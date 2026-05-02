Oro vs Petrolio, 50 anni di dati svelano una statistica shock a maggio

Quando due asset accelerano insieme, il mercato tende a semplificare tutto. Si guarda il grafico recente, si misura la forza del rialzo e si finisce quasi sempre per premiare ciò che appare più potente nell’immediato. È una scorciatoia comprensibile, ma spesso ingannevole.

Maggio, per chi osserva le commodity, è uno di quei mesi in cui la superficie racconta solo una parte della storia. Il primo quadrimestre si è già chiuso, molte tendenze hanno espresso gran parte della loro energia e ciò che sembrava lineare inizia a complicarsi. È il momento in cui il calendario pesa quasi quanto il prezzo.

Per questo il confronto tra oro e petrolio non va letto solo in termini di slancio. Conta la qualità statistica del mese, conta il comportamento del dollaro e conta anche il modo in cui il mercato dei future trasmette il movimento all’investitore finale. È proprio mettendo insieme questi piani che emerge un quadro più chiaro. [...]