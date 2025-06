Mondiale per Club 2025, date, regolamento e dove vedere le partite

Mondiale per Club 2025, la guida: è iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione di questa nuova competizione fortemente voluta dalla Fifa che, per quanto riguarda le squadre italiane, vedrà impegnate Inter e Juventus.

Il Mondiale per Club 2025 si disputerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Visto anche il format, il periodo e il numero di squadre partecipanti, ricalca molto il classico Mondiale dedicato alle nazionali.

Questa competizione arriva un anno prima del Mondiale 2026 - che si disputerà in Usa, Messico e Canada - e soprattutto al termine di una stagione lunga ed estenuante, con molte polemiche che hanno investito la Fifa che però ha tirato dritto confermando questa nuova competizione.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere in merito al Mondiale per Club 2025, con il regolamento della competizione, quali sono le squadre qualificate, gli stadi che ospiteranno le partite e dove sarà possibile vedere in tv tutte le partite comprese quelle di Inter e Juventus.

Cos’è il Mondiale per Club Il Mondiale per Club è una coppa mondiale organizzata dalla Fifa riservata ai club e non alle nazionali, allo scopo di decretare la miglior squadra del mondo relativa all’ultimo quadriennio. Si disputa ogni quattro anni e la sua prima edizione - dopo un rinvio - ci sarà proprio in questo 2025 negli Stati Uniti, con la partita inaugurale che si sarà in data 14 giugno e la finale il 13 luglio. Inizialmente la prima edizione si sarebbe dovuta tenere in Cina con la partecipazione di 24 squadre: causa pandemia però è stata annullata, con la Fifa che ha optato poi per un aumento fino a 32 squadre dando vita all’attuale format che farà il suo esordio negli Usa. leggi anche Stati Uniti, quanto calcio nei prossimi due anni

Regolamento Mondiale per Club Il regolamento prevede che al Mondiale per Club 2025 le compagini vengano divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento passeranno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta, con un format che ricalca il classico Mondiale per le nazionali e che non prevede una finale per il terzo posto. Questa è la suddivisione dei 32 posti a disposizione tra le varie federazioni. Uefa (Europa): 12 posti
Conmebol (Sudamerica): 6 posti
Afc (Asia): 4 posti
Caf (Africa): 4 posti
Concacaf (Nordamerca): 4 posti
Ofc (Oceania): 1 posto

(Oceania): 1 posto Paese ospitante (Stati Uniti): 1 posto Ogni nazione può portare al Mondiale per Club al massimo due squadre, a meno che più squadre dello stesso Paese vincano la principale competizione per club del proprio continente durante il quadriennio di riferimento.

Dove si gioca il Mondiale per Club 2025? Come detto il Mondiale per Club 2025 si disputerà negli Stati Uniti, uno dei Paesi che poi ospiterà anche la Coppa del Mondo per nazioni del 2026. Questi invece saranno i 12 stadi che ospiteranno le partite. Mercedes-Benz Stadium – Atlanta , GA

, GA TQL Stadium – Cincinnati , OH

, OH Bank of America Stadium – Charlotte , NC

, NC Rose Bowl Stadium – Los Angeles , CA

, CA Hard Rock Stadium – Miami , FL

, FL GEODIS Park – Nashville , TN

, TN MetLife Stadium – New Jersey , Nj

, Nj Camping World Stadium – Orlando , FL

, FL Inter&Co Stadium – Orlando , FL

, FL Lincoln Financial Field – Philadelphia , PA

, PA Lumen Field – Seattle , WA

, WA Audi Field - Washington, D.C. La finale che sarà giocata al MetLife Stadium di New York, mentre la partita d’esordio andrà in scena all’Hard Rock Stadium di Miami.

