Ghawar. Gestite dal colosso statale Aramco, consentono al Regno di modulare la produzione influenzando direttamente i prezzi globali. Nel 2026 Riyadh continua a essere il perno dell’OPEC, con una strategia che punta a mantenere stabilità nei mercati energetici internazionali.

3) Iran

L’Iran occupa il terzo posto con circa 208,6 miliardi di barili, una quota pari a quasi il 12% delle riserve mondiali. Le principali riserve si trovano nel sud-ovest del Paese e nel Golfo Persico, aree storicamente strategiche.

Nonostante le sanzioni internazionali - e il conflitto attuale - Teheran è riuscita a mantenere una produzione significativa e a incrementare le esportazioni negli ultimi anni. Tuttavia, le limitazioni tecnologiche e finanziarie impediscono di sfruttare pienamente il potenziale. Il petrolio iraniano resta comunque una pedina chiave negli equilibri energetici globali, come da cronaca attuale.

4) Canada

Il Canada dispone di circa 170,3 miliardi di barili, ma con una particolarità: la maggior parte si trova nelle sabbie bituminose dell’Alberta. Si tratta di risorse non convenzionali, la cui estrazione richiede processi complessi e costosi.

Nonostante ciò, il Canada è uno dei principali produttori mondiali grazie a tecnologie avanzate e investimenti costanti. Il Paese esporta gran parte del suo petrolio negli Stati Uniti, consolidando un asse energetico fondamentale per il Nord America.

5) Iraq

Con 145 miliardi di barili, l’Iraq si posiziona tra i giganti petroliferi globali. Le riserve sono concentrate soprattutto nelle regioni meridionali, come Bassora, dove si trovano alcuni dei giacimenti più produttivi del mondo.

Dopo anni di conflitti e instabilità, il Paese ha gradualmente ricostruito la propria industria petrolifera, tornando a essere un attore rilevante. Tuttavia, le tensioni interne e le sfide infrastrutturali continuano a limitare una crescita più sostenuta.

6) Kuwait

Il Kuwait possiede circa 101,5 miliardi di barili, una quantità enorme se rapportata alle dimensioni del Paese. Le riserve sono concentrate principalmente nel gigantesco giacimento di Burgan, uno dei più grandi al mondo.

L’economia kuwaitiana è fortemente dipendente dal petrolio, che rappresenta oltre il 90% delle esportazioni. Grazie a infrastrutture efficienti e costi di estrazione relativamente bassi, il Paese mantiene una produzione stabile e competitiva.

7) Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti dispongono di circa 97,8 miliardi di barili, concentrati soprattutto nell’emirato di Abu Dhabi. Il Paese ha investito pesantemente in tecnologia e diversificazione economica, riducendo la dipendenza dal petrolio pur mantenendo una posizione dominante nel settore.

Nel 2026 gli Emirati continuano a essere tra i principali esportatori globali, con una produzione stabile e una strategia energetica orientata anche verso le rinnovabili.

8) Russia

La Russia detiene circa 80 miliardi di barili di riserve, distribuite tra Siberia, Artico e regioni orientali. È una delle maggiori potenze energetiche mondiali, non solo per il petrolio ma anche per il gas naturale (di cui è il re assoluto).

Nonostante le sanzioni occidentali e le tensioni geopolitiche, Mosca continua a esportare grandi quantità di energia, soprattutto verso Asia e Cina. La capacità di adattamento del sistema energetico russo resta uno degli elementi più rilevanti nello scenario globale.

9) Libia

La Libia possiede circa 48,3 miliardi di barili, le maggiori riserve petrolifere dell’Africa. Gran parte si trova nel bacino della Sirte, una delle aree più ricche del continente.

Tuttavia, l’instabilità politica cronica ha fortemente limitato la produzione. Nonostante il potenziale enorme, il Paese fatica a garantire continuità operativa, rendendo le sue risorse meno influenti rispetto ad altri giganti energetici.

10) USA

Gli Stati Uniti chiudono la top 10 con circa 38,2 miliardi di barili di riserve provate. Un dato relativamente contenuto rispetto ad altri Paesi, ma che racconta solo una parte della storia.

Grazie alla rivoluzione dello shale oil e alle tecnologie di fratturazione idraulica, gli USA sono oggi il primo produttore mondiale di petrolio, con oltre 17 milioni di barili al giorno. Le principali riserve si trovano in Texas, North Dakota e Golfo del Messico.

I Paesi con più produzione di petrolio

Considerando la produzione di petrolio in milioni di barili al giorno nel 2024 (ultimi dati disponibili), questa è la lista dei Paesi che ne hanno prodotto di più:

Stati Uniti: 20,1; Arabia Saudita: 10,9; Russia: 10,8; Canada: 5,9; Iran: 5,1; Iraq: 4,4; Cina: 4,3; Emirati Arabi Uniti: 4; Brasile: 3,5; Kuwait: 2,7.

Per quanto riguarda il consumo, se il Medio Oriente spicca per la più forte produzione, a consumare più combustibile sono Nord America e la zona dell’Asia Pacifico. Le ragioni sono quasi ovvie: più sviluppo e popolazione.

Nell’ultimo decennio, la quota di consumo globale di petrolio da parte di Europa e Nord America ha iniziato a diminuire, mentre i livelli di consumo da parte di Asia e altre regioni sono aumentati. Poiché altre fonti di energia diventano più convenienti e grazie all’importanza delle nuove tecnologie di trasporto, si prevede che il consumo di petrolio in tutto il mondo raggiungerà un picco nel prossimo futuro.

Tra i dati che emergono c’è anche l’esiguo utilizzo interno di petrolio dell’Africa e il ben poco rilevante livello di produzione europeo, che spiega la dipendenza dalle importazioni energetiche del nostro continente.

leggi anche Dove sono i pozzi di petrolio in Italia? La mappa aggiornata

Petrolio e crisi geopolitiche: come oscilla il prezzo con le guerre

Il prezzo del petrolio è uno degli indicatori economici più sensibili agli eventi geopolitici. Conflitti, tensioni internazionali e sanzioni possono influenzare il mercato in tempi brevissimi, provocando oscillazioni che incidono sui costi energetici globali e, di conseguenza, su inflazione, trasporti e produzione industriale.

Ovviamente, tutti noi abbiamo bene in mente l’esempio attuale, rappresentato dalla guerra tra Iran-Israele e USA, in cui l’escalation sta di fatto influenzando il passaggio nel delicato e strategico - oggi più che mai - stretto di Hormuz di gran parte del petrolio mondiale (circa il 20%). Da marzo scorso, il prezzo del petrolio è schizzato verso l’alto sia per il timore di un’escalation nella regione del Golfo, da cui proviene circa un terzo della produzione globale, e sia per una concreta fermata nella commercializzazione.

Le guerre e le crisi quindi non influiscono solo sui prezzi, ma anche sulle decisioni strategiche dei Paesi produttori, sulle scorte globali e sugli investimenti in fonti energetiche alternative. D’altronde, in un contesto sempre più instabile, il petrolio continua a essere un barometro cruciale per capire la direzione della politica internazionale, “dimenticando” che questo prodotto è altamente infiammabile, come la scacchiera geopolitica: basta poco per far sì che tutto bruci.