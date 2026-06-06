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Monitor di Borsa – L’ETF sull’Africa batte i mercati ma pochi se ne sono accorti

Lorenzo Raffo

6 Giugno 2026 - 19:26

Grandi potenzialità di crescita per l’economia del Continente nero. Con effetti sui mercati finanziari locali. Come cogliere in futuro questa occasione.

Monitor di Borsa – L’ETF sull’Africa batte i mercati ma pochi se ne sono accorti
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Tutti presi da Nasdaq e da Ftse Mib, tutti attratti dall’Ipo di SpaceX e dall’Ops di Unicredit su Commerzbank. Il mondo finanziario va però ben oltre e l’interesse per i mercati emergenti riprende fiato dopo alcune incertezze. È il tema del monitor di oggi, attento in particolare all’Etf che replica le Borse africane. Ha messo a segno in un anno una performance del +37%.

Perché l’Africa merita attenzione?

L’economia del Continente nero è in grande espansione, con una crescita del Pil stimata nel 2026 fra il 3,5% e il 4%. Certamente è ancora incentrata sull’export delle materie prime e sulle relazioni commerciali con la Cina. Le tensioni medio orientali stanno tuttavia accelerando l’interesse rivolto ai Paesi africani nella produzione di fonti energetiche e non solo petrolifere. [...]

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