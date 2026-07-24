Milano, vendita record nel mattone. Chi ha acquistato il palazzo da 50 milioni

Nel cuore di Milano è stato portato a segno uno dei colpi immobiliari più rilevanti dell’ultimo anno. È stato infatti ceduto un intero palazzo storico per una cifra che raggiunge i 50 milioni di euro, confermando il capoluogo lombardo come uno dei mercati immobiliari più ambiti dagli investitori.

Si tratta di un edificio in via Cappuccini 6, a pochi passi da Corso Venezia e da Villa Invernizzi. Trattandosi di un esempio del patrimonio architettonico meneghino, con una lunga storia alle spalle, è subito sorta la curiosità su quale sarà il futuro dello stabile e, soprattutto, sull’identità dell’investitore che ha portato a segno la compravendita.

Il palazzo storico di Milano venduto per 50 milioni

L’immobile acquistato si sviluppa su quattro piani e dispone di una superficie complessiva di circa 3.200 metri quadri. La costruzione risale al 1911 e nel corso del tempo è stata legata alle note famiglie Castelli Villa e Villotti, proprietarie dello stabile prima della recente cessione. A chiudere l’affare è stata la società semplice Immobiliare Cappuccini Sei, a cui facevano capo ben nove membri delle due famiglie.

Dagli atti della transazione emerge che il palazzo viene considerato come un manufatto architettonico di valore e un luogo legato alla memoria storica milanese. Non stupisce quindi che il prezzo pagato per la sua acquisizione equivalga a oltre 15.000 euro al metro quadrato. Una cifra che, oltre a riflettere il valore storico dello stabile, è dovuta anche alla sua posizione strategica. La zona compresa tra Corso Venezia, Porta Venezia e, più in generale, il centro di Milano è da anni tra le più richieste dal segmento alto del mercato immobiliare.

Prima dell’acquisizione, il palazzo ospitava abitazioni private e attività professionali, tra cui studi legali e uffici. Dopo il passaggio di proprietà, gli occupanti dovranno lasciare gli spazi, aprendo così una nuova fase per la storica dimora. È stata inoltre stabilita una clausola che obbliga i venditori a pagare 750 euro al giorno nel caso in cui anche un solo locale non venga rilasciato.

Chi è il nuovo proprietario?

L’architettura finanziaria dietro all’operazione è particolarmente intricata. Innanzitutto è bene specificare che ai 50 milioni di euro sborsati per l’edificio vanno aggiunti ben 600.000 euro di commissioni di intermediazione gestite dalla società Dils. A muovere le fila di questa imponente operazione finanziaria è l’imprenditore Davide Bizzi, alla guida della Bizzi & Partners, società molto nota nel campo dello sviluppo immobiliare internazionale. L’acquisto dell’edificio è stato finalizzato tramite una cartolarizzazione immobiliare, ovvero un particolare meccanismo finanziario con cui il palazzo è stato intestato a una società veicolo.

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La cartolarizzazione viene utilizzata principalmente per tre motivi strategici:

isolare l’immobile in una società indipendente per proteggere il resto delle attività aziendali;

suddividere un investimento milionario emettendo titoli acquistabili da più partner o investitori esteri;

offrire alle banche garanzie più solide e trasparenti basate direttamente sul valore del mattone.

La transazione è stata strutturata e gestita da Banca Finint, mentre il supporto creditizio sotto forma di mutuo ipotecario è stato erogato da Bpm. Inoltre, analizzando i titoli emessi, emerge che la Bizzi & Partners è stata affiancata da un investitore estero la cui identità è stata mantenuta nel massimo riserbo.

Il futuro dell’edificio e le prospettive del mercato

Le clausole contrattuali in merito alla liberazione dell’edificio e le penali giornaliere particolarmente onerose fanno presagire una riqualificazione unitaria dell’intero immobile. Tra le ipotesi più papabili sul futuro della struttura in via Cappuccini c’è la possibile conversione in un hotel o in un residence di alta gamma. Tuttavia, attualmente non risultano comunicazioni ufficiali in merito al progetto che verrà realizzato.

Come evidenziato anche dalla recente acquisizione di Palazzo Taverna in via Bigli da parte del gruppo brasiliano Jhsf, il mercato immobiliare di lusso a Milano è più vivo che mai. I grandi investitori internazionali continuano così a puntare sulla valorizzazione del patrimonio storico, trasformando palazzi d’epoca in nuove icone di ospitalità e residenzialità esclusiva.