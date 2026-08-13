Se il tuo sogno è quello di diventare un musicista, sei nato nella giusta epoca. Ormai non serve più uno studio di registrazione per poter scrivere e produrre un brano, ti bastano un computer o uno smartphone e il giusto software. Non sai quale scaricare?

In questa guida, analizziamo le 5 migliori app e ti spieghiamo cosa ti serve, su quali sistemi operativi funzionano, quali sono i requisiti minimi e i prezzi da pagare. Ognuna di queste alternative spicca per determinate funzionalità e per strumenti specifici proposti, te li elenchiamo così sarà più facile per te scegliere.

Attenzione: non tutte le app sono sempre a costo zero. Ci sono programmi come Audacity e LMMS che sono open source e gratis senza limiti. Altri come Cakewalk Sonar offrono una versione gratuita e un abbonamento premium per le funzioni più avanzate.

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1. Audacity

Audacity è considerato il software gratuito e open source più famoso per registrare e modificare tracce audio. Non si tratta di un vero e proprio sequencer musicale con strumenti virtuali integrati, tuttavia risulta essere un tool perfetto per registrare la tua voce o strumenti musicali reali.

Ci sono ovviamente funzionalità per tagliare e montare tracce, così come applicare effetti quali il riverbero, l’equalizzazione e la riduzione del rumore. Non mancano sezioni per produrre podcast o remix partendo da semplici campioni audio. E se vuoi estendere le funzioni disponibili, l’app offre il supporto per plugin VST.

Compatibile con Windows 10/11 a 64 bit, macOS e Linux, al momento ancora non dispone di alcuna versione ufficiale per smartphone su Android o su iOS. Puoi scaricarla andando sul sito ufficiale audacityteam.org. Al momento, è disponibile la versione 3.7.8, con la beta pubblica Audacity 4 scaricabile per chi vuole provare in anteprima la nuova interfaccia.

Per far funzionare al meglio il software sono richiesti 4 GB di RAM, circa 500 MB di spazio libero sul disco e una qualunque scheda audio. Se hai in mente di produrre progetti multitraccia complessi, preferisci 8 o più GB di RAM. Come detto, il servizio è completamente gratuito e non richiede abbonamenti nemmeno per uso commerciale.

2. GarageBand

Se fai parte dell’ecosistema Apple, non puoi non prendere in considerazione GarageBand. Si tratta del Digital Audio Workstation ufficiale dell’OEM di Cupertino, studiato per chi vuole comporre brani completi con strumenti virtuali, loop pronti all’uso, batteristi virtuali e amplificatori simulati per chitarra e basso.

Si tratta dell’app più adatta per un principiante che vuole creare musica da zero, oltre che modificare registrazioni già esistenti. Al suo interno trovi strumenti come piano, synth, chitarra e batteria, loop Apple senza copyright, mix fino a 24 bit ed esportazioni dei brani. Su iPhone e iPad puoi suonare gli strumenti touch direttamente sullo schermo.

Come detto, si tratta di un’app esclusiva Apple che trovi su Mac, iPhone e iPad tramite App Store. I requisiti minimi? L’app supporta quasi tutte le versioni più recenti di macOS, iPadOS e iOS. Puoi effettuare una verifica cercando l’app dal tuo dispositivo: se la trovi, allora è disponibile per la build del software in uso.

È tutto completamente gratuito, sia su Mac sia su iPhone e iPad. Non ci sono abbonamenti, ogni strumento è utilizzabile senza limiti giornalieri.

3. Cakewalk Sonar

Cakewalk Sonar è il Digital Audio Workstation professionale per eccellenza. Rilasciato al posto di Cakewalk by BandLab, che è stato dismesso il 31 dicembre 2025, vanta un’interfaccia completamente rinnovata e può aprire i progetti creati con le versioni precedenti.

Tra le sue caratteristiche principali, segnaliamo la possibilità di registrare multitraccia, procedere con editing dettagliati, disporre di sequencer MIDI completi, mixer con moduli ProChannel, supporto plugin VST/VST3 con ARA e creare tracce senza limiti artificiali.

Al momento, l’app è compatibile solo con PC Windows, mentre non esistono versioni per Mac o per smartphone. Il download richiede prima la registrazione gratuita con un account BandLab. Per scaricare l’app, vai sul sito ufficiale cakewalk.com tramite il Cakewalk Product Center.

Compatibile con Windows a 64 bit, richiede almeno 4 GB di RAM e memoria libera sull’hard disk sia per il programma sia per le librerie di suoni.

La versione di base è gratuita e a tempo indeterminato, ma richiede una riattivazione periodica online. Le funzioni avanzate sono riservate a chi sottoscrive BandLab Membership a pagamento. Per un uso amatoriale, la versione gratuita è più che sufficiente.

4. LMMS

LMMS è un DAW gratuito e open source studiato per chi vuole produrre musica elettronica e basi strumentali partendo da synth virtuali o campionatori, più che registrare strumenti reali. Si tratta di una delle alternative gratuite e più complete a software commerciali come FL Studio.

Le caratteristiche incluse sono diverse e tutte utili. A partire da Piano Roll per scrivere melodie e accordi o Beat/Bassline Editor per costruire ritmi. Ci sono poi i sintetizzatori integrati come TripleOscillator e Monstro, mixer a 64 canali con effetti quali compressore, delay, riverbero ed equalizzatore, supporto plugin VST ed esportazione in WAV, MP3 e OGG.

Compatibile con Windows, macOS e Linux, almeno per il momento ancora non ha la sua app per smartphone Android o iPhone messa a disposizione degli utenti.

È consigliabile avere almeno Windows 7 o macOS 10.7 e 1 GB di RAM come base. Per progetti più impegnativi, sarebbe meglio disporre di un hardware più recente.

Gratuito al 100%, il software è distribuito con licenza GNU GPL, non richiede abbonamenti e non ha versioni a pagamento per rimuovere pubblicità o sbloccare funzionalità extra.

5. Tracktion Waveform Free

Chiudiamo questa lista con Tracktion Waveform Free, versione avanzata dell’ormai obsoleto Tracktion T7. Si tratta del prodotto gratuito ufficiale della gamma Waveform, aggiornato regolarmente in parallelo alla versione a pagamento Waveform Pro.

Al suo interno, ti viene data la possibilità di registrare e modificare multitraccia senza limiti sul numero di tracce o sulle esportazioni. C’è un editor MIDI, 14 effetti audio, 8 effetti MIDI, 11 plugin di utilità e 4 strumenti virtuali. E poi ancora supporto plugin VST/AU di terze parti e un assistente basato sull’intelligenza artificiale nelle versioni più recenti.

Compatibile con Windows, macOS e Linux, non ha una sua applicazione per smartphone. Puoi scaricare il programma dal sito ufficiale tracktion.com, dopo aver creato un account gratuito.

Ti servirà un PC con sistema operativo recente a 64 bit e alcuni GB di spazio libero per l’installazione e per le librerie di suoni.

Si tratta di un software gratuito per sempre, senza limiti di tempo né filigrane sull’export. Tracktion vende tuttavia separatamente alcune espansioni sonore, oltre alla versione Pro già citata che dispone di strumenti aggiuntivi.