Da tempo il costo del denaro va scendendo nell’Eurozona grazie al rientro dell’inflazione monstre di inizio decennio che aveva costretto la BCE ad alzare i tassi. Tuttavia, in economia come molto spesso accade in natura e nella vita c’è che una scelta produce spesso due effetti opposti. Se i tassi salgono, chi prende in prestito paga di più a beneficio di chi concede loro i soldi, mentre se i tassi scendono gli esiti s’invertono.

Agli inizi di giugno il Consiglio direttivo BCE ha sforbiciato di 25 punti base ai tre tassi di interesse di riferimento. In particolare, l’attuale tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è del 2,15%.

Bene, oggi il conto deposito vincolato in banca a 36 o 48 e 60 mesi rende più del BTP del Tesoro? Avvertiamo che sui conti deposito (CD) vedremo solo i rendimenti, per cui si rimanda al Lettore l’analisi minuziosa delle condizioni economiche e soggettive previste dalla banca di turno. [...]