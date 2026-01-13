Oro e argento, la verità che nessuno ti dice

Il mercato è in hype violento su oro e argento. Due metalli considerati preziosi che, per chi è entrato negli ultimi due anni sulle commodity, sembrano salire senza fine. Il grafico punta verso l’alto, il momentum è forte, la narrativa è potente. E quando narrativa e prezzo vanno nella stessa direzione, la percezione comune è che non possa che continuare così.

Ma chi ha più memoria storica sa che questa è solo una parte della storia. Oro e argento non sono asset lineari, non sono trend perpetui, non sono scorciatoie verso rendimenti certi. Sono strumenti profondamente ciclici. E quando entrano in una fase di ribasso, possono restarci molto più a lungo di quanto la pazienza media di un investitore sia in grado di sopportare. Lascia che spieghi meglio perché.

Due metalli, due anime

Il momentum attuale di oro e argento è così esplosivo da far pensare che seguano gli stessi driver di crescita. L’idea implicita è che se uno sale, l’altro seguirà, e che il contesto macro favorisca entrambi indistintamente. In realtà è qui che si annida il primo errore concettuale, spesso ignorato anche da chi si definisce esperto.

l’oro e l’argento rispondono a forze strutturalmente diverse.

L’oro e la geopolitica

L’oro non è un asset macroeconomico nel senso classico del termine. Non reagisce in modo diretto alla crescita del PIL, alla produttività o agli utili aziendali. L’oro reagisce alla complessità, all’incertezza, alla paura sistemica. È un asset monetario, un bene rifugio, una forma di assicurazione contro eventi difficilmente modellizzabili. Guerre, tensioni geopolitiche, crisi di fiducia nelle istituzioni, instabilità monetaria.

Questo spiega perché l’oro spesso salga quando la percezione del rischio aumenta, anche se i dati macro non stanno ancora peggiorando. Ma spiega anche un aspetto meno intuitivo. L’oro non è una copertura perfetta contro l’inflazione. Nel 2022, con l’inflazione ai massimi da quarant’anni, l’oro è sceso insieme alle altre asset class. Perché? Perché il driver dominante non era la paura sistemica, ma il repricing dei tassi reali e della liquidità globale.

Questo chiarisce un punto chiave. L’oro reagisce alle tensioni geopolitiche, non alle variabili macroeconomiche in senso stretto. Confondere le due cose porta a errori di allocazione significativi.

L’argento e l’economia reale

L’argento è un animale completamente diverso. È sì un metallo prezioso, ma è soprattutto un metallo industriale. Fotovoltaico, elettronica, semiconduttori, batterie, applicazioni chimiche. La sua domanda è fortemente legata al ciclo economico e alla produzione industriale.

Quando l’economia accelera, l’argento beneficia dell’aumento della domanda reale. Quando l’economia rallenta, l’argento soffre. Questo rende il suo comportamento più vicino a quello delle commodities cicliche che a quello di un bene rifugio puro.

Ecco perché spesso le dinamiche di oro e argento sono contrastanti. Le crisi geopolitiche non sempre coincidono con espansioni economiche. Anzi, nella maggior parte dei casi avviene il contrario. Da qui nasce una correlazione instabile, intermittente, che esiste ma non va mai data per scontata.

Correlazione apparente e ciclicità reale

Oro e argento mostrano a volte una correlazione elevata perché condividono lo stesso ecosistema finanziario. Vengono acquistati tramite gli stessi strumenti, sono influenzati dal posizionamento speculativo, risentono dei flussi sugli ETF e delle dinamiche di liquidità globale.

Ma questa correlazione è spesso superficiale. Strutturalmente rispondono a forze diverse. Ed è proprio questo legame con variabili cicliche che li rende, banalmente, asset ciclici.

Un asset ciclico è tale perché alterna fasi di espansione estrema a fasi di contrazione profonda. E nei metalli preziosi questa alternanza non è delicata. È violenta.

Volatilità implicita e fasi di ribasso

La volatilità implicita di oro e argento può superare il 30%. Questo significa che nei cicli ribassisti non si parla di semplici correzioni. Si parla di drawdown prolungati, oscillazioni ampie, fasi laterali che durano anni.

Ed è qui che molti investitori commettono l’errore più grande. Sono convinti di stare acquistando stabilità. In realtà stanno potenzialmente comprando volatilità in una fase avanzata del ciclo.

C’è chi definirebbe l’attuale contesto un late cycle. In questa fase le paure possono aumentare nel breve periodo, sostenendo i prezzi, mentre il rendimento atteso di lungo termine tende a comprimersi. A un anno il potenziale può sembrare interessante. A dieci anni? Una domanda a cui dover saper rispondere.

Il precedente che pochi ricordano

L’esempio più chiaro lo abbiamo avuto dopo il 2010. Oro e argento entrarono in un decennio perso. I prezzi rimasero depressi per anni, intrappolando capitali che avrebbero potuto trovare rendimenti a tripla cifra su altre asset class.

A posteriori è facile dire che tenere un asset dieci anni è una scelta paziente. Ma mentre quei dieci anni passano, e vedi altri mercati crescere, il dubbio di aver fatto la scelta sbagliata diventa inevitabile. Questo è il costo opportunità, spesso ignorato quando si parla di beni rifugio.

Quello che raramente viene detto è semplice. Oro e argento possono anche scendere. E quando lo fanno, possono restare sotto i massimi per periodi lunghissimi. Non sono strumenti magici, non sono scorciatoie, non sono immuni ai cicli.