Sembra di essere in Islanda ma questo piccolo borgo è a 3 ore da Roma

Geyser, cascate, immense distese di verde, rocce bianche. Sono le prime immagini che vengono in mente quando si parla dell’Islanda e dei suoi incredibili paesaggi. Paesaggi che tutti sogniamo di ammirare almeno una volta nella vita.

La buona notizia è che anche in Italia è possibile vedere uno spettacolo simile con colonne d’aria, fumarole e rocce bianche. Dove? A Monterotondo Marittimo, un piccolo borgo toscano nel cuore della Maremma e a meno di 3 ore d’auto da Roma.

Monterotondo Marittimo: l’Islanda italiana

Monterotondo Marittimo è un paesino di poco più di 1.200 abitanti in provincia di Grosseto, famoso in Toscana e in Italia per la presenza del Parco delle Biancane, uno spettacolo unico nel suo genere.

Stiamo infatti parlando di un parco naturalistico in cui è possibile assistere a fenomeni come le solfatare, le fumarole, o i geyser, con uno scenario lunare fatto di rocce bianche e muri fumanti a fare da cornice.

Una volta arrivati sembrerà di essere su un set di un film di fantascienza. O, più semplicemente, in Islanda.

Ma a Monterotondo c’è molto da fare, oltre all’escursione tra geyser e muri che emettono vapore. Meritano una visita i resti della Rocca degli Alberti, castello risalente al 13esimo secolo, la deliziosa Chiesa dedicata a San Lorenzo e il Palazzo Comunale con la suggestiva torre degli orologi.