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Nubia lancia NaviX Ultra, il primo smartphone gestito dall’AI. Prezzo e caratteristiche

Pasquale Conte

24 Luglio 2026 - 17:32

Nubia ha confermato l’arrivo di NaviX Ultra, il primo smartphone di sempre ad avere un agente AI integrato che può svolgere compiti al posto tuo.

Nubia lancia NaviX Ultra, il primo smartphone gestito dall’AI. Prezzo e caratteristiche
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Durante la World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, Nubia ha presentato il nuovissimo NaviX Ultra. Si tratta di uno smartphone con intelligenza artificiale che offre agli utenti un agente AI sempre pronto a rispondere a qualsiasi richiesta. Un vero e proprio compagno di tutti i giorni, in grado di interagire col software di sistema per fornire supporto completo e continuo.

Grazie a un post dell’utente Weibo Bald Panda, ora sappiamo anche quelle che saranno le specifiche tecniche di questo dispositivo. A differenza delle aspettative iniziali, parliamo di uno smartphone che si potrà classificare nella fascia dei top di gamma ed è già pronto per sfidare i grandi colossi come iPhone e Samsung Galaxy.

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Le caratteristiche tecniche del Nubia NaviX Ultra

Stando a quanto trapelato su Weibo, il nuovo Nubia NaviX Ultra si presenta con un display da 6,78 pollici con refresh rate a 144 Hz e risoluzione di 1,5K, probabilmente OLED. Sotto la scocca ci sarà un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre ancora non sappiamo quali varianti di RAM e memoria interna verranno rese disponibili al lancio.

Focus importante anche sul comparto fotografico, grazie alla fotocamera frontale da 50 MP e a tre fotocamere posteriori da 50 MP. Stando alle prime previsioni, sembra che la configurazione sul retro dovrebbe includere anche un ultra grandangolare e un teleobiettivo.

Per quanto riguarda la batteria, dovrebbe esserci una cella da 7.100 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 80 W. Ma il vero punto di forza è l’integrazione con l’intelligenza artificiale. Sviluppato in collaborazione con ByteDance (azienda fondatrice di TikTok), il device in questione integra l’assistente virtuale Doubao direttamente nel sistema operativo e non come app isolata.

L’AI sarà in grado di comprendere il linguaggio naturale interpretando comandi anche complessi, eseguire autonomamente compiti multi-step come la pianificazione di un viaggio o l’ordine di cibo, ricordare le abitudini e le preferenze con la memoria contestuale ed elaborare dati in locale per ridurre la trasmissione di informazioni sensibili sul cloud.

Prezzi e data di uscita

Nubia ancora non ha comunicato un listino ufficiale dei prezzi, anche perché non si conoscono ancora le varianti di RAM e ROM disponibili. Considerando però la scheda tecnica da top di gamma, gli analisti stimano prezzi ipotetici tra gli 800 e i 900 euro per il mercato europeo.

Arriverà in Italia? Per il momento, non sono arrivate conferme in merito. Come già successo altre volte in passato, Nubia solitamente porta i suoi top di gamma in Europa con qualche mese di ritardo rispetto alla Cina. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato proprio dall’integrazione nativa dell’assistente AI Doubao di ByteDance.

Se quindi dovesse sbarcare nel resto del mondo, l’azienda dovrà prima vedersela con la sostituzione di Doubao con un altro agente AI come Google Gemini o soluzioni OpenAI.

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