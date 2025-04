Le 5 peggiori destinazioni turistiche in Italia. Da evitare assolutamente

Come investire in borsa?

L’estate si avvicina a grandi passi e per molti è tempo di pensare alle meritatissime vacanze. Per fortuna, noi italiani, siamo particolarmente fortunati in tal senso. Tra borghi, spiagge che sembrano quelle della Polinesia, città d’arte, laghi e fiumi, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Purtroppo, però, non è tutto oro quel che luccica.

Alcune mete turistiche tra le più famose e gettonate al mondo sono molto meno “tourist friendly” di quanto si pensi. Ecco le 5 peggiori in assoluto.

5 – Prezzi e sovraffollamento: il caso Venezia I grandi problemi di Venezia, sul fronte turistico, sono 2: il sovraffollamento e i prezzi. Secondo alcuni studi di settore nel capoluogo veneto ci sono circa 21 turisti per ogni cittadino residente. E questo nonostante le iniziative prese recentemente per salvare il territorio come l’aumento degli hotel a 5 stelle e l’introduzione di un ticket d’ingresso giornaliero dal costo di 10 euro. L’altra questione è quella relativa ai costi. La tassa di soggiorno arriva a 5 euro, i prezzi di cibo e bevande sono tra i più alti d’Italia ed è praticamente impossibile trovare un albergo che costi meno di 500 euro per appena 3 notti nei periodi di alta stagione.

4 – Il Lago di Como è a rischio overtourism L’overtourism è un problema che da anni attanaglia anche il Lago di Como. Meta sempre più gettonata dalle star di Hollywood (è sufficiente dare un’occhiata ogni domenica alla tribuna vip dello stadio per farsi un’idea), il territorio combatte da anni col sovraffollamento, tanto che nel 2025 è stato deciso di inserire un biglietto d’ingresso per visitare il Duomo. E la situazione non è migliore in tutti i paesini che circondano lo specchio d’acqua come Bellagio, Varenna o Tremezzo. Se vogliamo una vacanza tranquilla, senza file e senza stress forse dovremmo rivolgerci a un’altra destinazione.

3 – Ostia è da evitare secondo un quotidiano inglese Altra destinazione che, secondo il “Telegraph”, non è certo Ostia. Il prestigioso quotidiano inglese ha recentemente stilato una classifica che mette in fila le peggiori città di mare europee e ha inserito tra queste anche la frazione di Roma. Diversi i punti critici: la qualità dell’acqua, la mancanza di spazi verdi e la cementificazione degli ultimi anni che l’ha resa turisticamente poco appetibile.

2 - Firenze è una delle città più care per i turisti Il problema economico è particolarmente sentito anche a Firenze, città che negli ultimi anni ha visto salire i prezzi dei servizi e delle strutture ricettive alle stelle. Oggi per una 3 giorni nel capoluogo toscano in alta stagione è difficile spendere meno di 1.000 euro e la tassa di soggiorno è salita nel 2025 a 6 euro a notte.