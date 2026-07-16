OPAS Poste Italiane su TIM, arriva l’ok della Consob, occhio alle azioni. Le date dell’offerta

Azioni Poste Italiane e TIM-Telecom Italia sotto i riflettori, dopo che la Consob ha approvato l’OPAS che l’azienda guidata dal CEO Matteo Del Fante ha promosso sulla compagnia telefonica.

L’OPAS di Poste Italiane prenderà il via, sulla base di quanto si legge nel comunicato diramato dallo stesso gruppo, lunedì prossimo 20 luglio, per concludersi l’11 settembre 2026, estremi inclusi.

Entrambe scambiate sul Ftse Mib della Borsa di Milano, le azioni Poste Italiane e TIM segnano un lieve ribasso, viaggiando rispettivamente poco al di sopra della soglia di 28 euro e attorno a 7,9 euro.

Poste Italiane, l’OPAS su TIM-Telecom Italia parte il 20 luglio, termina l’11 settembre

Così si legge nel comunicato diramato da Poste Italiane:

“Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana S.p.A, avrà inizio alle ore 8:30 CEST del 20 luglio 2026 e terminerà alle ore 17:30 CEST dell’11 settembre 2026, estremi inclusi e salvo proroghe, e sarà pertanto pari a complessivi 40 giorni di Borsa aperta”.

Il comunicato di Poste Italiane è stato diramato stamattina, giovedì 16 luglio.

Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha precisato che il corrispettivo agli azionisti di TIM che abbiano aderito all’OPAS sarà versato il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovvero, salvo eventuali proroghe dello stesso periodo da parte della Consob, il prossimo 18 settembre 2026.

Sarà quella la data di pagamento, che vedrà ciascun azionista di TIM che abbia validamente aderito all’offerta percepire il corrispettivo.

La precisazione di Poste Italiane sul corrispettivo dell’OPAS

Poste Italiane ha ricordato che il corrispettivo dell’OPAS su Telecom Italia è stato rettificato, per effetto del raggruppamento deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti di TIM lo scorso 15 aprile 2026 e divenuto efficace in data 15 giugno, proprio per tenere conto di tale operazione societaria, “pur rimanendo immutata la sostanza economica dell’Offerta medesima”.

Di conseguenza, “per ciascuna azione di TIM portata in adesione all’Offerta, Poste Italiane riconoscerà un corrispettivo unitario complessivo costituito da”:

Una componente in denaro , pari a 1,67 euro.

, pari a 1,67 euro. Una componente in azioni, rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Poste Italiane già in circolazione alla data della relativa emissione e destinate alla quotazione su Euronext Milan, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti previsti nel Documento di Offerta.

Poste ha infine precisato, in relazione alla possibilità della riapertura dei termini, che il periodo di adesione potrà essere riaperto per ulteriori 5 giorni di borsa aperta, ovvero - salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione - per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026.

In questo caso Poste Italiane verserebbe il corrispettivo, agli azionisti di Telecom Italia che abbiano aderito all’OPAS nei giorni citati, nel quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della riapertura dei termini, ovvero il 2 ottobre 2026.