Il Paese con la seconda riserva aurea al mondo valuta il rimpatrio del tesoro. «Sono soldi nostri»

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Berlino torna a interrogarsi sul rimpatrio del proprio tesoro.

La Germania possiede la seconda più grande riserva aurea al mondo, con 3.352 tonnellate di oro. Una parte consistente di questo tesoro, circa un terzo, è custodita nella Federal Reserve Bank di New York. Tuttavia, con il ritorno di Trump sono tornati i dubbi sulla reale sicurezza di questo deposito strategico.

Il timore che Trump possa interferire con la Federal Reserve, compromettendo così anche la stabilità e la disponibilità dell’oro tedesco, sta spingendo politici e organizzazioni a chiedere il rimpatrio della riserva aurea.

La Federazione dei contribuenti tedeschi ha inviato lettere ufficiali alla Bundesbank e al Ministero delle Finanze. La scelta, tuttavia, non è per nulla semplice, in quanto ci sono diverse implicazioni geopolitiche da prendere in considerazione: ecco cosa potrebbe accadere.

Il tesoro tedesco sotto chiave a New York: timori per il ritorno di Trump La decisione di conservare parte dell'oro tedesco all'estero, in particolare a New York, fu presa decenni fa per motivi di sicurezza e stabilità internazionale. Durante la Guerra Fredda, l'oro tedesco è stato custodito lontano dal potenziale fronte orientale in caso di un'aggressione sovietica. New York, simbolo di solidità economica e alleanza atlantica, rappresentava allora il luogo più sicuro per il tesoro della Germania. Tuttavia, con il ritorno di Donald Trump, queste certezze iniziano a vacillare. Le critiche di Trump e il suo voler licenziare Powell della Fed, mettono in dubbio l'indipendenza dell'istituto centrale. Questa instabilità politica ha alimentato la percezione che la Federal Reserve possa diventare uno strumento politico nelle mani di Trump, sollevando dubbi sulla possibilità che l'oro tedesco resti al riparo da tensioni bilaterali. La preoccupazione non è solo teorica: Michael Jaeger, vicepresidente della Federazione dei contribuenti tedeschi, ha dichiarato che "Trump vuole controllare la Fed, il che significa anche il controllo delle riserve auree tedesche negli Stati Uniti. Sono soldi nostri, dobbiamo riportarli a casa".