Squadre partecipanti e gironi in cui sono inserite Queste sono le 32 squadre che prenderanno parte al Mondiale per Club 2025. Squadra Nazione Federazione Qualificazione Chelsea Inghilterra Uefa Champions 2021 Real Madrid Spagna Uefa Champions 2022 e 2024 Manchester City Inghilterra Uefa Champions 2023 Atletico Madrid Spagna Uefa Ranking Uefa Bayern Monaco Germania Uefa 1°ranking Uefa Psg Francia Uefa 2°ranking Uefa Inter Italia Uefa 3°ranking Uefa Porto Portogallo Uefa 4°ranking Uefa Benfica Portogallo Uefa 5°ranking Uefa Borussia Dortmund Germania Uefa 6°ranking Uefa Juventus Italia Uefa 7°ranking Uefa Salisburgo Austria Uefa 8°ranking Uefa Palmeiras Brasile Conmebol Libertadores 2021 Flamengo Brasile Conmebol Libertadores 2022 Fluminense Brasile Conmebol Libertadores 2023 Botafogo Brasile Conmebol Libertadores 2024 River Plate Argentina Conmebol 1°ranking Conmebol Boca Junior Argentina Conmebol 2°ranking Conmebol Monterrey Messico Concacaf Champions 2021 Seattle Sounders Usa Concacaf Champions 2022 Leon Messico Concacaf Champions 2023 Pachuca Messico Concacaf Champions 2024 Al-Ahly Egitto Caf Champions 2021,2023 e 2024 Wydad Casablanca Marocco Caf Champions 2022 Espérance Tunisia Caf Ranking Sundowns Sudafrica Caf Ranking Al-Hilal Arabia Saudita Afc Champions 2021 Urawa Reds Giappone Afc Champions 2022 Al-Ain EAU Afc Champions 2023 e 2024 Ulsan Corea del Sud Afc Ranking Auckland City Australia Ofc 1°ranking Ofc Miami Stati Uniti Concacaf club paese ospitante Questa invece è la composizione nel dettaglio degli otto gironi. Girone A Palmeiras (Brasile)

Porto (Portogallo)

Al Ahly (Egitto)

Inter Miami (Stati Uniti) Girone B Paris Saint‑Germain (Francia)

Atlético Madrid (Spagna)

Botafogo (Brasile)

Seattle Sounders (USA) Girone C Bayern Monaco (Germania)

Auckland City (Nuova Zelanda)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portogallo) Girone D Flamengo (Brasile)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisia)

Chelsea (Inghilterra)

LAFC (USA) Girone E River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Giappone)

Monterrey (Messico)

Inter (Italia) Girone F Fluminense (Brasile)

Borussia Dortmund (Germania)

Ulsan Hyundai (Corea del Sud)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica) Girone G Manchester City (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Wydad AC (Marocco)

Al Ain (Emirati Arabi Uniti) Girone H Real Madrid (Spagna)

Al‑Hilal (Arabia Saudita)

Pachuca (Messico)

Red Bull Salzburg (Austria) leggi anche La classifica dei calciatori più pagati al mondo nel 2025

Vediamo adesso invece le date delle partite di Inter e Juventus al Mondiale per Club 2025. Inter (Gruppo E) Martedì 17 giugno , ore 03:00 Monterrey - Inter (Rose Bowl, Los Angeles)

, ore 03:00 (Rose Bowl, Los Angeles) Sabato 21 giugno , ore 21:00 Inter - Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

, ore 21:00 (Lumen Field, Seattle) Mercoledì 25 giugno, ore 03:00 Inter - River Plate (Lumen Field, Seattle) Juventus (Gruppo G) Mercoledì 18 giugno , ore 03:00 Al Ain - Juventus (Audi Field, Washington DC)

, ore 03:00 (Audi Field, Washington DC) Domenica 22 giugno , ore 12:00 Juventus - Wydad AC (Lincoln Financial Field,

, ore 12:00 (Lincoln Financial Field, Giovedì 26 giugno, ore 15:00 Manchester City vs Juventus (Camping World Stadium, Orlando)

Possibili incroci dopo i gironi In caso di passaggio del turno, l’Inter (1° o 2° Gruppo E) affronterà una delle due migliori del Gruppo F, mentre la Juventus (1° o 2° Gruppo G) affronterà una delle due migliori del Gruppo H. L’Inter quindi agli ottavi potrebbe dover affrontare il Borussia Dortmund oppure la Fluminense, anche se non bisogna sottovalutare l’Ulsan Hyundai i Mamelodi Sundowns che sono una delle squadre più forti di tutta l’Africa. Agli ottavi pericolo Real Madrid per la Juventus, ma anche Al‑Hilal di Simone Inzaghi e tante altre stelle può fare paura. leggi anche Quanto guadagna Simone Inzaghi? Stipendio e patrimonio allenatore Al-Hilal

Dove vedere le partite del Mondiale per Club 2025 Quanto alla copertura televisiva, la Fifa ha siglato un accordo con Dazn con la piattaforma che trasmetterà tutte le partite gratis in Italia e nel resto del mondo. Dazn si è impegnata a versare la bellezza di 1 miliardo di dollari per i diritti tv della competizione, che così sarà visibile gratuitamente in streaming.