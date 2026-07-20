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Netflix non funziona più su questi smartphone dal 20 luglio. Ecco come continuare a guardarlo

Pasquale Conte

20 Luglio 2026 - 16:19

Diversi smartphone Android e iPhone datati non sono più supportati da Netflix a partire da oggi. Ecco come continuare a utilizzare l’app di streaming.

Netflix non funziona più su questi smartphone dal 20 luglio. Ecco come continuare a guardarlo
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A partire dal 20 luglio, l’app di Netflix smette ufficialmente di funzionare su una lunga lista di smartphone. La decisione, annunciata già qualche settimana fa dal colosso di Reed Hastings, entra ufficialmente in vigore e obbliga gli utenti interessati a trovare delle alternative valide per poter continuare a usufruire della piattaforma di streaming e a sfruttare così l’abbonamento.

Il motivo di questa scelta? Rafforzare la sicurezza dell’applicazione e degli account iscritti, oltre a mantenere attiva la compatibilità con le funzioni avanzate della piattaforma. Se i device non possono aggiornare il proprio sistema operativo, che sia iOS o Android, il supporto per l’app di Netflix verrà meno.

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La lista di smartphone non più compatibili

Netflix non sarà più disponibile in primis su tutti i telefoni Android lanciati tra il 2011 e il 2014. Nell’elenco figurano dispositivi come il Samsung Galaxy S3, il Galaxy Note 2, l’LG Optimus L5, i Sony Xperia Z, Z1 ed E3.

Per ciò che riguarda gli iPhone, invece, rientrano nell’elenco tutti i device non compatibili con iOS 18 o versioni successive. E quindi iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 6s e 6s Plus, iPhone SE di prima generazione e tutti i modelli precedenti.

Vuoi verificare che il tuo dispositivo sia ancora compatibile? Ti basta controllare qual è la versione del sistema operativo installata sul telefono. Da Android vai in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni software. Da iPhone apri l’app Impostazioni > Generali > Informazioni.

Come continuare a usare l’app di Netflix

Se l’app di Netflix non si apre o non puoi più scaricarla dallo store dedicato, allora quasi sicuramente il tuo smartphone rientra nella lista di quelli non più compatibili con il software della piattaforma di streaming. Non temere però, esistono alcuni trucchetti utili per poter continuare a utilizzare il servizio.

Per prima cosa, puoi valutare di guardare i tuoi film e le serie TV direttamente tramite browser. Apri Chrome o Safari, accedi al sito ufficiale di Netflix ed effettua il login col tuo account. Selezionando le opzioni del browser, puoi anche creare una scorciatoia direttamente nella home del telefono così da accedervi più facilmente.

L’unica altra vera alternativa legale è cambiare smartphone e passare a uno più recente. Non è obbligatorio comprare un telefono top di gamma di ultima generazione da oltre 1.000 euro, anche modelli più datati includono il supporto. Assicurati solo di controllare il supporto a versioni del software compatibili con l’app di streaming.

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