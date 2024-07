Le migliori università italiane del 2024, ecco dove conviene iscriversi

Quali sono le migliori Università in Italia 2024? È questa una delle domande più frequenti che si pongono migliaia di studenti che devono decidere dove continuare i propri studi dopo il liceo.

Prima di procedere all’immatricolazione presso l’Università è bene, infatti, che gli studenti prendano in considerazione alcune variabili, come le proprie disponibilità economica, la propensione allo studio, le materie preferite, la vicinanza geografica rispetto alla propria città d’origine e non solo.

È naturale che alcuni studenti desiderino frequentare le migliori Università d’Italia e per rispondere a questa domanda, sono state create delle classifiche che confrontano le diverse università italiane sulla base di una serie di indicatori, tra cui anche la “grandezza” dei singoli atenei in base al numero degli iscritti.

Scopriamo quindi quali sono le migliori università secondo il rapporto Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), un istituto di ricerca privato che, da oltre sessant’anni, svolge attività di studi e di ricerca e che ha redatto il report valutando le strutture disponibili, i servizi erogati, il livello di internazionalizzazione, la capacità di comunicazione 2.0 e l’occupabilità. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le migliori “mega” università del 2024: ecco dove iscriversi

Secondo il Censis, al primo posto tra le grandi università italiane con oltre 40mila iscritti, (i cosiddetti “mega-atenei”), nel 2024, c’è l’Università di Padova, con un punteggio di 89,5 punti, seguita dall’Università di Bologna e da La Sapienza di Roma.

Tra gli atenei “peggiori”, si trovano invece l’Università di Firenze (con 82,3 punti) e l’Università di Napoli Federico II (con 73,5 punti), rispettivamente al penultimo e all’ultimo posto.

Università di Padova ;

; Università Alma Mater Studiorum di Bologna ;

; Università La Sapienza di Roma ;

; Università di Palermo;

Università Statale di Milano;

Università di Pisa;

Università di Torino;

Università di Firenze;

Università Federico II di Napoli.

I migliori “grandi” atenei statali del 2024

Per quanto riguarda i grandi atenei statali, ovvero quelli con un numero d’iscritti tra i 20-40 mila iscritti troviamo al primo posto l’Università di Calabria, seguita dall’Università di Pavia e l’Università di Perugia. Tra le altre all’ottavo posto troviamo l’Università di Tor Vergata e al quattordicesimo Roma Tre.

Università della Calabria ;

; Università di Pavia ;

; Università di Perugia ;

; Università di Parma;

Università di Cagliari;

Università di Salerno;

Università di Milano Bicocca;

Università di Roma Tor Vergata;

Università di Modena Reggio Emilia;

Università di Genova;

Università di Verona;

Università di Messina;

Università di Ferrara;

Università di Roma Tre;

Università della Campania;

Università di Bari;

Università di Chieti e Pescara;

Università di Catania.

I migliori “medi” atenei statali 2024

Nella classifica, invece, delle università di grandezza “media”, con 10-20mila iscritti, primeggia la famosa l’Università di Trento, seguono l’Università di Udine e l’Università di Sassari. Di seguito tutta la classifica.

Università di Trento ;

; Università di Udine ;

; Università di Sassari ;

; Università Politecnica delle Marche;

Università di Siena;

Università Ca’ Foscari Venezia;

Università di Trieste;

Università di Brescia;

Università di Urbino;

Università del Salento;

Università di Bergamo;

Università del Piemonte Orientale;

Università di Napoli Parthenope;

Università dell’Insubria;

Università dell’Aquila;

Università di Foggia;

Università Magna Graecia di Catanzaro.

Le migliori università “piccole” 2024

Per quanto riguarda i piccoli atenei statali con un massimo di 10mila iscritti, rimane stabile al primo posto l’Università di Camerino, si aggiudicano il podio poi l’Università della Tuscia e l’Università di Macerata. Ecco la classifica completa:

Università di Camerino ;

; Università della Tuscia ;

; Università di Macerata ;

; Università di Cassino;

Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Università del Sannio;

Università di Teramo;

Università del Molise;

Università della Basilicata;

Università di Napoli L’Orientale.

