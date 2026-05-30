Ci sono ben pochi Paesi del mondo a non dover far i conti con l’inflazione, ma le differenze tra le diverse aree e gli Stati stessi sono piuttosto elevate. Soprattutto, cambia radicalmente l’approccio al problema da parte dei governi. Ci sono svariate strategie che possono essere adottate per sollevare la cittadinanza dal peso dell’inflazione, anche perché questo tipo di problema richiede delle politiche ampie e un approccio multifattoriale. Aumentare gli stipendi del personale dipendente non è sicuramente risolutivo, ma offre un supporto immediato per contenere i disagi legati all’aumento generale dei costi. In Italia la discussione sul rapporto tra salari e inflazione è sempre accesa, ma al momento l’idea di una scala mobile per le retribuzioni resta soltanto sul piano ipotetico. Di certo non è semplice, ma è comunque possibile e qualcuno lo sta già facendo. Chi potrebbe essere se non il Paese più ricco del mondo?

Aumento automatico degli stipendi per l’inflazione

Il Lussemburgo è il Paese più ricco del mondo, ma ciò non significa che non sia colpito negativamente dall’inflazione, che attualmente ha un tasso annuale intorno al 3%. Il tasso di inflazione dell’indice nazionale dei beni al consumo è invece del 2,3% nel mese di maggio 2026, come ha calcolato lo Statec (Istituto nazionale di statistica e studi economici del Granducato di Lussemburgo). Proprio in ragione del ritorno e dell’aumento dell’inflazione, che colpisce severamente i lussemburghesi, insieme al caro energia provocato dalla guerra in Medio Oriente, le autorità hanno monitorato molto da vicino gli sviluppi economici e deciso di intervenire tempestivamente. Così, il Lussemburgo ha introdotto un sistema di aumento delle retribuzioni del personale dipendente, oltre che delle pensioni, legato proprio all’inflazione stimata dallo Statec.

Di conseguenza, gli stipendi del personale dipendente pubblico e privato, come pure i trattamenti pensionistici, subiranno adesso un incremento del 2,5% in Lussemburgo a partire dal 1° giugno 2026. Si tratta a tutti gli effetti di una rivalutazione automatica di retribuzioni e pensioni proporzionata al tasso di inflazione, che dipende dai valori elaborati dall’Istituto di statistica.

Per avere un’idea, ciò significa che il salario minimo sociale del personale non qualificato arriverà adesso a 2.771 euro lordi al mese, mentre per il personale qualificato si arriva a 3.325 euro lordi mensili. Trattandosi di una misura pensata dal Granducato appositamente per compensare la perdita del potere d’acquisto subita dalla popolazione, l’aumento sarà applicato indistintamente a tutti coloro che vivono, lavorano in Lussemburgo o percepiscono lì un trattamento pensionistico. Si apprende dal comunicato stampa dello Statec quanto segue:

secondo il risultato provvisorio pubblicato da Statec, il tasso annuo di inflazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (CPN) è del 2,3% per il mese di maggio 2026. Con questo risultato, la media semestrale dell’indice collegato alla base del 1.1.1948 per il mese di maggio supera la soglia di 1038,79 punti, innescando così una nuova indicizzazione.

Questa decisione avrà un’enorme portata, nonostante le dimensioni contenute del Paese. Non soltanto l’aumento percentuale è considerevole, di fatto sufficiente a compensare l’inflazione subita, ma anche il numero di persone coinvolte è piuttosto importante. Soltanto nell’ultimo trimestre del 2023 il Lussemburgo ha impiegato ben 485.000 dipendenti, di cui 228.000 transfrontalieri. Di fatto, quindi, una parte consistente di lavoratori che beneficeranno di questa misura non sono neanche lussemburghesi. Circa la metà dei transfrontalieri è francese, ma nel Granducato c’è anche una consistente comunità italiana, che conta oggi circa 23.500 persone.

In Italia l’aumento delle retribuzioni proporzionato all’inflazione è ancora un argomento di dibattito, sicuramente non destinato a diventare presto realtà. Eppure, un intervento in questo senso sarebbe più che necessario, atteso che il recupero rispetto all’inflazione sta salendo, ma è ancora decisamente lontano dal compimento, peraltro con una situazione estremamente eterogenea.