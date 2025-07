È proprio questa la città più felice d’Italia. In pochi se lo sarebbero aspettato

Vacanze in Afghanistan, questa agenzia controversa promuove il turismo con armi e ostaggi

Vivere in città per molti è uno stress insopportabile. Il traffico, il caos, lo smog, i prezzi degli affitti sono problemi che tante persone non riescono ad affrontare e che costringono a cercare abitazioni al di fuori dei principali centri urbani.

Per altrettante persone, però, abitare in una grande città è una fonte continua di stimoli culturali, lavorativi e sociali.

Ma è possibile dare una misura tangibile alla felicità che si prova a vivere in una città? È quello che prova a fare l’Happy City Index dell’Institute For Quality Life of London che ogni anno stila la classifica dei luoghi più felici del pianeta.

E nella graduatoria del 2025 c’è una sorpresa assoluta. Almeno per quanto riguarda l’Italia.

I parametri dell’Happy City Index L’Happy City Index è un indice che valuta le 200 principali città mondiali in base a 6 diverse macrocategorie suddivise in 82 diversi indicatori. Tra i parametri che determinano o meno la felicità urbana ci sono quelli che riguardano i cittadini (livello di istruzione, competenze digitali e possibilità di apprendimento), la governance (partecipazione civica, accesso ai servizi e trasparenza), l’economia (politiche innovative, sviluppo green, opportunità di lavoro), la mobilità (efficienza dei trasporti e accessibilità ai servizi), l’ambiente (inquinamento, presenza di zone verdi ed efficienza del servizio raccolta rifiuti) e la salute (bontà dei servizi sanitari, benessere mentale e livello di sicurezza). Una volta analizzati i parametri, le città vengono divise in “gold cities”, dalla prima alla 31esima posizione, in “silver cities”, dalla posizione 32 alla 100esima e in “bronze cities” dalla 101esima alla 200esima. A vincere quest’anno è stata, come da pronostico, Copenaghen. La capitale della Danimarca ha ottenuto i punteggi migliori per quanto riguarda educazione, innovazione e ambiente.

Milano è considerata la città più felice d’Italia per il 2025 Per trovare la prima città italiana, unica tra le “gold cities”, dobbiamo arrivare fino al 25esimo posto dove troviamo, a sorpresa, Milano. Molti la considerano una delle città più stressanti e pericolose d’Europa ma secondo lo studio londinese la realtà è molto diversa. Il capoluogo lombardo ha infatti ottenuto ottimi risultati nei campi dell’innovazione e dell’istruzione, oltre a un alto punteggio relativo ai servizi sanitari (testimoniati da un’aspettativa di vita pari a 83 anni, una delle più alte in assoluto). Buoni riscontri, infine, anche alla voce trasporti, dove le recenti iniziative legate alla mobilità verde stanno riscuotendo notevoli consensi.