OpenAI svolta verso il profitto: Microsoft diventa il motore dell’AI globale

Colpo di scena nel mondo dell’intelligenza artificiale: OpenAI, la società madre di ChatGPT, ha completato la sua trasformazione in un’azienda a scopo di lucro, con Microsoft che ne acquisisce il 27% per un valore stimato di 135 miliardi di dollari.

L’accordo, annunciato ieri, segna un punto di svolta storico nei rapporti di potere dell’intero settore tech globale e dà vita a una nuova struttura ibrida tra business e ricerca etica.

Dopo mesi di trattative e tensioni interne, OpenAI è ora una Public Benefit Corporation (PBC) denominata OpenAI Group PBC, controllata da una fondazione no-profit, la OpenAI Foundation, che manterrà il 26% delle quote.

[...]