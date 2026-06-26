Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Nei primi anni ’80, Hannu Virtanen acquistò azioni Nokia per 10 marchi. Divenne milionario

Alessandro Nuzzo

26 Giugno 2026 - 21:17

Grazie al boom di Nokia chi ha acquistato azioni dell’azienda finlandese negli anni 70 si è ritrovato con un tesoro, ammesso sia riuscito a vendere nel momento giusto.

Nei primi anni ’80, Hannu Virtanen acquistò azioni Nokia per 10 marchi. Divenne milionario
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

In Finlandia Hannu Virtanen è un nome comune, un po’ come Mario Rossi in Italia. Ma c’è un Hannu Virtanen che negli anni Ottanta fece qualcosa di straordinario nella sua semplicità: comprò azioni Nokia quando costavano ancora 10 marchi finlandesi, circa 1,70 euro di oggi, e attese. Due decenni dopo, grazie alla crescita travolgente dell’azienda tecnologica, era diventato milionario.

La sua storia non è un caso isolato. Nokia è probabilmente il titolo azionario che ha creato più milionari pro capite nella storia europea. Chi comprò azioni negli anni Ottanta, quando l’azienda era ancora un conglomerato industriale che produceva di tutto, carta, cavi, stivali, televisori e telefoni, e le mantenne per un decennio, visse una delle rivalutazioni più spettacolari mai registrate in Borsa.

Tra il 1990 e gli anni Duemila il titolo Nokia crebbe dell’80.000%. No, non è un errore di battitura: 80.000% in dieci anni. Chi investì 1.000 marchi nel 1990 si ritrovò con 800.000 marchi al culmine del boom, quando il titolo toccò i 65 euro per azione e Nokia era diventata la nona società più capitalizzata al mondo.

Quando Hannu Virtanen comprò le sue azioni, Nokia stava attraversando una trasformazione silenziosa. Sotto la guida del CEO Kari Kairamo, nominato nel 1975, l’azienda aveva deciso di diventare troppo grande per la sola Finlandia e di puntare sull’elettronica. Nel 1979 aveva fondato con Salora la joint venture Mobira per sviluppare la telefonia radio. Nel 1983 acquisì Salora, diventando il più grande produttore scandinavo di televisori. E nel 1987 lanciò il primo telefono portatile a marchio proprio.

In tanti hanno fatto fortuna grazie a Nokia

leggi anche

Nokia è viva e vegeta. E cresce del 140% l’anno
Nokia è viva e vegeta. E cresce del 140% l'anno

All’epoca pochi investitori finlandesi ebbero la pazienza di seguire questi piani a lungo termine. Più della metà delle nuove azioni emesse da Nokia nel 1987 finì infatti in mani straniere. Chi invece resistette con i suoi 10 marchi per azione, come fece Virtanen, fu ricompensato oltre ogni aspettativa.

La Finlandia degli anni Novanta è piena di storie simili. Il caso più documentato è quello del comune di Pukkila, 1.700 abitanti: nel 1962 un anziano amministratore di condominio, Onni Nurmi, lasciò in eredità al paese 780 azioni Nokia, con il vincolo che non potessero mai essere vendute. Per anni sembrò una limitazione. Poi Nokia esplose e quelle azioni, grazie agli split ripetuti e alla rivalutazione, trasformarono il piccolo comune in una delle municipalità più ricche della Finlandia.

Ma i Virtanen erano ovunque. Operai, impiegati, insegnanti che negli anni Ottanta avevano messo da parte qualche risparmio e comprato azioni di quella strana azienda che faceva un po’ di tutto. La Finlandia del 2000 era profondamente diversa da quella del 1985, e Nokia ne era una delle ragioni principali.

Poi, come spesso accade nelle grandi storie di successo, arrivò anche il capitolo amaro. Se nel giugno 2000 il titolo valeva 65 euro per azione, nel 2012, con l’avvento di iPhone e Android, le azioni erano scese sotto i 2 euro. Chi vendette nel momento giusto diventò ricco. Chi invece rimase aggrappato troppo a lungo a quei titoli vide evaporare gran parte della propria fortuna.

Nokia vendette poi il business dei telefoni a Microsoft nel 2013 per 5,4 miliardi di euro. Hannu Virtanen, come tanti altri, fece la scelta giusta: comprò quando quasi nessuno ci credeva ancora e incassò quando era il momento di farlo. Una decisione semplice, quasi banale solo in apparenza, che lo trasformò in un uomo ricchissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Nokia
# Tecnologia
# Finlandia
# Azioni

Seguici su

FT logo

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 26/06/2026 Sei favorevole ad una tassa patrimoniale per i milionari?
VOTA ORA

Selezionati per te

L'Austria dà una lezione all'Italia. Ha scoperto come aumentare le pensioni dei lavoratori

Economia internazionale

L’Austria dà una lezione all’Italia. Ha scoperto come aumentare le pensioni dei lavoratori
Mercedes, il presidente Brudermüller: “La situazione in Germania è molto più grave di quanto la maggior parte delle persone pensi”

Economia internazionale

Mercedes, il presidente Brudermüller: “La situazione in Germania è molto più grave di quanto la maggior parte delle persone pensi”

Correlato