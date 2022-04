Allarme Omicron 4 in Italia, ecco i sintomi per riconoscerla: quanto è contagiosa e letale

Allarme Omicron 4, la nuova sottovariante è stata sequenziata in Italia. La scoperta è avvenuta presso il laboratorio di Microbiologia dell’ospedale San Gerardo di Monza. Al momento, la variante BA.4 del Sars-Cov-2, nuova sottovariante di Omicron, è al vaglio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Omicron 4 è stata sequenziata per la prima volta in Italia ieri, venerdì 29 aprile. A riferirlo lo stesso ospedale, sottolineando che il laboratorio diretto da Annalisa Cavallero - che porta avanti ogni giorno il lavoro di genotipizzazione del virus - è all’interno della rete lombarda e italiana dei laboratori che si occupano di identificazione e isolamento delle varianti.

Ma cosa sappiamo di questa nuova variante di Omicron? Quanto può essere contagiosa e letale? Entriamo nel dettaglio.

Allarme Omicron 4, ecco quanto è contagiosa e letale

«Trovare con rapidità varianti è fondamentale per improntare al meglio le cure - ha spiegato il direttore generale della Asst Monza, Silvano Casazza -. In questa particolare circostanza sono orgoglioso del lavoro svolto dal nostro laboratorio, tra i primi in Italia per qualità». Complimenti anche dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti: «Mi complimento con il laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza, una vera eccellenza della ricerca e che conferma la vigilanza attenta e massima che Regione Lombardia mantiene sul Covid-19».

Al momento non si hanno informazioni precise sulla contagiosità e letalità della sottovariante. Il nuovo lignaggio potrebbe avere caratteristiche e sintomi simili alla «sorella» Omicron. In un’intervista a Money.it Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, parlando delle nuove sottovarianti ha spiegato: «Le varianti ci saranno sempre, fa parte dell’evoluzione naturale di un virus. Non dobbiamo sorprenderci e c’erano anche prima che arrivasse il Covid. L’importante è che la variante non diventi resistente ai vaccini o più letale. Al momento, sono tutte coperte dalle vaccinazioni, nessuna si è rivelata più grave. Sono più contagiose, ma si tratta della normale evoluzione dei virus».

La situazione epidemiologica in Italia

Secondo il bollettino di ieri, venerdì 29 aprile, i nuovi positivi registrati nelle 24 ore sono stati 58.861 su 381.239 tamponi, per un tasso di positività del 15,5%. Le vittime sono 133 contro le 131 del giorno prima. In lieve calo gli attualmente positivi, così come i ricoveri e le terapie intensive.