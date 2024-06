Nvidia supera tutti, è la società con più valore al mondo

Nvidia è la società quotata con più valore al mondo dopo l’eccezionale rally delle sue azioni.

Lo storico sorpasso di colossi quali Microsoft (finora al primo posto) e Apple testimonia il ruolo enorme che gli investitori stanno assegnando all’Intelligenza Artificiale come driver dell’economia globale del prossimo futuro.

Martedì le azioni del produttore di chip sono salite del 3,6%, portando la capitalizzazione di mercato della società a 3,34 trilioni di dollari, superando Microsoft, che ora è valutato a 3,32 trilioni di dollari. All’inizio di questo mese, Nvidia ha raggiunto per la prima volta i 3 trilioni di dollari e ha scavalcato Apple.

L’IA spinge Nvidia, regina mondiale tra le società in Borsa

L’impennata del valore di mercato di Nvidia è stata guidata dalla domanda dei suoi chip, che rappresentano un valore aggiunto significativo nel settore dell’Intelligenza Artificiale.

Le azioni della società sono infatti aumentate di oltre il 170% quest’anno e sono balzate di circa l’1.100% dal minimo di ottobre 2022. Conti societari stellari e crescente entusiasmo degli investitori nei confronti dell’IA stanno potenziando il rally di Nvidia. Questo fervore si è riflesso nel valore di mercato della società, che ha impiegato solo 96 giorni per passare da 2.000 a 3.000 miliardi di dollari.

Tra il suo debutto e il momento in cui è entrato nell’S&P 500, il titolo ha guadagnato oltre il 1.600%, conferendogli un valore di mercato di circa 8 miliardi di dollari. Quel rialzo è avvenuto mentre molti altri titoli tecnologici crollavano con la bolla delle dot-com, che raggiunse il picco nel marzo 2000.

La chiave del successo iniziale dell’azienda è stata introdurre la sua tecnologia nelle console per videogiochi come Xbox di Microsoft e PlayStation di Sony. Le unità di elaborazione grafica GeForce, o GPU, di Nvidia sono diventate oggetto del desiderio tra i giocatori perché offrivano esperienze sempre più realistiche.

Per ora, gli utili di Nvidia sostengono il prezzo delle sue azioni come evidenziato in una analisi di Reuters. I ricavi sono più che triplicati raggiungendo i 26 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, mentre l’utile netto è aumentato di sette volte arrivando a 14,9 miliardi di dollari.

Si prevede che i ricavi per l’anno fiscale in corso raddoppieranno fino a raggiungere i 120 miliardi di dollari, per poi aumentare di un altro 33% nell’anno fiscale 2026, fino a raggiungere i 160 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG.

Nvidia detiene circa l′80% del mercato dei chip IA utilizzati nei data center, un business in espansione. OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta e altri hanno fatto a gara per accaparrarsi i processori necessari per costruire modelli di Intelligenza Artificiale ed eseguire carichi di lavoro sempre più grandi.

Nel trimestre più recente, i ricavi nel settore dei data center di Nvidia sono aumentati del 427% rispetto all’anno precedente arrivando a 22,6 miliardi di dollari, pari a circa l′86% delle vendite totali del produttore di chip.

La corsa di Nvidia continuerà?

Il mercato azionario è spesso vulnerabile a sentiment ed eventi anche transitori e per questo ci si chiede se il primo posto di Nvidia come società con maggiore market cap al mondo sarà mantenuto.

Negli ultimi decenni le fortune sono state altalenanti per i precedenti detentori della prima posizione. Microsoft ha raggiunto il primo posto alla fine degli anni ’90, ma poi le sue azioni hanno faticato per anni durante i primi anni 2000 in seguito alla bolla delle dotcom, per poi tornare a crescere nella seconda metà dell’ultimo decennio.

ExxonMobil è diventata l’azienda con il maggior valore al mondo negli anni 2000, ma le sue azioni sono crollate in seguito al calo dei prezzi del petrolio. Per alcuni, la vicenda di Cisco suona come un’allerta per Nvidia. Le azioni della società raggiunsero il picco di oltre 80 dollari nel marzo del 2000, nel pieno del boom delle dotcom, durante il quale gli investitori spesso assegnavano valutazioni da capogiro alle società legate a Internet.

Gli analisti di Bespoke hanno recentemente messo a confronto le traiettorie di Nvidia e Cisco, i cui prodotti erano considerati essenziali nel supportare l’infrastruttura di Internet.

“La corsa di Nvidia è stata incredibile, ma dovrà continuare a crescere da qui ed evitare la concorrenza se le sue azioni continueranno a generare rendimenti stellari”, ha affermato Bespoke in una nota recente.

Gli investitori seguiranno con crescente interesse l’andamento di Nvidia e di tutto ciò che ruota intorno all’Intelligenza Artificiale. Le sorprese potrebbero non essere finite.