Non solo difesa. Ecco 3 titoli nel settore aereonautico che meritano la tua attenzione

Il comparto delle azioni della difesa e dell’aereonautica si trova esattamente all’incrocio tra spesa pubblica per la sicurezza, priorità geopolitiche e grandi progetti industriali di lungo periodo, offrendo un’esposizione che non dipende solo dalla domanda dei consumatori o dai cicli economici brevi.

Ci sono tre realtà che emergono per margini di profitto interessanti e che meritano di essere studiate con attenzione da chi cerca opportunità fondate su dati concreti.

Red Cat Holdings

Una delle storie più dinamiche, anche se collocata sul versante più rischioso, è quella di Red Cat Holdings. Questa società americana progetta e realizza droni tattici di piccole dimensioni e veicoli di superficie senza equipaggio destinati a missioni di ricognizione, raccolta di informazioni e sorveglianza per clienti della difesa, della sicurezza nazionale e del settore commerciale. Il portafoglio spazia da sistemi a corto raggio come Black Widow e TEAL 2 fino a piattaforme a maggiore autonomia e al sistema Blue Ops per applicazioni marittime.

Attualmente Red Cat Holdings genera ricavi per circa 54,6 milioni di dollari, interamente provenienti da clienti statunitensi, e presenta una capitalizzazione di mercato di 1,34 miliardi di dollari. L’azienda sta sfruttando la domanda crescente di sistemi autonomi, con droni già testati in condizioni operative reali e con legami sempre più stretti nel campo dei programmi informatici e dell’intelligenza artificiale grazie a partnership come quella con Palantir. Parallelamente si sta sviluppando anche la linea marittima attraverso Blue Ops.

Tuttavia Red Cat Holdings rimane ancora in perdita, presenta un multiplo prezzo/vendite elevato e ha subito recenti diluizioni azionarie oltre a vendite da parte di dirigenti. I contratti siglati in Giappone e la partecipazione a importanti gare per veicoli di superficie senza equipaggio dimostrano un interesse concreto del mercato, mentre la dirigenza evidenzia un potenziale rilevante di ricavi qualora i programmi in corso raggiungessero la scala industriale. Il divario tra le attese di forte crescita e le perdite attuali pone però interrogativi concreti su capacità di esecuzione, futuri margini di profitto e fabbisogno di capitale aggiuntivo. Si tratta quindi di una narrazione di accelerazione che richiede di bilanciare con attenzione il potenziale di espansione contro i rischi operativi e finanziari ancora presenti.

Howmet Aerospace

Un profilo completamente diverso emerge invece da Howmet Aerospace, società che fornisce componenti altamente ingegnerizzati essenziali per l’aviazione commerciale e militare, per le turbine a gas industriali e per i veicoli pesanti. Tra i suoi prodotti figurano parti per motori, sistemi di fissaggio, strutture forgiate e ruote in alluminio forgiato. La maggior parte dei ricavi proviene dal segmento Prodotti per Motori con circa 4,6 miliardi di dollari, seguita da Sistemi di Fissaggio con 1,8 miliardi, Strutture Progettate con 1,1 miliardi e Ruote Forgiate con 1,1 miliardi.

La capitalizzazione di mercato di Howmet Aerospace si attesta intorno ai 108,4 miliardi di dollari, posizionandola al centro del ciclo di produzione di aeromobili moderni. La domanda è sostenuta dalla necessità di velivoli più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, dal mercato dopo la vendita e dalle esigenze del settore difesa. La crescita degli utili si è rivelata robusta, con margini netti al 20,2% e un ritorno sul capitale proprio del 31,6%, favoriti da investimenti in capacità produttiva, automazione e aumento del contenuto di valore per ogni aeromobile.

Allo stesso tempo il titolo presenta un multiplo prezzo/utili elevato, un livello di indebitamento significativo e una forte dipendenza da pochi grandi clienti del settore aerospaziale. Le vendite da parte di dirigenti e la relativa novità del team di gestione sollevano inoltre questioni legate alla governance. La domanda centrale per chi valuta Howmet Aerospace è se il profilo di utili e margini di profitto sia sufficientemente solido da compensare i rischi di concentrazione e quelli finanziari.

L’elevato ritorno sul capitale proprio costituiscono un elemento di forza evidente, ma la vera valutazione passa attraverso l’analisi di come concentrazione dei ricavi e livelli di debito possano influenzare la sostenibilità nel medio-lungo periodo.

Thales

Un terzo protagonista di rilievo è Thales, gruppo francese attivo nell’aerospazio, nella difesa e nella sicurezza digitale. L’offerta spazia dai sistemi di difesa aerea e comunicazioni militari alle soluzioni per il combattimento navale, fino ad avionica, controllo del traffico aereo, sicurezza informatica e servizi di identità digitale destinati a governi e imprese.

I ricavi sono generati principalmente dal segmento Difesa con circa 12,6 miliardi di euro, seguito da Aerospazio con 6,1 miliardi e Cyber e Digitale con 4,0 miliardi. La capitalizzazione di mercato si colloca intorno ai 45,4 miliardi di euro. Thales attira l’interesse grazie alla combinazione di attività consolidate nella difesa e nell’aerospazio con una redditività solida che include un ritorno sul capitale proprio del 20,5%, margini in espansione e aspettative di crescita degli utili a doppia cifra da parte degli analisti. Particolare attenzione viene rivolta ai nuovi contratti, tra cui ordini per comunicazioni dell’esercito statunitense e accordi nel campo delle piattaforme di identità, nonché al multiplo prezzo/utili che risulta inferiore alla media del settore aerospaziale e difesa europeo, interpretato da molti come un segnale di valore relativo.

Tuttavia la cancellazione di programmi importanti come le fregate F126 in Germania, la dipendenza dai budget governativi e alcune difficoltà di esecuzione nella divisione Cyber e Digitale ricordano che il percorso non è privo di ostacoli. La questione centrale rimane capire come questi elementi di forza e queste criticità si bilancino negli anni a venire per Thales. Il gruppo rappresenta una combinazione piuttosto rara di redditività consolidata, esposizione alla difesa e valutazione che appare interessante rispetto ai concorrenti europei, anche se le previsioni degli analisti contengono variabili che potrebbero modificare sensibilmente lo scenario complessivo.

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Attenzione ai rischi

Nessun investimento nel settore è privo di rischi. La dipendenza da budget pubblici espone a possibili variazioni di priorità politiche o a ritardi nei programmi. La concentrazione su pochi grandi clienti può amplificare l’impatto di eventuali rallentamenti nelle consegne di aeromobili. I livelli di indebitamento, soprattutto in un contesto di tassi ancora elevati, richiedono un’attenta gestione della liquidità.

Per le realtà più piccole e innovative come Red Cat Holdings si aggiunge il rischio di esecuzione nella transizione da fase di sviluppo a produzione su scala industriale. Al contrario, per gruppi più grandi come Howmet Aerospace e Thales il focus si sposta sulla capacità di mantenere i margini in presenza di pressioni inflazionistiche sui costi e di concorrenza internazionale.

L’analisi dei multipli di valutazione, dal multiplo prezzo/utili al multiplo prezzo/vendite, aiuta a contestualizzare se le aspettative di crescita siano già incorporate nei prezzi di mercato o se esistano margini di apprezzamento legati al miglioramento dei margini futuri.