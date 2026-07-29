Nuova Zelanda, estratto un lingotto d’oro da 3,8 milioni di dollari. Ma lascia il Paese

Un lingotto d’oro dal valore di 3,8 milioni di dollari ha lasciato la Nuova Zelanda, segno di un traguardo produttivo che accende i riflettori sul settore minerario del Paese, che nell’ultimo periodo sta segnando numeri record e attirando l’attenzione degli osservatori internazionali. L’operazione, caratterizzata da volumi economici importanti, evidenzia il ruolo crescente che l’estrazione sta tornando a ricoprire all’interno dell’economia neozelandese.

Il lingotto, dal peso di circa 17 chilogrammi, rappresenta la sei milionesima oncia d’oro estratta dalla miniera di Macraes, il più importante sito aurifero della Nuova Zelanda, gestito dalla società OceanaGold. Un risultato straordinario arrivato dopo oltre tre decenni di attività.

Perché il lingotto lascia la Nuova Zelanda: la logistica della sicurezza

Spostare un asset dal valore così elevato richiede protocolli di sicurezza eccezionali, tanto che per il trasporto del lingotto d’oro dalla Nuova Zelanda è stato predisposto un percorso blindato attentamente sorvegliato. Il trasferimento verso l’estero nasce da una precisa necessità strutturale e operativa della filiera dei metalli preziosi. L’oro estratto direttamente dalla terra, infatti, non è pronto per essere venduto sui mercati finanziari o custodito nei caveau delle banche. Quando esce dalla miniera il metallo si presenta allo stato grezzo e va quindi lavorato e purificato prima di poter essere utilizzato.

La Nuova Zelanda, pur vantando miniere estremamente produttive, è priva di grandi raffinerie o di centri di lavorazione industriale avanzata in grado di fondere nuovamente la materia prima, così da portarla a una purezza assoluta. Solo una volta raggiunto questo standard, l’oro ottiene una certificazione riconosciuta a livello internazionale che ne consente la commercializzazione sui mercati.

Per questo motivo, il lingotto attraverserà il Mar di Tasman verso l’Australia, dove sarà lavorato presso la Perth Mint, una delle raffinerie più importanti al mondo per la produzione di lingotti destinati al mercato internazionale. Per ovvie ragioni, le autorità della società mineraria non hanno diffuso dettagli sul trasporto e sulle misure adottate per la sicurezza dell’oro.

Traguardo storico per la miniera di Macraes

La miniera di Macraes è entrata in funzione nel 1990 e ad oggi è considerata uno dei più importanti giacimenti auriferi dell’area del Pacifico. Secondo OceanaGold, pochi siti minerari nel mondo possono vantare una produzione così elevata e costante per un periodo tanto lungo. Non solo, l’azienda ha rivelato che il giacimento è ben lontano dal considerarsi esaurito. Le stime attuali indicano la presenza di almeno un altro milione di once d’oro ancora recuperabili.

L’obiettivo per i prossimi anni è quello di proseguire l’attività attraverso un iter autorizzativo accelerato che dovrebbe consentire di estendere ulteriormente la vita della miniera. Se i tempi previsti verranno rispettati, si stima che nell’arco di sette anni sarà possibile estrarre il prossimo milione di once.

Intanto, il traguardo dell’estrazione della sei milionesima oncia d’oro è stato celebrato dal governo neozelandese con la presenza sul sito del ministro delle Risorse, Shane Jones.

Quanto vale l’oro estratto dalla miniera

Indubbiamente, a far crescere il valore economico della miniera neozelandese ha avuto un peso non indifferente l’andamento delle quotazioni dell’oro.

Alla fine degli anni Novanta il prezzo del metallo prezioso era sceso fino a circa 430 dollari neozelandesi l’oncia, livelli nettamente inferiori a quelli odierni che si attestano intorno ai 7.100 dollari neozelandesi l’oncia.

Tenendo in considerazione l’intero periodo di attività della miniera, OceanaGold ha stimato che il prezzo medio dell’oro sia stato di circa 2.000 dollari neozelandesi per oncia. Tradotto in termini economici, significa che Macraes ha prodotto metallo prezioso per un valore complessivo di circa 12 miliardi di dollari neozelandesi.

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La rinascita del settore minerario neozelandese

Davanti a simili cifre non stupisce la volontà del governo neozelandese di puntare sul comparto minerario come leva per attrarre investimenti, aumentare le esportazioni e, non meno importante, sostenere l’occupazione del Paese.

La sola miniera di Macraes impiega circa 760 lavoratori, generando delle ricadute economiche che vanno ben oltre il valore del metallo estratto. Oltre agli stipendi di base, infatti, il settore contribuisce attraverso imposte, royalties e tutte le attività collegate all’indotto.