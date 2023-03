Mutuo, ecco quanto si spende oggi per acquistare una casa da 220 mila euro

Aumentano i tassi di interesse per i mutui e diminuiscono i piani di acquisto per una casa. Oggi le spese di un mutuo sono tanto di ostacolo da far rivedere al ribasso l’investimento per l’abitazione. Anche il capitale ottenibile da parte delle banche e degli istituti si è abbassato. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio MutuiSupermarket.it infatti da gennaio 2022 a marzo 2023 il capitale ottenibile è sceso del 27% a parità di rata.

L’aumento dei tassi di interesse continua ad abbassare il potere di acquisto immobiliare degli italiani. La domanda dei mutui a marzo infatti si è ridotta del 50%; un dettaglio preoccupante è soprattutto quello in riferimento ai mutui under 36, dedicato ai giovani, che hanno perso 4 punti percentuali rispetto a febbraio, fermandosi al 42%.

L’aumento dei tassi ha coinvolto tutto il settore, dai mutui a tasso fisso a quelli variabili. Un mutuo oggi, come ricorda il Codacons, costa fino a 3.000 euro in più rispetto a due anni fa. Chi ha un mutuo variabile deve prepararsi però all’ennesima scossa perché i rincari non sono finiti. A confermarlo è proprio la Banca centrale europea attraverso le parole di Christine Lagarde che prepara gli animi, ma non i portafogli su un futuro aumento dei tassi.

Cosa vuol dire acquistare una cosa oggi?

In questo momento storico l’unica scelta sensata e consigliata da molti è fare percorrere la strada per surrogare il finanziamento, passando da un tasso fisso a uno variabile più conveniente, oppure rinegoziare il mutuo sfruttando le nuove regole. Chi richiede oggi un mutuo cosa deve aspettarsi?

L’Osservatorio MutuiSupermarket.it fa sapere che, con le nuove stime sull’inflazione al 6% - in calo ma al di sopra della Bce (2%)- i mercati si aspettano ulteriori aumenti del costo del denaro. Per questo gli aspiranti mutuari, come si legge nel resoconto dell’Osservatorio, devono fare attenzione nella scelta tra mutuo a tasso fisso (più alto rispetto alla media degli scorsi anni) o rischiare con un tasso variabile.

Di seguito le simulazioni delle offerte delle principali banche per un mutuo a tasso fisso, variabile e con Fondo di Garanzia Prima Casa Consap.

Simulazione mutui: le offerte a tasso fisso e variabile

Le simulazioni prendono a esempio un mutuo a tasso fisso da 140mila euro per 25 anni per l’acquisto di un immobile da 220mila con richiedente impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con reddito mensile 2.400 euro.

Simulazione mutuo a tasso fisso:

Rank Istituto Tan Rata Taeg 1 BPER Banca 3,49% € 700,12 3,70% 2 Banco di Sardegna 3,49% € 700,12 3,73% 3 Banca Popolare Pugliese 3,55% € 704,63 3,76% 4 BNL 3,60% €708,40 3,81% 5 Credit Agricole 3,60% €708,40 3,83% 6 Credem 3,52% €702,38 3,83% 7 Banca Sella 3,70% €715,98 3,91% 8 Webank 3,81% € 724,36 3,94% 9 ING 3,89% € 722,61 4,06% 10 Intesa Sanpaolo 3,85% €727,43 4,06% 11 Banco BPM 3,84% €726,66 4,12% 12 WIDIBA 3,86% €7288,19 4,12%

Simulazione mutuo a tasso variabile:

Rank Istituto Spead Tan Rata Taeg 1 ING 0,60% 3,38% €693,16 3,53% 2 Banco di Sardegna 1,00% 3,40% €693,61 3,53% 3 Bnca Sella 0,70% 3,35% €689,66 3,54% 4 BPER Banca 0,80% 3.50% €700,87 3,71% 5 Credit Agricole 0,95% 3,57% €705,91 3,79% 6 Banca Popolare Pugliese 1,00% 3,36% €710,60 3,84% 7 Credem 1,25% 3,62% €710,07 3,94% 8 BNL 1,60% 3,74% €719,33 3,96% 9 Webank 1,50% 3,84% €726,66 3,97%

Simulazione mutui assistiti: le offerte a tasso fisso e variabile

Le simulazioni prendono a esempio l’acquisto di un immobile dal valore di 220.000 euro, con un importo richiesto 200.000 euro e una durata del mutuo da 25 anni. Il richiedente nell’esempio a 34 anni, con reddito mensile 2.400 euro e Isee sotto i 40mila euro.

Simulazione a tasso fisso, si intendono con Fondo di Garanzia Prima Casa Consap:

Rank Istituto Tan Rata Taeg 1 BPER Banca 3,60% €1,012,01 3,744% 3 Credit Agricole 3,69% €1,021,74 3,94% 4 Intesa Sanpaolo 3,90% €1,044,66 4,03% 5 BNL 3,90% €1,044,66 4,14% 6 Banca Popolare Pugliese 4,30% €1,089,08 4,51% 8 Avvera 4,92% €1,159,88 5,28%

Simulazione mutuo a tasso variabile, si intendono con Fondo di Garanzia Prima Casa Consap: