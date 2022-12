Natale 2022: boom dei prezzi. Dall’albero al panettone, quanto ci costerà di più?

Il Natale 2022 sarà forse ricordato per i prezzi impazziti: con l’inflazione all’11,8% a novembre, i costi per pranzi festivi, cenoni, regali stanno esplodendo.

Il boom dei prezzi è guidato da rincari eccezionali rispetto alle festività del 2021 un po’ su tutti i prodotti che maggiormente si acquistano in questo periodo: dal panettone al pandoro fino all’albero da decorare, quanto si spenderà di più?

Le analisi sui conti elaborate dalle associazioni di utenti e consumatori non lasciano dubbi: il Natale 2022 sarà tra i più cari degli ultimi anni. Quanto vale il boom dei prezzi?

Boom dei prezzi per Natale: cosa costa di più?

Con un’inflazione che viaggia sulla doppia in cifra anche in Italia, trovare prezzi esplosivi durante il periodo natalizio non è una grande sorpresa.

Nel dettaglio, gli acquisti per le tipiche feste di fine anno si preannunciano molto impegnativi per i redditi delle famiglie già erosi dal caro bollette e dal carrello della spesa al 12,8%.

L’ultimo allarme è del Codacons: pandori e panettoni industriali sono aumentati in media, rispetto al 2021, del 37%, con picchi del 59% per alcuni brand.

Assoutenti ha calcolato che, in confronto con lo scorso anno e a parità di consumi, i prezzi più alti faranno “salire di circa 340 milioni di euro la spesa degli italiani per pranzo e cenone di Natale, portando il costo complessivo degli acquisti alimentari legati al Natale a superare quota 2,8 miliardi di euro.”

I prodotti base per il menu delle feste sono tutti rincarati, come ha mostrato il paragone con i prezzi del 2021:

carne +10,5%;

pesce +10%;

uova +21,6%;

burro +41,7%;

olio di semi +52,3%;

zucchero +49%;

verdura +15,2%;

formaggi +16,8%;

riso +35,3%;

farina e cereali +23,5%;

pane +15,9%;

pasta +21,3%;

acqua minerale +15,5%;

vino +6%;

liquori +5,3%;

birra +10,3%

Non solo, anche addobbare la casa avrà un prezzo salato: Codacons ha ricordato che un albero di Natale costerà in media il 40% in più del 2021.

Stangata record per gli italiani

Il settore alimentare è quello che più degli altri rischia di far esplodere i costi per le famiglie.

Secondo il presidente del Codacons Rienzi “solo per gli alimentari un nucleo si ritrova a spendere in media +752 euro su base annua e, come dimostrano i dati sulle vendite, i cittadini stanno reagendo tagliando la spesa per il cibo”.

La riduzione dei consumi per Natale potrebbe essere una soluzione di molte famiglie. Questo significherà danni al commercio e all’economia generale del Paese.