Non solo gas naturale: anche il Gnl può essere un problema

Il settore del gas è in pieno fermento, non solo in Europa, ma in tutto il mondo.

L’ultima mossa della Russia per tagliare la fornitura di gas naturale all’Europa sta intensificando la concorrenza globale per le spedizioni marittime del carburante, minacciando prezzi più alti e carenze dall’Asia al Sud America.

Gazprom ha affermato che ridurrà i flussi attraverso il gasdotto Nord Stream verso l’Europa questa settimana, costringendo gli acquirenti della regione a trovare sostituti come il Gnl.

Mentre la quotazione del gas naturale ad Amsterdam viaggia oltre i 190 euro/megawattora, i prezzi spot del carburante super-refrigerato, già scambiati ai massimi stagionali, rischiano di aumentare ulteriormente poiché gli acquirenti in Europa e in Asia si muovono in forte competizione.

Tutti a caccia di Gnl. E il prezzo sale

Come riportato da Bloomberg, le società di servizi pubblici in Corea del Sud e Giappone stanno accelerando i piani per l’acquisto di più carichi di Gas naturale liquefatto per l’inverno, nel timore che anche l’Europa accumulerà forniture, secondo i commercianti a conoscenza della questione. Anche alcuni acquirenti come l’India e la Thailandia stanno cercando di procurarsi carichi ed evitare una carenza.

I trader stimano che martedì 26 luglio i prezzi spot del Gnl dell’Asia settentrionale saliranno al livello medio di 40 dollari per milione di unità termiche britanniche, il più alto dall’inizio di marzo, poco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Occorre anche considerare che le riserve di gas naturale liquefatto sono in diminuzione dall’inverno, a causa delle interruzioni della fornitura dagli impianti di esportazione in Australia negli Stati Uniti.

Il gas naturale è un combustibile chiave per la produzione di energia e il riscaldamento e il rally dei prezzi minaccia un aumento dell’inflazione in tutto il mondo. A questo livello di prezzo, gli acquirenti di alcune nazioni emergenti, come Pakistan, Bangladesh e Argentina, non possono permettersi carichi spot del carburante e stanno lottando con la carenza di energia.

La Cina, il principale importatore mondiale di Gnl lo scorso anno, è rimasta ai margini del mercato spot a causa delle restrizioni sui virus che hanno frenato la domanda di carburante. Se l’attività economica cinese riprenderà, ciò potrebbe cambiare rapidamente la scena e causare un minor numero di carichi di Gnl per l’Europa, ha detto a Bloomberg Television la scorsa settimana Samantha Dart, capo della ricerca sul gas naturale di Goldman Sachs Group.

Sarebbe, questa, un’altra tegola per l’Europa sempre più minacciata dalla crisi energetica.